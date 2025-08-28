Chicken Curry Recipe : వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడూ స్పైసీగా ఉండే కూరలు తినాలనిపిస్తోంది. అన్నంలో వాటిని కలిపి తింటే అద్దిరిపోతోంది. ఎందుకంటే నాలుకకు కాస్త ఘాటు తలిగితే అది వేరే విధంగా అనిపిస్తోంది. చాలా మంది నాన్వెజ్ వంటకాల్లో స్పైసీని కోరుకుంటారు. మరీ ఇప్పుడు చికెన్ కర్రీని స్పైసీగా ఎలా చేయాలో చూద్దామా? అంతే కాకుండా ఇందులో వాడే పదార్థాల వల్ల శరీరానికి జలుబు, దగ్గులు లాంటివి రాకుండా చేయడంతో పాటు నోటికి ఎంతో రుచిని ఇస్తాయి! మరీ దీనిని ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - కేజీన్నర
- ఉల్లిపాయలు -3
- పచ్చిమిర్చి - 5
- జీలకర్ర - ఆఫ్ స్పూన్
- ధనియాలు - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
- మిరియాలు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- నువ్వులు - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
- పుదీనా, కరివేపాకు, కొత్తిమీర - తగినంతా
తయారీ విధానం :
- చికెన్ కర్రీ చేయడం కోసం ముందుగా మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. తొలుత స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకోవాలి. ఇందులో అర స్పూన్ జీలకర్ర, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు వేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా దాల్చినచెక్క వేసుకోవాలి. వీటిలోనే కొంచెం జాపత్రి, ఒక అనాసపువ్వు , ఏడు ఎనిమిది యాలకులు, ఐదారు లవంగాలను యాడ్ చేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలపాలి.
- ఈ పదార్థాలను వేయించుకున్న తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన పదార్థాలను మిక్సీ జార్లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మరోవైపు కిలోన్నర చికెన్ తీసుకొని దానిని కడిగి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టుకోవాలి. అందులో దాదాపు ముప్పావు కప్పు నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కట్చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి కలపాలి. ఇందులో గుప్పెడు పుదీనా, కరివేపాకు యాడ్ చేయాలి. ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంపేస్ట్తో పాటు అర స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ను వేసి ఇందులో ఐదారు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. ఫ్రై అయిన తర్వాత మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో ఉడకనివ్వాలి. మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలపాలి. నీరు ఆవిరైన తర్వాత ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, తినే కారానికి తగ్గట్టు మూడు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు కారాన్ని యాడ్ చేయాలి.
- ఇలా ఉప్పుకారాలు కూరకు పట్టిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడిని ఇందులో వేయాలి. అదేవిధంగా కర్రీ ఉడకడం కోసం వేడినీళ్లు పోసుకోవాలి. వీటిని కలిపి విజిల్ పెట్టుకోవాలి. ఇలా మూడు విజిల్స్ వరకు ఉంచాలి.
- మూడు విజిల్స్ వచ్చాక స్టఫ్ ఆఫ్ చేయాలి. కొద్దిసేపు అలాగే ఉంచి కుక్కర్ మూతను తీయాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీరతో పాటు సన్నగా తరిగిన అల్లాన్ని వేసుకోవాలి. అంతే ఇక వేడివేడి చికెన్ కర్రీ రెడీ అయినట్లే.
- దీనిని అన్నంలో వేసుకొని తిన్నారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతోంది. అంతే కాకుండా ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగా లాగించేస్తారు. ఇంకెందుకూ ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
