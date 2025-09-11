"పురానా దిల్లీ చికెన్" రెసిపీ - ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అమోఘం!

ETV Bharat / offbeat

purani_dilli_ka_chicken
purani_dilli_ka_chicken (ETV Bharat)
Purani Dilli ka chicken : "పురానా దిల్లీ చికెన్" రెసిపీ నచ్చని వాళ్లు ఉండరు. ఎంతో ఘుమఘుమలాడే ఈ పురాతన రెసిపీ ఇప్పటికీ ఎంతో ఫేమస్. అలాంటి అద్భుతమైన ఈ చికెన్ రెసిపీ తెలుగు వాళ్లు కూడా మీ శైలిలో ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి. మనం ఎప్పుడూ చేసుకునే టేస్టే కంటే అద్భుతంగా ఉంటుందనడంలో సందేహమే లేదు. నూనె, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, మసాలా దినుసులు కాస్త ఎక్కువే అవసరం ఉంటుంది.

purani_dilli_ka_chicken
purani_dilli_ka_chicken (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - కిలో
  • టమోటాలు
  • ఉల్లిపాయలు
  • పచ్చిమిర్చి
  • కర్బూజ గింజలు
  • జీడిపప్పు
  • రుచికి సరిపడా ఉప్పు
  • షాజీరా - అర స్పూన్
  • యాలకులు - 4
  • లవంగాలు - 4
  • దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
  • మిరియాలు - 6
purani_dilli_ka_chicken
purani_dilli_ka_chicken (Getty images)

చికెన్ మారినేషన్ కోసం :

  • పెరుగు - పావు కప్పు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
  • జీరా - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - అర స్పూన్
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • ఉప్పు - అర స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
  • కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ - పావు స్పూన్
purani_dilli_ka_chicken
purani_dilli_ka_chicken (Getty images)

కర్రీ కోసం :

  • నూనె - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • అల్లం వెల్లుల్లి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పెరుగు - 100 గ్రాములు
  • మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
  • జీరా - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - అర స్పూన్
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • ఉప్పు - అర స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ - పావు స్పూన్
  • ఫ్రెష్ క్రీమ్ లేదా మీగడ - కొద్దిగా
  • కసూరి మేతి - కొద్దిగా
purani_dilli_ka_chicken
purani_dilli_ka_chicken (Getty images)

ఇలా చేయాలి

  1. మసాలా పదార్థాలు టమోటా పేస్ట్, చికెన్ మారినేషన్, కర్రీలోకి వేర్వేరుగా ఉపయోగించాలి.
  2. ముందుగా టమోటా, ఉల్లిపాయలు,పచ్చిమిర్చి ఉడికించి చల్లార్చి పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
  3. నూనె, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఎక్కువే పడుతుంది.
purani_dilli_ka_chicken
purani_dilli_ka_chicken (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా టమోటాలు, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కర్బూజ గింజలు, జీడిపప్పు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు కట్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత షాజీరా, యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, టీ గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
  • ఈ లోగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లోకి పావు కప్పు పెరుగు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్లు, మిరియాల పొడి - అర స్పూన్, జీరా - 1 టీ స్పూన్, కారం - అర స్పూన్, పసుపు - పావు స్పూన్, ఉప్పు - అర స్పూన్, గరం మసాలా - అర స్పూన్, ధనియాల పొడి - అర స్పూన్, కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ - పావు స్పూన్ వేసుకుని బాగా కలిపి చికెన్ ముక్కలకు పట్టించి మారినేట్ చేసుకోవాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత ఉడికిన టమోటా, ఉల్లిపాయలను చల్లార్చుకుని మెత్తని పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు ఓ కడాయిలో నూనె పోసుకుని మారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. దాదాపు 60శాతం ఫ్రై చేసుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
purani_dilli_ka_chicken
purani_dilli_ka_chicken (Getty images)
  • ఇపుడు కర్రీ కోసం 5టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుని 4 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయించాలి. పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా, ఉల్లిపాయల మిశ్రమాన్ని వేసుకుని బాగా కలుపుతూ 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత 100 గ్రాముల పెరుగు వేసి కలిపి
  • మిరియాల పొడి - అర స్పూన్, జీరా - 1 టీ స్పూన్, కారం - అర స్పూన్, పసుపు - పావు స్పూన్, ఉప్పు - అర స్పూన్, గరం మసాలా - అర స్పూన్, ధనియాల పొడి - అర స్పూన్, కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ - పావు స్పూన్ వేసుకోవాలి.
  • 5 నిమిషాల తర్వాత ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • 15 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకున్న తర్వాత మూత తీసి ఓ సారి మల్లీ కలిపి ఫ్రెష్ క్రీమ్ లేదా మీగడ వేసుకోవాలి.
  • కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టి మరో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • కసూరి మేతి వేసి కలిపి మరో 3 నిమిషాల తర్వాత కొత్తి మీర తరుగు వేసి కలిపి దించుకుంటే ఘుమఘుమలాడే పురానీ దిల్లీకా చికెన్ కర్రీ రెడీ.

