కమ్మని "శనగపప్పు పాయసం" - వినాయకచవితి వేళ గణపయ్యకు నైవేద్యంగా పెట్టండిలా! - CHANA DAL PAYASAM RECIPE

-శనగపప్పు, గోధుమరవ్వ కాంబినేషన్​లో అద్భుతమైన పాయసం - ఒక్కసారి చేసుకుంటే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది.

Chana Dal Payasam
Chana Dal Payasam (ETV Bharat)
Published : August 25, 2025 at 8:25 PM IST

3 Min Read

Chana Dal Payasam: పాయసం అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. ఘుమఘుమలాడే వాసనతో, తియ్యగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే ఈ స్వీట్​ రెసిపీ అంటే అందరూ ఇష్టపడతారు. అందుకే బర్త్​డే, పెళ్లిరోజు, పూజలు, వ్రతాలు, పండగల సమయంలో ఎక్కువగా ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే పాయసం అనగానే చాలా మందికి సేమియా, సగ్గుబియ్యంతో చేసినవి మాత్రమే గుర్తుకువస్తుంటాయి. అయితే వాటితోనే కాకుండా కూరల్లో, పిండి వంటల కోసం ఉపయోగించే శనగపప్పుతో కూడా రుచికరమైన పాయసం చేసుకోవచ్చు. దీని టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. ప్రిపరేషన్​ కూడా సింపులే. పిల్లల నుంచి పెద్ద వారి వరకూ అందరూ దీనిని ఇష్టంగా తింటారు. పైగా మరో రెండు రోజుల్లో వినాయక చవితి వస్తోంది. కాబట్టి పండగ నాడు ఈ రెసిపీ ట్రై చేసి దేవుడికి నైవేద్యంగా పెట్టండి. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని శనగపప్పు పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Chana Dal
శగనపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • శనగపప్పు - 1 కప్పు
  • గోధుమ రవ్వ - అర కప్పు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • కిస్​మిస్​ - 15
  • జీడిపప్పు పలుకులు - గుప్పెడు
  • బెల్లం తురుము - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • నెయ్యి - తగినంత
  • పాలు - రెండు కప్పులు
Wheat Rava
గోధుమ రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి శనగపప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్​ పోసుకుని సుమారు 1 గంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • పప్పు నానిన తర్వాత ప్రెషర్​ కుక్కర్​లోకి వేసుకుని అవి మునిగేంతవరకు వాటర్​ పోసి మూత పెట్టి విజిల్​ సెట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ప్రెషర్​ కుక్కర్ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి నీటిని ఓ గిన్నెలోకి వంపేసి శనగపప్పును జల్లి గిన్నెలో వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Ghee
నెయ్యి (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి ఓ పావు కప్పు నెయ్యి వేసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • జీడిపప్పు వేగిన తర్వాత ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే నెయ్యిలో కిస్​మిస్​ వేసి దోరగా వేయించి తీసి పక్కన పెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు అదే నెయ్యిలో గోధుమ రవ్వ వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా, మంచి వాసన వచ్చే వరకు వేయించి పాన్​ను దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Dry Fruits
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)
  • అదే స్టవ్​ మీద అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి అర లీటర్​ పాలు పోసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి శనగపప్పు ఉడికించిన నీటిని కొలిచి తీసుకోవాలి. ఇలా మొత్తంగా నాలుగు కప్పులు తీసుకోవాలి. అంటే రెండు కప్పుల పాలు, నాలుగు కప్పుల నీరు మొత్తంగా ఆరు కప్పులు తీసుకుని మరిగించుకోవాలి.
  • పాలు మరుగుతున్నప్పుడు ఉడికించుకున్న శనగపప్పు వేసి ఓ 5 నిమిషాల పాటు సిమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
Milk
పాలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత అందులోకి వేయించుకున్న గోధుమరవ్వ వేసి కుక్​ చేసుకోవాలి. రవ్వ పూర్తిగా ఉడికిన తర్వాత బెల్లం తురుము వేసి లో ఫ్లేమ్​లోనే కరిగించుకోవాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత యాలకుల పొడి, వేయించిన జీడిపప్పు, కిస్​మిస్​ వేసి కలిపి మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించాలి.
Jaggery
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • చివరగా కొద్దిగా నెయ్యి వేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి గిన్నెను పక్కన పెట్టి కొద్దిసేపు అలానే వదిలేయాలి.
  • ఓ 10 నిమిషాల తర్వాత పాయసాన్ని మరోసారి బాగా కలిపి సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే శనగపప్పు పాయసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Chana Dal Payasam
శనగపప్పు పాయసం (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • శనగపప్పు, గోధుమ రవ్వ కలిపి ఎంత తీసుకుంటే అంత మొత్తంలో బెల్లం తీసుకోవాలి. ఉదాహరణకు రెండు కప్పులు శనగపప్పు, 1 కప్పు గోధుమ రవ్వ అంటే మొత్తంగా మూడు కప్పులు. ఇదే లెక్కన బెల్లం తురుము కూడా మూడు కప్పులు తీసుకోవాలి.
  • శనగపప్పు ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకుంటామో, బెల్లం, పాలు, నీళ్లు ఇవన్నీ అదే కప్పుతో తీసుకోవాలి.
  • పాలు రెండు కప్పులు, నీళ్లు నాలుగు కప్పులు పోసుకోవాలి. అంటే మొత్తంగా ఆరు కప్పులు. అయితే శనగపప్పును ఉడికించిగా మిగిలిన నీటిని ముందుగా కొలిచి, ఆ తర్వాత దానికి సరిపడా వాటర్​ పోసుకోవాలి. అంటే పప్పు కుక్​ చేసిన వాటర్​ రెండు కప్పులు ఉంటే, మిగితా రెండు కప్పులు నార్మల్​ వాటర్​ తీసుకోవాలి.

