ఘుమఘుమలాడే "చేపల పులుసు'' - కొత్తవాళ్లు కూడా ఇలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
అద్దిరిపోయే రుచితో చేపల పులుసు - ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 10:56 AM IST
Fish Pulusu Making : చాలా మంది చేపల పులుసు అంటే లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. పుల్ల పుల్లగా కారం కారంగా అద్దిరిపోయే దీనిని వేడివేడి అన్నంలో తింటే భలే రుచిగా ఉంటుంది. కానీ కొన్ని సార్లు పులుసు సరిగ్గా రాకపోవడం, చేపకు తగినంతా పులుసు పట్టకపోవడం లాంటివి జరుగుతాయి. అలా కాకుండా ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ చేపల పులుసు చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాకుండా కాకుండా గ్రేవీ చిక్కగా వస్తుంది. ప్రిపరేషన్ కుడా ఈజీనే. మరి ఆలస్యం చేయకుండా దీనిని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చేప ముక్కలు - ఒక కేజీ
- జీలకర్ర - రెండు టీ స్పూన్లు
- ధనియాలు - రెండు టీ స్పూన్లు
- మెంతులు - ఒక టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి - మూడు
- చింతపండు - 50 గ్రాములు
- నూనె - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- ఉల్లిపాయలు - ఒకటి
- టమోటాలు - రెండు
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- కారం - ఒక టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కేజీ చేప ముక్కలను గిన్నెలోకి తీసుకొని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు, నిమ్మరసం వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉంచాలి. అనంతరం చేపలను కడిగితే కూర నీచు వాసన రాకుండా ఉంటుంది.
- మరోవైపు మసాలా కోసం మిక్సీజార్ తీసుకొని రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాలు, ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసి మిక్సీ పట్టాలి. అనంతరం దీనిని ఓ బౌల్లోకి వేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా అదే మిక్సీజార్లోకి టమోటా ముక్కలను వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత టమోటా గుజ్జును గిన్నెలో వేసి పక్కన ఉంచాలి.
- ఇంకోవైపు 50 గ్రాముల చింతపండు తీసుకొని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత చింతపండు పిండి రసం తీసుకోవాలి.
- ఈ క్రమంలోనే స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలను వేసి ఫ్రై చేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా కరివేపాకు, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా గుజ్జును యాడ్ చేసి కలపాలి.
- అనంతరం ఇందులో పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇలా రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు తయారు చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్టును వేసి రెండు నిమిషాల పాటు కలపాలి. అనంతరం చింతపండు రసాన్ని యాడ్ చేయాలి. పులుసు పొంగు వచ్చిన తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత పులుసులో శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న చేప ముక్కలను వేసి మూత పెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. పులుసు చిక్కగా అయ్యేంత వరకూ బాగా ఉడకనివ్వాలి.
- అదేవిధంగా చివరగా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి చేపల పులుసును కలపాలి. ఇలా స్టవ్పై రెండు నిమిషాల పాటు ఉంచి దించుకోవాలి.
- ఇక వేడివేడి చేపల పులుసు మీ ముందుంటుంది.
- దీనిని అన్నంలో వేసుకొని తిన్నారంటే రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాంగిచేస్తారు.
