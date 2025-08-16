ETV Bharat / offbeat

చింతపండు లేకుండానే - అద్దిరిపోయే "చేపల పులుసు"! - CHEPALA PULUSU WITHOUT TAMARIND

- ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి - రుచి అద్దిరిపోతుంది! - పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు!

Chepala Pulusu without Tamarind
Chepala Pulusu without Tamarind (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2025 at 12:56 PM IST

Updated : August 16, 2025 at 1:03 PM IST

Chepala Pulusu without Tamarind: చేపల పులుసు అంటే మెజార్టీ పీపుల్​ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. పుల్ల పుల్లగా కారం కారంగా అద్దిరిపోయే ఈ పులుసును వేడివేడి అన్నంలోకి వేసుకుని తింటే సూపర్​గా ఉంటుంది. అయితే సాధారణంగా చేపల పులుసు చేయాలంటే చింతపండు కంపల్సరీ. కానీ ఇప్పుడు దానితో పని లేకుండా ఎంతో రుచికరంగా ఈ పులుసు చేసుకోవచ్చు. ప్రత్యేకించి ఈ మసాలా పేస్ట్​ వేసుకోవడం వల్ల టేస్టీగా ఉండటమే కాకుండా గ్రేవీ చిక్కగా వస్తుంది. ప్రిపరేషన్​ కుడా ఈజీనే. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా నోరూరించే చేపల పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

మసాలా పేస్ట్​ కోసం:

  • ధనియాలు - 5 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 2 టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - 5 టేబుల్​స్పూన్లు
  • గసగసాలు - 4 టేబుల్​స్పూన్లు
  • లవంగాలు - 6
  • మిరియాలు - 2 టీస్పూన్లు
  • దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా

ఉల్లిపాయ పేస్ట్​ కోసం:

  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1

కూర కోసం:

  • చేప ముక్కలు - 2 కేజీలు
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • నూనె - 8 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • టమాటాలు - 2
  • కారం - సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా చేప ముక్కలను శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా జల్లి గిన్నెకు వేసి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి. టమాటాను సన్నగా తురిమి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఓ గిన్నెలోకి ధనియాలు, జీలకర్ర, ఆవాలు, గసగసాలు, లవంగాలు, మిరియాలు, దాల్చినచెక్క వేసి అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • కడిగి పెట్టిన చేప ముక్కలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి మారినేట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కూరకు సరిపడే గిన్నె పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత చేప ముక్కలు ఒక్కొక్కటి వేసి నిధానంగా రెండు వైపులా లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. చేప ముక్కలు వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టాలి. మిగిలిన వాటిని అన్నింటిని ఇలానే వేయించుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్​లోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, మీడియం సైజ్​లో కట్​ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి వేసి మెత్తగా పేస్ట్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే మిక్సీజార్​లోకి నానబెట్టిన మసాలా దినుసులను నీటితో సహా వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చేప ముక్కలు వేయించుకున్న గిన్నె పెట్టి నూనె వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ వేడెక్కిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ముందే గ్రైండ్​ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్​, ఉల్లిపాయ పేస్ట్​ వేసి కలిపి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మగ్గించుకోవాలి.
  • మసాలా పేస్ట్​ మగ్గిన తర్వాత తురుముకున్న టమాటా మిశ్రమం వేసి కలుపుకోవాలి.
  • మసాలా పేస్ట్​, టమాటా మిశ్రమం మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత మీరు తినే గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్​ పోసుకుని బాగా కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • గ్రేవీ మిశ్రమం మరుగుతున్నప్పుడు ఫ్రై చేసుకున్న చేప ముక్కలను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని ఓసారి నిధానంగా కలిపి మూత పెట్టి సిమ్​లో కొద్దిసేపు ఉడికించుకోవాలి.
  • 20 నిమిషాల తర్వాత గ్రేవీ మిశ్రమం దగ్గరపడి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి కొద్దిసేపు అలానే వదిలేయాలి.
  • ఓ పావు గంట తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే చేపల పులుసు రెడీ. నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి.

