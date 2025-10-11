ETV Bharat / offbeat

బేకరీ స్టైల్​ "చందమామ బిస్కెట్లు" టేస్టీగా - మూడే మూడు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

- మైదా, ఓవెన్ అవసరం లేకుండానే - ఇంట్లోనే బేకరీ స్టైల్ 'బిస్కెట్లు' రెడీ!

Chandamama Biscuits Recipe
Chandamama Biscuits Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 11, 2025 at 11:45 AM IST

3 Min Read
Chandamama Biscuits Recipe : "బిస్కెట్లు" పిల్లలు ఇష్టంగా తినే చిరుతిళ్లలో ఒకటి. అందులోనూ చందమామ బిస్కెట్లు అంటే ఎక్కువ మందికి మరింత ఇష్టం. ఇవి 90's కిడ్స్ ఫేవరెట్ స్నాక్ రెసిపీ కూడా. అలాంటి రుచికరమైన బిస్కెట్లను ఇంట్లోనే ఈజీగా రెడీ చేసుకునేలా ఒక సింపుల్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. ఈ కొలతలతో చేశారంటే 'ఆఫ్ మూన్ బిస్కెట్స్' అచ్చం బేకరీలో దొరికే వాటికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా భలే రుచికరంగా వస్తాయి. పైగా, ఓవెన్​తో పని లేకుండా మూడే మూడు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, చిన్నా పెద్దా అందరూ ఇష్టంగా తినే ఈ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ చందమామ బిస్కెట్లను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నాలుగు కప్పులు - గోధుమపిండి
  • రెండు కప్పులు - పంచదార పొడి
  • రెండు కప్పులు - నెయ్యి
  • రెండు చిటికెళ్లు - ఉప్పు(ఆప్షనల్)
Chandamama Biscuits Recipe
చందమామ బిస్కెట్లు (ETV Bharat)

చిట్కాలు :

  • ఇక్కడ గోధుమపిండి తీసుకున్న కప్పునే ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ కొలత కోసం వాడుకోవాలి. అప్పుడే బిస్కెట్లు పర్ఫెక్ట్​గా కుదురుతాయి.
  • అలాగే, తీపి కాస్త తక్కువ తినేవారు చక్కెరపొడిని కొద్దిగా తగ్గించి తీసుకోవచ్చు.
  • ఈ రెసిపీలోకి రూమ్​ టెంపరేచర్​లో ఉన్న నెయ్యిని తీసుకోవాలి. అంతేకానీ, కరిగించుకున్న నెయ్యిని తీసుకోవద్దు.
  • బిస్కెట్స్ తీసుకున్న ప్లేట్ ప్రిహీట్ చేసుకున్న గిన్నెలో పట్టేలా చూసుకోవాలి.

Chandamama Biscuits Recipe
నెయ్యి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా బిస్కెట్స్​లోకి కావాల్సిన పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ముందుగా మిక్సీ జార్​లో చక్కెర తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • పంచదార పొడిని రెండు కప్పుల పరిమాణంలో రెడీ చేసుకుని జల్లించి పక్కనుంచాలి. అలాగే, గోధుమపిండిని జల్లించుకుని సిద్ధంగా పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​ లేదా బేషన్​లో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న చక్కెర పొడి, నెయ్యి వేసుకుని అవి రెండు బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Chandamama Biscuits Recipe
గోధుమపిండి (Getty Images)
  • తర్వాత అందులో జల్లించి పక్కన పెట్టుకున్న గోధుమపిండి, చాలా కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని నెయ్యి మిశ్రమం పిండికి పట్టేలా చేతితో బాగా ప్రెస్ చేస్తూ మెత్తని ముద్దలా కలుపుకోవాలి.
  • పిండి మిక్స్ చేసుకునే క్రమంలో ఒకవేళ పొడిపొడిగా అనిపిస్తే మరికొద్దిగా నెయ్యిని యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవచ్చు.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ మరీ సాఫ్ట్​గా, గట్టిగా కాకుండా సెమీ సాఫ్ట్​గా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి.
  • పిండిని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో మిక్స్ చేసుకున్నాక గిన్నెపై మూత ఉంచి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.

Chandamama Biscuits Recipe
ఉప్పు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి గిన్నెను ఉంచి అందులో ఒక స్టాండ్ ఉంచి మూతపెట్టి పావుగంట పాటు సన్నని సెగ మీద ప్రిహీట్ చేసుకోవాలి.
  • అది వేడయ్యేలోపు ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచిని పిండిని మరోసారి కలిపి చపాతీ పీట లేదా స్టీల్ ప్లేట్​ పైకి తీసుకుని పిండి ముద్దను అర ఇంచు కంటే కాస్త మందంగా ఉండేలా స్క్రేర్ షేప్​లో సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత చాకుతో దాన్ని పొడవుగా, నాలుగా సమాన భాగాలు వచ్చేలా కట్ చేయాలి. ఆపై అంచులు షార్ప్​గా ఉండే ఒక గ్లాస్ తీసుకుని చందమామ షేప్ వచ్చేలా బిస్కెట్స్​ను కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై కట్ చేసుకున్న బిస్కెట్లను నెయ్యి లేదా బటర్ రాసిన స్టీల్ ప్లేట్​లో కాస్త గ్యాప్ ఉండేలా సెట్ చేసుకోవాలి.
Chandamama Biscuits Recipe
చక్కెర (Getty Images)
  • అలా ప్లేట్​లో సరిపడా సెట్ చేసుకున్నాక దాన్ని ప్రిహీట్ చేసుకున్న గిన్నెలో మూత తీసి నెమ్మదిగా పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో 20 నుంచి 25 నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి.
  • అవి మంచిగా బేక్ అయిన తర్వాత ప్లేట్​ను జాగ్రత్తగా బయటకు తీసి వాటిని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. మిగతా వాటిని ఇలాగే మరో ప్లేట్​లో రెడీ చేసుకోవాలి.
  • బిస్కెట్లు చల్లారిన తర్వాత వాటిని ఏదైనా డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, బేకరీ స్టైల్​లో సాఫ్ట్​ అండ్ క్రంచీగా నోరూరించే "చందమామ బిస్కెట్లు" ఇంట్లోనే రెడీ అవుతాయి!

