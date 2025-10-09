ETV Bharat / offbeat

చికెన్ కర్రీ ఒక్కసారైనా ఇలా ట్రై చేయండి - చపాతీ, పూరీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!

చికెన్ కర్రీ ఎప్పుడూ ఒకేలా ఏం బాగుంటుంది? - ఇలా చేస్తే రుచి అద్భుతమే!

SPECIAL_CHICKEN_CURRY
SPECIAL_CHICKEN_CURRY (Getty images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 3:52 PM IST

3 Min Read
SPECIAL CHICKEN CURRY RECIPE IN TELUGU : ఎవరైనా సరే చికెన్ కర్రీ దాదాపు ఒకే విధంగా చేస్తుంటారు. కానీ, ఇలాంటి చికెన్ కర్రీ రెసిపీ చాలా అరుదుగా దొరుకుతుంది. ఎక్కడైనా చికెన్ కర్రీ స్పెషల్ టేస్ట్ ఉందంటే అక్కడ స్పెషల్​గా చేస్తారని తెలిసిపోతుంది. మసాలాలు, వండే తీరు భిన్నంగా ఉంటేనే టేస్ట్ కూడా విభిన్నంగా ఉంటుంది. అందుకే ఓ సారి ఇలా మీరు కూడా ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి.

CHICKEN
చికెన్ (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - 750 గ్రాములు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమోటా - 1
  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 8
  • ఎండు మిర్చి - 15
  • కశ్మీరి చిల్లీ - 4
  • దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
  • లవంగాలు - 4
  • మిరియాలు - 8
  • యాలకులు - 3
ginger garlic paste
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty images)
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • చికెన్ మసాలా - అర స్పూన్
  • కసూరి మేతి - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Red Chilli
ఎండు మిర్చి (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చికెన్ శుభ్రం చేసుకుని మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు, మీడియం సైజు టమోటా సన్నగా కట్ చేసి తీసుకోవాలి.
  • ప్యాన్ పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేడి చేసుకుని ఉల్లిపాయలు వేయించాలి. ఎర్రగా, రంగు మారే వరకు వేయించి ముందుగా కట్ చేసుకున్న టమోటా ముక్కలు, జీడిపప్పు, కారానికి తగ్గట్లుగా ఎండు మిర్చి వేసుకోవాలి.
  • రంగు కోసం ఫుడ్ కలర్ కాకుండా కశ్మీరి చిల్లీ కూడా వేసుకుంటే బాగుంటుంది.
tomato
టమోటాలు (Getty images)
  • కొద్దిగా నీళ్లు పోసి లో ఫ్లేమ్​లో మగ్గించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి. మెత్తటి పేస్ట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. మీకు ఎండు మిర్చి అందుబాటులో లేకుంటే ఉల్లిపాయ, టమోటా మగ్గించి చల్లార్చి మిక్సీలోకి వేసుకుని అందులోనే రుచికి సరిపోను కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు.
  • అదే కడాయిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి చెక్క, లవంగాలు, మిరియాలు, యాలకులు వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత శుభ్రం చేసుకున్న చికెన్ వేసుకుని ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఇపుడు మూత పెట్టి ఐదారు నిమిషాలు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ చికెన్​లో నీళ్లు ఎగిరిపోయే వరకు వేయించాలి.
ఉల్లిపాయలు
Onion (Getty images)
  • ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసుకుని కలపాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత మిక్సీ పట్టుకున్న పేస్ట్ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసుకుని ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, చికెన్ మసాలా పొడి వేసి కలపాలి.
  • ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని మరో సారి బాగా కలిపి ఉప్పు, కారం రుచి చూసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఆ తర్వాత కసూరి మేతి వేసకుని మరో సారి కలిపి మూత పెట్టి ఇంకో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికిస్తే చాలు. చిక్కటి గ్రేవీతోపాటు నూనె పైకి తేలి ఉంటుంది. ఇపుడు కొత్తిమీర చల్లుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • ఇలాంటి చిక్కటి చికెన్ గ్రేవీ, జ్యూసీ పీసెస్ చపాతీలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఇంకా బగారా, జీరా రైస్ అయినా సరే అద్భుతంగా ఉంటుంది.

