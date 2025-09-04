ETV Bharat / offbeat

బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అద్దిరిపోయే "చియా పుడ్డింగ్" - ఇలా ట్రై చేసి చూడండి! - CHIA SEEDS PUDDING

ఇండ్లలో ఉప్మా, ఇడ్లీ, దోశలు చేయడం కామన్​ - ఓసారి ఇలా రుచికరమైన బనానా చియా పుడ్డింగ్ ట్రై చేయండి!

Chia Seeds Pudding
Chia Seeds Pudding (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 12:12 PM IST

Banana Chia Pudding : రోజూ అందరూ ఇండ్లలో దోశ, బోండా, ఇడ్లీ, వడ, ఉప్మా వంటివాటిని ఎక్కువగా బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో తింటారు. వీటిని డైలీ తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే మీకోసం చియా పుడ్డింగ్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడూ చెప్పబోయే పద్ధతిలో దీనిని చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇది చిన్న కప్పు తీసుకున్నా పొట్ట నిండినా ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అంతేకాక ఇందులో శరీరానికి కావాల్సినా ఫైబర్, ప్రోటీన్స్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఒకసారి ఇది చేసి ఫ్రిడ్జ్​లో పెట్టుకుంటే నాలుగు రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. మరీ టేస్టీ టేస్టీ హెల్దీ హెల్దీ చియా పుడ్డింగ్​కి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chia Seeds Pudding
అరటిపండ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరటిపండ్లు - మూడు
  • ఓట్స్ - ఒక కప్పు
  • పచ్చి ఖర్జూరం - ముప్పావు కప్పు
  • చియా సీడ్స్ - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
  • గుమ్మడి గింజలు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • పొద్దుతిరుగుడు గింజలు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • అవిసె గింజలు (ఫ్లాక్ సీడ్స్) - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • దాల్చిన చెక్క పొడి - అర టీ స్పూన్​
  • కొబ్బరి పాలు - అర లీటర్
  • తేనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • పెరుగు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
Chia Seeds Pudding
ఓట్స్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలో మూడు అరటి పండ్లను తీసుకోవాలి. వీటిని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా చేసి ఫోర్క్​తో మాష్(గుజ్జులా) చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇందులో ఒక కప్పు ఓట్స్, ముప్పావు కప్పు పచ్చి ఖర్జూరం ముక్కలు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా మూడు టేబుల్ స్పూన్ల చియా సీడ్స్ వేసి కలపాలి.
Chia Seeds Pudding
ఖర్జూరం (Getty Images)
  • అనంతరం ఒక టేబుల్ స్పూన్ గుమ్మడి గింజలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పొద్దుతిరుగుడు గింజలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అవిసె గింజలు (ఫ్లాక్ సీడ్స్) వేసుకోవాలి. వీటిలోనే అర టీ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడి, అర లీటర్ కొబ్బరి పాలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల తేనే వేసి కలపాలి. (కొబ్బరి పాలు లేదంటే మనం ఇంట్లో వాడే పాలను కాచి వాడుకోవచ్చు).
  • తయారు చేసుకున్న బనానా చియా పుడ్డింగ్​ను మూడు గ్లాస్​ జార్​లలో నింపుకోవాలి. వీటిని ఎనిమిది గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచాలి.
  • ఎనిమిది గంటల తర్వాత చియా పుడ్డింగ్​ను ఫ్రిడ్జ్​లో నుంచి బయటకు తీయాలి. ఆ తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ కమ్మటి పెరుగు, కొద్దిగా వాల్ నట్స్​ తరుగు, కొన్ని బనానా ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ తేనే వేసుకోవాలి.
Chia Seeds Pudding
తేనె (Getty Images)
  • ఇక అంతే టేస్టీ టేస్టీ హెల్దీ హెల్దీ బనానా చియా సీడ్స్ పుడ్డింగ్ రెడీ అయినట్లే.
  • ఇందులో శరీరానికి కావాల్సిన ఫైబర్​, ప్రోటీన్స్, యాంటీఆక్సిండెట్లు ఉంటాయి.
Chia Seeds Pudding
అవిసె, పొద్దుతిరుగుడు, గుమ్మడి గింజలు (ETV Bharat)
  • దీనిని ఫ్రిడ్జ్​లో పెట్టుకుంటే నాలుగు రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది.
  • మీకూ ఈ విధానం నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి!

