దసరా స్పెషల్ "చెక్క గారెలు" - పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే ఇలా చేసి పెట్టండి!

కరకరలాడే చెక్కగారెలు - సింపుల్​గా ఈ పద్ధతి ఫాలో చేయండి

chekka_garelu
chekka_garelu (ETV Bahrat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 2:16 PM IST

2 Min Read
Chekka Garelu : స్కూళ్లకు దసరా సెలవులు ఇచ్చేశారు. ఇంటి దగ్గర ఉండే పిల్లలు స్నాక్స్, బిస్కెట్లు అంటూ గొడవ చేస్తుంటారు. చీటికిమాటికి డబ్బులు పట్టుకెళ్లి దగ్గర్లోని దుకాణంలో చిప్స్, చాక్లెట్లు, బిస్కెట్లు కొంటుంటారు. ఇవి ఎక్కువగా తింటే ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. అందుకే సింపుల్​గా ఇలా బియ్యం పిండితో చెక్కగారెలు చేసి పెట్టండి. ఈ స్నాక్స్ పిల్లలకు ఎంతగానో నచ్చుతాయి.

chekka_garelu
chekka_garelu (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • ధనియాలు - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • బియ్యం పిండి - అర కిలో
  • ఉప్పు - అర స్పూన్
  • కారం - 1 స్పూన్
  • నువ్వులు - 1 స్పూన్
  • వేయించిన పల్లీలు - 3 స్పూన్లు
  • శనగ పప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • కొత్తి మీర - 1 చిన్న కట్ట
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
chekka_garelu
chekka_garelu (Getty images)

ఇలా ట్రై చేయండి :

  1. పిండి కలిపే సమయంలో వేయించిన పల్లీలు క్రష్ చేసి తీసుకోండి
  2. నూనె బాగా వేడెక్కిన తర్వాత చక్క గారెలు వేసుకోవాలి.
  3. మీడియం ఫ్లేమ్​లో మాత్రమే వీటిని ప్రై చేసుకోవాలి.
chekka_garelu
chekka_garelu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అర కిలో పొడి బియ్యం పిండి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి జల్లించి తీసుకోవాలి.
  • మిక్సీ జార్​లోకి 1 స్పూన్ ధనియాలు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 3 పచ్చిమిర్చి వేసి కచ్చా పచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ పొడిని బియ్యం పిండిలో వేసుకుని బాగా మర్దనా చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
  • పిండిలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, నువ్వులు, వేయించిన పల్లీలు, శనగ పప్పు, దంచి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం వేసి కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన కరివేపాకు, కొత్తి మీర తరుగు కూడా వేసుకోవాలి.
chekka_garelu
chekka_garelu (Getty images)
  • పదార్థాలన్నీ వేసిన తర్వాత పిండిని బాగా రఫ్ చేస్తూ కలపాలి. ఈ టైంలో మీరు నెయ్యి లేదా బటర్ వేసుకోవచ్చు.
  • ఆ తర్వాత గోరు వెచ్చని నీళ్లు కొద్ది కొద్దిగా పోసుకుంటూ పిండిని కలపాలి.
  • పిండి గట్టిగా, మెత్తగా కాకుండా చక్కలు వత్తుకోవడానికి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి. నీళ్లు ఒకే సారి ఎక్కువ పోయడం వల్ల ఇబ్బంది అవుతుంది. అందుకే కొద్ది కొద్దిగా పోసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా కలిపిన పిండిని తడి క్లాత్ వేసుకుని పక్కన స్టవ్​పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేడి చేసుకోవాలి.
chekka_garelu
chekka_garelu (Getty images)
  • ఈ లోగా ఒక వాయికి సరిపడా ఉండలు చేసుకుని పూరీ ప్రెజర్ తీసుకుని కట్ చేసిన నూనె ప్యాకెట్ లేదా బటర్ పేపర్ పెట్టుకుని నూనె రాసుకుని పల్చని చక్క గారెలు వత్తుకోవాలి.
  • మధ్యలో చిన్న రంద్రం పెట్టుకుని నూనెలోకి జార విడచాలి.
  • నూనె వేడిగా ఉన్నపుడు గారెలు వేసుకుని మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లోకి టర్న్ చేసుకోవాలి.
  • అన్ని గారెలు మంచి రంగు వచ్చే వరకు వేయించుకుని పక్కకు తీసుకోవాలి. అంతే! దసరా స్పెషల్ చెక్క గారెలు రెడీ!

