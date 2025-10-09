చికెన్ కర్రీ ఒక్కసారైనా ఇలా ట్రై చేయండి - చపాతీ, పూరీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
చికెన్ కర్రీ ఎప్పుడూ ఒకేలా ఏం బాగుంటుంది? - ఇలా చేస్తే రుచి అద్భుతమే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 3:52 PM IST
SPECIAL CHICKEN CURRY RECIPE IN TELUGU : ఎవరైనా సరే చికెన్ కర్రీ దాదాపు ఒకే విధంగా చేస్తుంటారు. కానీ, ఇలాంటి చికెన్ కర్రీ రెసిపీ చాలా అరుదుగా దొరుకుతుంది. ఎక్కడైనా చికెన్ కర్రీ స్పెషల్ టేస్ట్ ఉందంటే అక్కడ స్పెషల్గా చేస్తారని తెలిసిపోతుంది. మసాలాలు, వండే తీరు భిన్నంగా ఉంటేనే టేస్ట్ కూడా విభిన్నంగా ఉంటుంది. అందుకే ఓ సారి ఇలా మీరు కూడా ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - 750 గ్రాములు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- టమోటా - 1
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 8
- ఎండు మిర్చి - 15
- కశ్మీరి చిల్లీ - 4
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
- లవంగాలు - 4
- మిరియాలు - 8
- యాలకులు - 3
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- చికెన్ మసాలా - అర స్పూన్
- కసూరి మేతి - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా చికెన్ శుభ్రం చేసుకుని మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు, మీడియం సైజు టమోటా సన్నగా కట్ చేసి తీసుకోవాలి.
- ప్యాన్ పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేడి చేసుకుని ఉల్లిపాయలు వేయించాలి. ఎర్రగా, రంగు మారే వరకు వేయించి ముందుగా కట్ చేసుకున్న టమోటా ముక్కలు, జీడిపప్పు, కారానికి తగ్గట్లుగా ఎండు మిర్చి వేసుకోవాలి.
- రంగు కోసం ఫుడ్ కలర్ కాకుండా కశ్మీరి చిల్లీ కూడా వేసుకుంటే బాగుంటుంది.
- కొద్దిగా నీళ్లు పోసి లో ఫ్లేమ్లో మగ్గించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి. మెత్తటి పేస్ట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. మీకు ఎండు మిర్చి అందుబాటులో లేకుంటే ఉల్లిపాయ, టమోటా మగ్గించి చల్లార్చి మిక్సీలోకి వేసుకుని అందులోనే రుచికి సరిపోను కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు.
- అదే కడాయిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి చెక్క, లవంగాలు, మిరియాలు, యాలకులు వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత శుభ్రం చేసుకున్న చికెన్ వేసుకుని ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఇపుడు మూత పెట్టి ఐదారు నిమిషాలు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ చికెన్లో నీళ్లు ఎగిరిపోయే వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసుకుని కలపాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత మిక్సీ పట్టుకున్న పేస్ట్ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసుకుని ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, చికెన్ మసాలా పొడి వేసి కలపాలి.
- ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని మరో సారి బాగా కలిపి ఉప్పు, కారం రుచి చూసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో మరో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత కసూరి మేతి వేసకుని మరో సారి కలిపి మూత పెట్టి ఇంకో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికిస్తే చాలు. చిక్కటి గ్రేవీతోపాటు నూనె పైకి తేలి ఉంటుంది. ఇపుడు కొత్తిమీర చల్లుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- ఇలాంటి చిక్కటి చికెన్ గ్రేవీ, జ్యూసీ పీసెస్ చపాతీలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఇంకా బగారా, జీరా రైస్ అయినా సరే అద్భుతంగా ఉంటుంది.
