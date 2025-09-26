దసరా స్పెషల్ "చెక్క గారెలు" - పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే ఇలా చేసి పెట్టండి!
కరకరలాడే చెక్కగారెలు - సింపుల్గా ఈ పద్ధతి ఫాలో చేయండి
Published : September 26, 2025 at 2:16 PM IST
Chekka Garelu : స్కూళ్లకు దసరా సెలవులు ఇచ్చేశారు. ఇంటి దగ్గర ఉండే పిల్లలు స్నాక్స్, బిస్కెట్లు అంటూ గొడవ చేస్తుంటారు. చీటికిమాటికి డబ్బులు పట్టుకెళ్లి దగ్గర్లోని దుకాణంలో చిప్స్, చాక్లెట్లు, బిస్కెట్లు కొంటుంటారు. ఇవి ఎక్కువగా తింటే ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. అందుకే సింపుల్గా ఇలా బియ్యం పిండితో చెక్కగారెలు చేసి పెట్టండి. ఈ స్నాక్స్ పిల్లలకు ఎంతగానో నచ్చుతాయి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- ధనియాలు - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- బియ్యం పిండి - అర కిలో
- ఉప్పు - అర స్పూన్
- కారం - 1 స్పూన్
- నువ్వులు - 1 స్పూన్
- వేయించిన పల్లీలు - 3 స్పూన్లు
- శనగ పప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- కొత్తి మీర - 1 చిన్న కట్ట
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
ఇలా ట్రై చేయండి :
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అర కిలో పొడి బియ్యం పిండి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి జల్లించి తీసుకోవాలి.
- మిక్సీ జార్లోకి 1 స్పూన్ ధనియాలు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 3 పచ్చిమిర్చి వేసి కచ్చా పచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ పొడిని బియ్యం పిండిలో వేసుకుని బాగా మర్దనా చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
- పిండిలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, నువ్వులు, వేయించిన పల్లీలు, శనగ పప్పు, దంచి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం వేసి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన కరివేపాకు, కొత్తి మీర తరుగు కూడా వేసుకోవాలి.
- పదార్థాలన్నీ వేసిన తర్వాత పిండిని బాగా రఫ్ చేస్తూ కలపాలి. ఈ టైంలో మీరు నెయ్యి లేదా బటర్ వేసుకోవచ్చు.
- ఆ తర్వాత గోరు వెచ్చని నీళ్లు కొద్ది కొద్దిగా పోసుకుంటూ పిండిని కలపాలి.
- పిండి గట్టిగా, మెత్తగా కాకుండా చక్కలు వత్తుకోవడానికి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి. నీళ్లు ఒకే సారి ఎక్కువ పోయడం వల్ల ఇబ్బంది అవుతుంది. అందుకే కొద్ది కొద్దిగా పోసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి.
- ఇలా కలిపిన పిండిని తడి క్లాత్ వేసుకుని పక్కన స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేడి చేసుకోవాలి.
- ఈ లోగా ఒక వాయికి సరిపడా ఉండలు చేసుకుని పూరీ ప్రెజర్ తీసుకుని కట్ చేసిన నూనె ప్యాకెట్ లేదా బటర్ పేపర్ పెట్టుకుని నూనె రాసుకుని పల్చని చక్క గారెలు వత్తుకోవాలి.
- మధ్యలో చిన్న రంద్రం పెట్టుకుని నూనెలోకి జార విడచాలి.
- నూనె వేడిగా ఉన్నపుడు గారెలు వేసుకుని మంట మీడియం ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకోవాలి.
- అన్ని గారెలు మంచి రంగు వచ్చే వరకు వేయించుకుని పక్కకు తీసుకోవాలి. అంతే! దసరా స్పెషల్ చెక్క గారెలు రెడీ!
