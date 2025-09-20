ETV Bharat / offbeat

సండే స్పెషల్ "స్మోకీ చికెన్" - రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో ఇలా ట్రై చేయండి!

అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోయే స్మోకీ చికెన్ - డైరెక్ట్​గా తినేయొచ్చు!

smoky_chicken_recipe
smoky_chicken_recipe (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 9:50 AM IST

3 Min Read
SMOKY CHICKEN RECIPE : హోటళ్లు, ప్రముఖ రెస్టారెంట్ల మెనూలో "స్మోకీ చికెన్, గ్రిల్ చికెన్" ఐటమ్ ఎంతో ఆకట్టుకుంటాయి. బొగ్గులపై కాల్చిన ఫ్లేవర్​లో పొడి పొడిగా, టేస్టీగా అనిపించే ఈ చికెన్ రెసిపీ తయారీ పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. కానీ, కాస్త సమయం పడుతుందంతే! ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా మీరూ ఓ సారి ఇలాగే ట్రై చేసి చూడండి.

chicken
చికెన్ (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - కిలో
  • ఉప్పు - అర స్పూన్
  • కారం - 1 స్పూన్
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - పావు స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • పెరుగు - పావు కప్పు
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
జీడిపప్పు
kaju (Getty images)

కర్రీ కోసం :

  • పుచ్చగింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 15
  • టమోటాలు - 2
  • ఉల్లిపాయలు 2
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • అల్లం వెల్లుల్లి - 1 స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 3 స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - పావు స్పూన్
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - పావు స్పూన్
ఉల్లిపాయలు
onion (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కిలో చికెన్ తెచ్చుకుని ఉప్పు, కారంతో పాటు మసాలాలు పట్టించి మారినేషన్ చేయాలి. పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడి, గరం మసాలా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పెరుగు, నిమ్మరసం పిండి మసాలా అంతా ముక్కలకు పట్టించాలి.
  • ముందు రోజు రాత్రి మసాలా పట్టించుకుని ఫ్రిజ్​లో పెట్టుకుని కర్రీ చేసుకోవచ్చు.
  • లేదా గంట సేపు నానబెట్టుకుని ఆ తర్వాత స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె వేసుకుని వేయించుకోవాలి.
  • 15 నిమిషాల పాటు వేయించుకుని గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
అల్లం పేస్టు
ginger paste (Getty images)
  • స్మోకీ ఫ్లేవర్ కోసం వెయించిన చికెన్ గ్రిల్ చేసి తీసుకోవాలి.
  • మీకు ఇష్టం లేకుంటే నేరుగా తీసుకోవచ్చు
  • ఇపుడు పచ్చగింజలు, జీడిపప్పు నానబెట్టి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి. టమోటాలు నీళ్లు పోసి ఉడికించుకుని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని పుచ్చగింజలు, జీడిపప్పుతో కలిపి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు కర్రీ కోసం కడాయి పెట్టి పావు కప్పు నూనె వేసుకుని అందులో మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
garam masala
గరం మసాలా (Getty images)
  • ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసనపోయాక గ్రైండ్ చేసిన మసాలా పేస్ట్ వేసుకోవాలి. పేస్ట్ అడుగుపట్టకుండా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. నూనె తేలిన తర్వాత ఇపుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 3 స్పూన్ల కారం, పావు స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, పసుపు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వేసుకోవాలి.
  • మిరియాల పొడి వేసుకుని కలుపుతూ అడుగు మాడకుండా 2 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్​లో వేయించి గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పు, కారం టేస్ట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు చికెన్ వేసుకుని మసాలా చికెన్ కు పట్టేలా 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు మధ్య మధ్య లో కలుపుతూ మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. ఈ కర్రీ చపాతీ, రైస్, బగారన్నంలోకి చాలా బాగుంటుంది.

