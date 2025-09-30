ETV Bharat / offbeat

chicken_curry
chicken_curry (ETV Bharat)
Chicken Curry : చికెన్ కర్రీ లాంటి మాంసాహార వంటకాలు పాత తరం వాళ్లు చాలా ఈజీగా, కమ్మగా చేసేవాళ్లు. ఇప్పటికీ పల్లెటూళ్లకు వెళ్లినపుడు అమ్మమ్మలు, నానమ్మలు చేసి పెట్టే పచ్చళ్లు కూడా ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. సరిగ్గా పాత పద్ధతులు కొత్త స్టైల్​లో ట్రై చేస్తే కొత్త ప్రయోగమే అవుతుంది. ఓ సారి ఇలా చికెన్ కర్రీ కుక్కర్​లో చేసి చూడండి. ఎంతో టేస్టీగా, ప్రతి ముక్క జ్యూసీగా నోటికి కమ్మగా ఉంటుంది.

chicken_curry
chicken_curry (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - 1 కేజీ
  • ధనియాలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • మిరియాలు - 1 స్పూన్
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్నది
  • అనాసపువ్వు - 1
  • జాపత్రి -1
  • యాలకులు - 4
  • లవంగాలు - 5
  • నువ్వులు - 1 స్పూన్
chicken_curry
chicken_curry (Getty images)
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
  • 3 ఉల్లిపాయలు - మీడియం సైజు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
chicken_curry
chicken_curry (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చికెన్​ కర్రీలోకి అవసరమైన మసాలా రెడీ చేసుకోవాలి. కడాయి పొయ్యి మీద పెట్టుకుని 3 టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, అర స్పూన్ జీలకర్ర, 1 స్పూన్ మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, 1 అనాసపువ్వు, జాపత్రి, 4 యాలకులు, 5 లవంగాలు వేసుకుని సన్నటి మంటపై కలర్ మారే వరకు వేయించాలి.
  • లైట్ గా కలర్ మారే వరకు వేయించి చివర్లో నువ్వులు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకుని చల్లార్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత మెత్తని పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి.
chicken_curry
chicken_curry (Getty images)
  • మరో వైపు ఉప్పు, నిమ్మరసం వేసి చికెన్ శుభ్రం చేసుకుని తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు కుక్కర్​ స్టవ్​పై పెట్టుకుని నూనె వేసి మీడియం సైజు 3 ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగి వేసుకోవాలి. తర్వాత 3 పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా పుదీనా, కరివేపాకు వేసుకుని ఉల్లిపాయలు రంగు మారే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత 1.5 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు వేసి చికెన్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి వేయించాలి.
chicken_curry
chicken_curry (Getty images)
  • నాలుగైదు నిమిషాలు చికెన్ వేయించాక 2 టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేసుకుని కలపాలి. ఐదారు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేసుకుని చికెన్ నీళ్లు వదిలిన తర్వాత ముందుగా పౌడర్ చేసుకున్న చికెన్ మసాలా వేసి గ్రేవీకి సరిపడా వేడి నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి.
  • ఇపుడు కుక్కర్ మూత పెట్టుకుని హై ఫ్లేమ్​లో 1 విజిల్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత ప్రెజర్ పోయాక మూత తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరో 3 నిమిషాలు ఉడికించుకుని కొత్తిమీర చల్లుకుంటే ఎంతో టేస్టీ చికెన్ కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.

