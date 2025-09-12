ఘుమాయించే "చికెన్ కర్రీ" - చల్లని వేళ వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్!
మలయాళీలు మెచ్చే కమ్మని "చికెన్ కూర" - ఒక్కసారి తింటే ఆ టేస్ట్ మర్చిపోలేరు!
Published : September 12, 2025 at 12:48 PM IST
Chicken Curry in Kerala Style : నాన్వెజ్ ప్రియులు వీకెండ్ వస్తుందంటే చాలు ముందు నుంచే స్పెషల్గా ఏదైనా రెసిపీని ట్రై చేయాలనుకుంటారు. అందులోనూ ఎక్కువ మంది చికెన్తో రెగ్యులర్ వంటకాలు కాకుండా కొత్త రుచులను కోరుతుంటారు. అలాంటి వారికోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, కేరళ స్టైల్ ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ కర్రీ". ఇది రెగ్యులర్ రెసిపీల కంటే భిన్నమైన టేస్ట్తో వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. పైగా వాతావరణం కూడా చల్లగా ఉండడంతో ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్ ఉపయోగించి చేసుకునే ఈ చికెన్ కర్రీ స్పైసీ స్పైసీగా, కమ్మగా మంచి మజానిస్తుంది. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, రోటీల్లోకి కిర్రాక్గా ఉంటుంది. దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. మరి, మలయాళీలు మెచ్చే ఈ కమ్మని చికెన్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కిలో - చికెన్
- రెండు చెంచాలు - కారం
- రెండు చెంచాలు - మిరియాల పొడి
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక చెంచా - పసుపు
- అర చెంచా - నిమ్మరసం
- నాలుగు చెంచాలు - ధనియాలు
- ఎనిమిది - ఎండుమిర్చి
- రెండు అంగుళం ముక్కలు - దాల్చిన చెక్క
- రెండు కప్పులు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
- రెండు చెంచాలు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
- నాలుగు రెమ్మలు - కరివేపాకు
- తగినంత - నూనె
- రెండు కప్పులు - కొబ్బరి పాలు
మైదా లేకుండానే "ఆనియన్ సమోసా" - ఈ టెక్నిక్తో కరకరలాడుతాయి!
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ చికెన్ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో శుభ్రంగా కడిగిన చికెన్, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు, నిమ్మరసం, మిరియాల పొడి వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చికెన్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- చికెన్ను చక్కగా మారినేట్ చేసుకున్నాక గిన్నెపై మూత ఉంచి అరగంట పాటు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈ గ్యాప్లో రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో కొబ్బరి పాలు, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగును రెడీ చేసుకుని సిద్ధంగా పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో ధనియాలు, దాల్చినచెక్క, నాలుగు ఎండుమిర్చిని దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి కాస్త చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
"మిర్చీ బజ్జీలు" బండి మీద అమ్మే టేస్ట్ రావట్లేదా? - "పిండి" ఇలా కలిపితే సూపర్ వస్తాయి!
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద అందుకు అనుగుణంగా ఉండే ఒక గిన్నెను పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఆనియన్స్ కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ మంచిగా వేగిన తర్వాత మారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ మిశ్రమాన్ని వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆరేడు నిమిషాల పాటు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బాగా మగ్గనివ్వాలి.
- అనంతరం కొబ్బరి పాలు, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుని మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చికెన్ ముక్కలు మెత్తబడి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మరో పదినిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ఈలోపు మరో బర్నర్ మీద చిన్న కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడయ్యాక మిగిలిన ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకులతో తాలింపుని రెడీ చేయాలి.
- చికెన్ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికిందనుకున్నాక చివర్లో ఈ తాలింపును అందులో వేసి మొత్తం కలిసేలా కలిపితే సరి. అంతే, కేరళ స్టైల్లో స్పైసీ స్పైసీగా ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
ఘుఘఘుమలాడే మొఘలాయి "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - కడుపు నిండా కమ్మగా తినేస్తారు!