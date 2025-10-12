ETV Bharat / offbeat

"చికెన్ భర్తా" తిన్నారా ఎప్పుడైనా? - ఈ సండే ఇలా చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఫిదా!

- చాలా మందికి తెలియని చికెన్ రెసిపీ - అద్దిరిపోయే రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

Chicken Bharta Recipe in Hotel Style
Chicken Bharta Recipe in Hotel Style (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 12, 2025 at 11:57 AM IST

Chicken Bharta Recipe in Hotel Style : సండే వచ్చిందంటే చాలు విందులోకి నాన్​వెజ్ రుచులు ఉండాల్సిందే. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ చికెన్​తో రకరకాల వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఈ ఆదివారం ఎప్పుడూ చేసుకునే మామూలు చికెన్ కర్రీ కాకుండా ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, హోటల్ స్టైల్​లో నోరూరించే "చికెన్ భర్తా కర్రీ".

పేరు వినడానికి డిఫరెంట్​గా ఉన్నట్లే టేస్ట్ కూడా రెగ్యులర్ రెసిపీలకు భిన్నంగా ఉండి ఘుమఘుమలాడిపోతుంది. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎప్పుడూ ఇలాగే చేయమని అడుగుతారు. అంత రుచికరంగా ఉంటుంది ఈ కర్రీ. ఇది అన్నం, పులావ్, రోటీ, చపాతీల్లోకి వావ్ అనిపిస్తుంది. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Chicken Bharta Recipe
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బోన్​లెస్ చికెన్ - 300గ్రాములు
  • నూనె - రెండు చెంచాలు
  • నెయ్యి - అరచెంచా
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • యాలకులు - రెండు
  • లవంగాలు - మూడు
  • బిర్యానీ ఆకు - ఒకటి
  • దాల్చినచెక్క - చిన్నముక్క
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకటిన్నర చెంచా
  • పసుపు - అరచెంచా
  • కారం - రెండు చెంచాలు(తగినంత)
  • జీలకర్ర పొడి - ఒక చెంచా
  • ధనియాల పొడి - రెండు చెంచాలు
  • గరంమసాలా - చెంచా
  • తందూరి మసాలా - ఒక చెంచా
  • టమాటాలు - రెండు
  • జీడిపప్పు పేస్ట్ - రెండు చెంచాలు(నానబెట్టి రుబ్బాలి)
  • గిలకొట్టిన పెరుగు - పావుకప్పు
  • కసూరీమేతి - ఒక చెంచా
  • ఫ్రెష్​క్రీమ్ - రెండు చెంచాలు
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Chicken Bharta Recipe
జీడిపప్పు పలుకులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • హోటల్​ స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే చికెన్ భర్తా కర్రీ కోసం ముందుగా స్కిన్​లెస్ చికెను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్​ను ముందుగానే రెడీ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కుక్కర్ గిన్నె తీసుకుని అందులో కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్, తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించాలి.
  • చికెన్ చక్కగా ఉడికిన తర్వాత కుక్కర్​లో ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి చికెన్​ను ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • అది చల్లారిన తర్వాత చేతితోనే పెద్ద సైజ్ ముక్కలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Chicken Bharta Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • అనంతరం కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి అందులో నూనె, నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • నెయ్యి కరిగి ఆ మిశ్రమం వేడయ్యాక బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి గరిటెతో కలుపుతూ దోరగా వేయించుకోవాలి.
Chicken Bharta Recipe
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ మంచిగా వేగాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆపై లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆయిల్​ పైకి వచ్చేంత వరకూ మగ్గించుకోవాలి.

Chicken Bharta Recipe
పెరుగు (Getty Images)
  • అలా మగ్గించుకున్న తర్వాత చిన్నముక్కలుగా చేసి పెట్టుకున్న చికెన్, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి వేసి కలుపుతూ ఐదు నిమిషాల పాటు మిశ్రమం మొత్తాన్ని వేయించాలి.
  • చికెన్ ముక్కలు లైట్​గా వేగి కాస్త రంగు మారిన తర్వాత అందులో కప్పున్నర నీళ్లు పోసి పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక మూతతీసి గరంమసాలా, తందూరి మసాలా, జీడిపప్పు పేస్ట్, గిలకొట్టిన పెరుగు యాడ్ చేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై జీడిపప్పు పేస్ట్​లోని కాస్త పచ్చివాసన పోయేలా కొద్దిసేపు లో-ఫ్లేమ్​లో మగ్గనివ్వాలి.
  • అలా మగ్గించుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కసూరీ మేతి, ఫ్రెష్​క్రీమ్ వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో హోటల్ స్టైల్​లో కమ్మని "చికెన్ భర్తా" కర్రీ రెడీ అవుతుంది!
Chicken Bharta Recipe
కొత్తిమీర (ETV Abhiruchi)

