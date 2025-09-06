ETV Bharat / offbeat

పాతకాలం నాటి "చికెన్ కర్రీ" రెసిపీ - పల్లెటూళ్లలో అమ్మమ్మలు చేసే పద్ధతి ఇది!

ఘుమఘుమలాడే చికెన్ కర్రీ - ఇలా ట్రై చేస్తే ఎంతో నచ్చుతుంది!

old_style_chicken_recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 10:12 AM IST

Old Style Chicken Recipe : పాతకాలం నాటి వంటకాలు ఎంతో టేస్ట్ ఉంటాయి. అమ్మమ్మల కాలం నాటి రోటి పచ్చళ్లు ఇంకా రుచిగా ఉంటాయి. అప్పట్లో పండుగ రోజుల్లోనో లేక బంధువులు ఇంటికి వచ్చినపుడు మాత్రమే ఇంట్లో నాన్​వెజ్​ వండుకునే వారు. కానీ, ఇపుడు ఎప్పుడంటే అపుడు చికెన్, మటన్, ఫిష్ క్షణాల్లో కుక్కర్లలో వండి వార్చేస్తున్నారు. అయితే, పాతకాలం నాటి టేస్ట్ మర్చిపోకుండా ఓ సారి ఇలా చికెన్ కర్రీ మట్టి పాత్రలో చేసి చూడండి.

old_style_chicken_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - అర కేజీ
  • ఉప్పు - 1 స్పూన్
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • టమోటా - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
old_style_chicken_recipe (Getty images)

మసాలా కోసం :

  • దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
  • యాలకులు - 3
  • లవంగాలు - 4
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీడిపప్పులు - 5
  • గసగసాలు - 1 టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - 5
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
old_style_chicken_recipe (Getty images)

ఇలా చేయండి :

  1. చికెన్ కర్రీ కోసం మట్టిపాత్ర ఉపయోగించండి
  2. మసాలాలను రోట్లో దంచి రెడీ చేసుకోండి.
  3. చికెన్​తో పాటు వేసి పదార్థాలను చేతితో మర్దనా చేస్తూ కలిపి పెట్టుకోవాలి.
old_style_chicken_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చికెన్ అర కేజీ శుభ్రం చేసుకుని మట్టి పాత్రలో వేసుకుని ఉప్పు, పసుపు వేసి చేతితో కలపాలి. ఆ తర్వాత 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, 2 రెమ్మల కరివేపాకు, పచ్చి మిర్చి చీలికలు, ఉల్లితరుగు వేయాలి. ఇపుడు టమోటాలను పెద్ద పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసి వేయాలి. అప్పటికప్పుడు దంచుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసి కలపాలి. టమోటా ముక్కల్లో జ్యూస్ కూడా ముక్కలకు పట్టుకునేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు పాత్రను పొయ్యి మీద పెట్టుకుని చికెన్ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి. నూనెలో బాగా వేగి సెపరేట్ అయ్యే వరకు 10 నిమిషాల పాటు బాగా వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత మంట తగ్గించి 2 స్పూన్ల కారం వేసి కలుపుతూ 2 నిమిషాలు వేయించుకుని 2 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి.
  • ఇపుడు ఓ సారి చికెన్ గ్రేవీ టేస్ట్ చూసుకోవాలి. ఉప్పు, కారం కావాలనుకుంటే కలపాలి.
old_style_chicken_recipe (Getty images)
  • మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి నీళ్లు సగం ఇంకిపోయే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • మరో వైపు ప్యాన్​లో దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు, ధనియాలు, జీలకర్ర లో ఫ్లేమ్​లోనే వేయించాలి. 1 నిమిషం తర్వాత ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు లేదంటే జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకుని 3 నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై వేయించి గసగసాలు వేసి స్టవ్ కట్టేయాలి. చల్లారిన తర్వాత 5 వెల్లుల్లి రెమ్మలు కూడా వేసుకుని రోట్లో దంచుకోవాలి.
  • ఇపుడు చికెన్ మూత తీసి కలిపి ఈ మసాలా పొడి కూడా వేసుకుని మూత పెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. మరో ఐదు నిమిషాల తర్వాత కొత్తిమీర చల్లుకుని కలిపి దించుకుంటే పల్లెటూరు స్టైల్ పాతకాలం నాటి చికెన్ కర్రీ ఘుమఘుమలాడుతుంది.

