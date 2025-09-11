"పురానా దిల్లీ చికెన్" రెసిపీ - ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అమోఘం!
ఘుమఘుమలాడే చికెన్ రెసిపీ - ఇలా మీరెప్పుడూ చేసి ఉండకపోవచ్చు!
Purani Dilli ka chicken : "పురానా దిల్లీ చికెన్" రెసిపీ నచ్చని వాళ్లు ఉండరు. ఎంతో ఘుమఘుమలాడే ఈ పురాతన రెసిపీ ఇప్పటికీ ఎంతో ఫేమస్. అలాంటి అద్భుతమైన ఈ చికెన్ రెసిపీ తెలుగు వాళ్లు కూడా మీ శైలిలో ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి. మనం ఎప్పుడూ చేసుకునే టేస్టే కంటే అద్భుతంగా ఉంటుందనడంలో సందేహమే లేదు. నూనె, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, మసాలా దినుసులు కాస్త ఎక్కువే అవసరం ఉంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - కిలో
- టమోటాలు
- ఉల్లిపాయలు
- పచ్చిమిర్చి
- కర్బూజ గింజలు
- జీడిపప్పు
- రుచికి సరిపడా ఉప్పు
- షాజీరా - అర స్పూన్
- యాలకులు - 4
- లవంగాలు - 4
- దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
- మిరియాలు - 6
చికెన్ మారినేషన్ కోసం :
- పెరుగు - పావు కప్పు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
- జీరా - 1 టీ స్పూన్
- కారం - అర స్పూన్
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ఉప్పు - అర స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
- కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ - పావు స్పూన్
కర్రీ కోసం :
- నూనె - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- అల్లం వెల్లుల్లి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- పెరుగు - 100 గ్రాములు
- మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
- జీరా - 1 టీ స్పూన్
- కారం - అర స్పూన్
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ఉప్పు - అర స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ - పావు స్పూన్
- ఫ్రెష్ క్రీమ్ లేదా మీగడ - కొద్దిగా
- కసూరి మేతి - కొద్దిగా
ఇలా చేయాలి
తయారీ విధానం :
- ముందుగా టమోటాలు, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కర్బూజ గింజలు, జీడిపప్పు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు కట్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత షాజీరా, యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, టీ గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి.
- ఈ లోగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లోకి పావు కప్పు పెరుగు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్లు, మిరియాల పొడి - అర స్పూన్, జీరా - 1 టీ స్పూన్, కారం - అర స్పూన్, పసుపు - పావు స్పూన్, ఉప్పు - అర స్పూన్, గరం మసాలా - అర స్పూన్, ధనియాల పొడి - అర స్పూన్, కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ - పావు స్పూన్ వేసుకుని బాగా కలిపి చికెన్ ముక్కలకు పట్టించి మారినేట్ చేసుకోవాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత ఉడికిన టమోటా, ఉల్లిపాయలను చల్లార్చుకుని మెత్తని పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు ఓ కడాయిలో నూనె పోసుకుని మారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. దాదాపు 60శాతం ఫ్రై చేసుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు కర్రీ కోసం 5టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుని 4 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయించాలి. పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా, ఉల్లిపాయల మిశ్రమాన్ని వేసుకుని బాగా కలుపుతూ 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత 100 గ్రాముల పెరుగు వేసి కలిపి
- మిరియాల పొడి - అర స్పూన్, జీరా - 1 టీ స్పూన్, కారం - అర స్పూన్, పసుపు - పావు స్పూన్, ఉప్పు - అర స్పూన్, గరం మసాలా - అర స్పూన్, ధనియాల పొడి - అర స్పూన్, కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ - పావు స్పూన్ వేసుకోవాలి.
- 5 నిమిషాల తర్వాత ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.
- 15 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకున్న తర్వాత మూత తీసి ఓ సారి మల్లీ కలిపి ఫ్రెష్ క్రీమ్ లేదా మీగడ వేసుకోవాలి.
- కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టి మరో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- కసూరి మేతి వేసి కలిపి మరో 3 నిమిషాల తర్వాత కొత్తి మీర తరుగు వేసి కలిపి దించుకుంటే ఘుమఘుమలాడే పురానీ దిల్లీకా చికెన్ కర్రీ రెడీ.
