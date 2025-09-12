ETV Bharat / offbeat

ఘుమాయించే "చికెన్ కర్రీ" - చల్లని వేళ వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్​!

మలయాళీలు మెచ్చే కమ్మని "చికెన్ కూర" - ఒక్కసారి తింటే ఆ టేస్ట్ మర్చిపోలేరు!

Chicken Curry in Kerala Style
Chicken Curry in Kerala Style (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2025 at 12:48 PM IST

Chicken Curry in Kerala Style : నాన్​వెజ్ ప్రియులు వీకెండ్ వస్తుందంటే చాలు ముందు నుంచే స్పెషల్​గా ఏదైనా రెసిపీని ట్రై చేయాలనుకుంటారు. అందులోనూ ఎక్కువ మంది చికెన్​తో రెగ్యులర్​ వంటకాలు కాకుండా కొత్త రుచులను కోరుతుంటారు. అలాంటి వారికోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, కేరళ స్టైల్​ ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ కర్రీ". ఇది రెగ్యులర్ రెసిపీల కంటే భిన్నమైన టేస్ట్​తో వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. పైగా వాతావరణం కూడా చల్లగా ఉండడంతో ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్ ఉపయోగించి చేసుకునే ఈ చికెన్ కర్రీ స్పైసీ స్పైసీగా, కమ్మగా మంచి మజానిస్తుంది. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, రోటీల్లోకి కిర్రాక్​గా ఉంటుంది. దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. మరి, మలయాళీలు మెచ్చే ఈ కమ్మని చికెన్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chicken Curry in Kerala Style
Chicken (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కిలో - చికెన్
  • రెండు చెంచాలు - కారం
  • రెండు చెంచాలు - మిరియాల పొడి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఒక చెంచా - పసుపు
  • అర చెంచా - నిమ్మరసం
  • నాలుగు చెంచాలు - ధనియాలు
  • ఎనిమిది - ఎండుమిర్చి
  • రెండు అంగుళం ముక్కలు - దాల్చిన చెక్క
  • రెండు కప్పులు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
  • రెండు చెంచాలు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • నాలుగు రెమ్మలు - కరివేపాకు
  • తగినంత - నూనె
  • రెండు కప్పులు - కొబ్బరి పాలు

Chicken Curry in Kerala Style
Pepper Powder (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ చికెన్ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లో శుభ్రంగా కడిగిన చికెన్, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు, నిమ్మరసం, మిరియాల పొడి వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చికెన్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • చికెన్​ను చక్కగా మారినేట్ చేసుకున్నాక గిన్నెపై మూత ఉంచి అరగంట పాటు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈ గ్యాప్​లో రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో కొబ్బరి పాలు, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగును రెడీ చేసుకుని సిద్ధంగా పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో ధనియాలు, దాల్చినచెక్క, నాలుగు ఎండుమిర్చిని దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి కాస్త చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.

Chicken Curry in Kerala Style
Red Chilli (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద అందుకు అనుగుణంగా ఉండే ఒక గిన్నెను పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఆనియన్స్ కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ మంచిగా వేగిన తర్వాత మారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ మిశ్రమాన్ని వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆరేడు నిమిషాల పాటు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బాగా మగ్గనివ్వాలి.
  • అనంతరం కొబ్బరి పాలు, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుని మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
Chicken Curry in Kerala Style
Spices (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చికెన్ ముక్కలు మెత్తబడి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మరో పదినిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఈలోపు మరో బర్నర్ మీద చిన్న కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడయ్యాక మిగిలిన ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకులతో తాలింపుని రెడీ చేయాలి.
  • చికెన్ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికిందనుకున్నాక చివర్లో ఈ తాలింపును అందులో వేసి మొత్తం కలిసేలా కలిపితే సరి. అంతే, కేరళ స్టైల్​లో స్పైసీ స్పైసీగా ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
Chicken Curry in Kerala Style
Coconut Milk (Getty Images)

