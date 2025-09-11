ETV Bharat / offbeat

పల్లీలతో చట్నీలాంటి "గుడ్డు కారం" - లంచ్, డిన్నర్​లోకి పది నిమిషాల్లో చేసుకోవచ్చు!

కోడిగుడ్డు కారం కొత్తగా ఇలా చేయండి - కమ్మగా తినేస్తారు!

egg_karam_recipe
egg_karam_recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 5:05 PM IST

2 Min Read
EGG KARAM RECIPE : "కోడి గుడ్డు కారం" రెసిపీ అంటే కారం, గుడ్లు మాత్రమే కాదు. ఇంతకు ముందెన్నడూ చేయని విధంగా ఓ సారి ఇలా పల్లీలు వేయించి ట్రై చేసి చూడండి. కొత్త రుచిని తప్పకుండా ఆస్వాదిస్తారు. ఎపుడైనా లంచ్, డిన్నర్​లోకి కర్రీ లేనపుడు అప్పటికప్పుడు ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేయండి. టేస్టీగా తినేయొచ్చు.

egg_karam_recipe
egg_karam_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండు మిర్చి - 3
  • ధనియాలు - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 2 మీడియం సైజు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఎగ్స్ - 4 (మీకు నచ్చినన్ని)
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • తరిగిన కొత్తిమీర ఆకులు - కొద్దిగా
egg_karam_recipe
egg_karam_recipe (ETV Bharat)

ఇలా ట్రై చేయండి :

  1. గుడ్లు మీకు నచ్చినన్ని పగలగొట్టడంతో పాటు ఉడికించిన మరో 2 కోడిగుడ్ల ముక్కలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
  2. కారం బదులు వెల్లుల్లి కారం వేస్తే రుచి ఇంకా బాగుంటుంది.
  3. ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎంత సన్నగా తరిగితే అంత రుచి వస్తుంది.
egg_karam_recipe
egg_karam_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ప్యాన్ లోకి 3 టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేయించి 3 ఎండు మిర్చి, 1 స్పూన్ ధనియాలు వేసుకోవాలి. అర స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేసుకుని వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
  • అదే కడాయిలో నూనె జీలకర్ర, 2 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగి వేయించాలి.
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు బంగారు రంగులోకి వచ్చాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి చీలికలను ఫ్రై చేసి ప్యాన్​లోనే ఓ పక్కకు జరిపి ఖాళీ ప్లేస్​లో ఎగ్స్ పగలగొట్టి వేసుకోవాలి.
egg_karam_recipe
egg_karam_recipe (Getty images)
  • పైన ఉప్పు, కారం చల్లుకుని 3 నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై మూతపెట్టి ఉడికిస్తే చాలు.
  • ఈ లోగా చల్లార్చుకున్న పల్లీలు, జీలకర్రను బరగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు ప్యాన్​పై మూత తీసుకుని గుడ్డు మిశ్రమాన్ని గరిటెతో కలపాలి. మరీ గుడ్డు కనిపించకుండా కాకుండా కాస్త ముక్కలుగా విడదీసుకుంటే చాలు.
egg_karam_recipe
egg_karam_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు కారం, ఉప్పు, వేసి కలిపి మిక్సీ పట్టుకున్న పల్లీ కారం వేసుకోవాలి.
  • మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లోకి పెంచి మరో 3 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకుని తరిగిన కొత్తిమీర చల్లుకుని 3 నిమిషాల తర్వాత దించుకుంటే చాలు! పది నిమిషాల్లో గుడ్డు కారం రెసిపీ వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు.

