Chepala Pulusu without Tamarind: చేపల పులుసు అంటే మెజార్టీ పీపుల్ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. పుల్ల పుల్లగా కారం కారంగా అద్దిరిపోయే ఈ పులుసును వేడివేడి అన్నంలోకి వేసుకుని తింటే సూపర్గా ఉంటుంది. అయితే సాధారణంగా చేపల పులుసు చేయాలంటే చింతపండు కంపల్సరీ. కానీ ఇప్పుడు దానితో పని లేకుండా ఎంతో రుచికరంగా ఈ పులుసు చేసుకోవచ్చు. ప్రత్యేకించి ఈ మసాలా పేస్ట్ వేసుకోవడం వల్ల టేస్టీగా ఉండటమే కాకుండా గ్రేవీ చిక్కగా వస్తుంది. ప్రిపరేషన్ కుడా ఈజీనే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మగా నోరూరించే చేపల పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
మసాలా పేస్ట్ కోసం:
- ధనియాలు - 5 టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 2 టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - 5 టేబుల్స్పూన్లు
- గసగసాలు - 4 టేబుల్స్పూన్లు
- లవంగాలు - 6
- మిరియాలు - 2 టీస్పూన్లు
- దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
ఉల్లిపాయ పేస్ట్ కోసం:
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
కూర కోసం:
- చేప ముక్కలు - 2 కేజీలు
- ఉప్పు - సరిపడా
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- నూనె - 8 టేబుల్స్పూన్లు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- టమాటాలు - 2
- కారం - సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా చేప ముక్కలను శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా జల్లి గిన్నెకు వేసి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి. టమాటాను సన్నగా తురిమి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఓ గిన్నెలోకి ధనియాలు, జీలకర్ర, ఆవాలు, గసగసాలు, లవంగాలు, మిరియాలు, దాల్చినచెక్క వేసి అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- కడిగి పెట్టిన చేప ముక్కలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి మారినేట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కూరకు సరిపడే గిన్నె పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత చేప ముక్కలు ఒక్కొక్కటి వేసి నిధానంగా రెండు వైపులా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. చేప ముక్కలు వేగిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టాలి. మిగిలిన వాటిని అన్నింటిని ఇలానే వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్లోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, మీడియం సైజ్లో కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి వేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అదే మిక్సీజార్లోకి నానబెట్టిన మసాలా దినుసులను నీటితో సహా వేసి మెత్తని పేస్ట్లా చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి చేప ముక్కలు వేయించుకున్న గిన్నె పెట్టి నూనె వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ముందే గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్, ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి కలిపి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మగ్గించుకోవాలి.
- మసాలా పేస్ట్ మగ్గిన తర్వాత తురుముకున్న టమాటా మిశ్రమం వేసి కలుపుకోవాలి.
- మసాలా పేస్ట్, టమాటా మిశ్రమం మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత మీరు తినే గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ పోసుకుని బాగా కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- గ్రేవీ మిశ్రమం మరుగుతున్నప్పుడు ఫ్రై చేసుకున్న చేప ముక్కలను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని ఓసారి నిధానంగా కలిపి మూత పెట్టి సిమ్లో కొద్దిసేపు ఉడికించుకోవాలి.
- 20 నిమిషాల తర్వాత గ్రేవీ మిశ్రమం దగ్గరపడి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొద్దిసేపు అలానే వదిలేయాలి.
- ఓ పావు గంట తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే చేపల పులుసు రెడీ. నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి.
