పల్లీలతో చట్నీలాంటి "గుడ్డు కారం" - లంచ్, డిన్నర్లోకి పది నిమిషాల్లో చేసుకోవచ్చు!
కోడిగుడ్డు కారం కొత్తగా ఇలా చేయండి - కమ్మగా తినేస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 5:05 PM IST
EGG KARAM RECIPE : "కోడి గుడ్డు కారం" రెసిపీ అంటే కారం, గుడ్లు మాత్రమే కాదు. ఇంతకు ముందెన్నడూ చేయని విధంగా ఓ సారి ఇలా పల్లీలు వేయించి ట్రై చేసి చూడండి. కొత్త రుచిని తప్పకుండా ఆస్వాదిస్తారు. ఎపుడైనా లంచ్, డిన్నర్లోకి కర్రీ లేనపుడు అప్పటికప్పుడు ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేయండి. టేస్టీగా తినేయొచ్చు.
లంచ్బాక్స్ రెసిపీ "వేడి వేడి పులావ్" - పాత పద్ధతిలో కాకుండా ఇలా ట్రై చేయండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండు మిర్చి - 3
- ధనియాలు - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 2 మీడియం సైజు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఎగ్స్ - 4 (మీకు నచ్చినన్ని)
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 స్పూన్లు
- తరిగిన కొత్తిమీర ఆకులు - కొద్దిగా
ఇలా ట్రై చేయండి :
తయారీ విధానం :
- ప్యాన్ లోకి 3 టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేయించి 3 ఎండు మిర్చి, 1 స్పూన్ ధనియాలు వేసుకోవాలి. అర స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేసుకుని వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
- అదే కడాయిలో నూనె జీలకర్ర, 2 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగి వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు బంగారు రంగులోకి వచ్చాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి చీలికలను ఫ్రై చేసి ప్యాన్లోనే ఓ పక్కకు జరిపి ఖాళీ ప్లేస్లో ఎగ్స్ పగలగొట్టి వేసుకోవాలి.
- పైన ఉప్పు, కారం చల్లుకుని 3 నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై మూతపెట్టి ఉడికిస్తే చాలు.
- ఈ లోగా చల్లార్చుకున్న పల్లీలు, జీలకర్రను బరగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు ప్యాన్పై మూత తీసుకుని గుడ్డు మిశ్రమాన్ని గరిటెతో కలపాలి. మరీ గుడ్డు కనిపించకుండా కాకుండా కాస్త ముక్కలుగా విడదీసుకుంటే చాలు.
- ఇపుడు కారం, ఉప్పు, వేసి కలిపి మిక్సీ పట్టుకున్న పల్లీ కారం వేసుకోవాలి.
- మంట మీడియం ఫ్లేమ్లోకి పెంచి మరో 3 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకుని తరిగిన కొత్తిమీర చల్లుకుని 3 నిమిషాల తర్వాత దించుకుంటే చాలు! పది నిమిషాల్లో గుడ్డు కారం రెసిపీ వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు.
కమ్మటి "గుమ్మడికాయ పులుసు" - ముద్దపప్పుతో కలిపి తింటుంటే ఎప్పటికీ మర్చిపోరు!
"పురానా దిల్లీ చికెన్" రెసిపీ - ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అమోఘం!