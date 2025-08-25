Chana Dal Payasam: పాయసం అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. ఘుమఘుమలాడే వాసనతో, తియ్యగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే ఈ స్వీట్ రెసిపీ అంటే అందరూ ఇష్టపడతారు. అందుకే బర్త్డే, పెళ్లిరోజు, పూజలు, వ్రతాలు, పండగల సమయంలో ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే పాయసం అనగానే చాలా మందికి సేమియా, సగ్గుబియ్యంతో చేసినవి మాత్రమే గుర్తుకువస్తుంటాయి. అయితే వాటితోనే కాకుండా కూరల్లో, పిండి వంటల కోసం ఉపయోగించే శనగపప్పుతో కూడా రుచికరమైన పాయసం చేసుకోవచ్చు. దీని టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ప్రిపరేషన్ కూడా సింపులే. పిల్లల నుంచి పెద్ద వారి వరకూ అందరూ దీనిని ఇష్టంగా తింటారు. పైగా మరో రెండు రోజుల్లో వినాయక చవితి వస్తోంది. కాబట్టి పండగ నాడు ఈ రెసిపీ ట్రై చేసి దేవుడికి నైవేద్యంగా పెట్టండి. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని శనగపప్పు పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- శనగపప్పు - 1 కప్పు
- గోధుమ రవ్వ - అర కప్పు
- యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్
- కిస్మిస్ - 15
- జీడిపప్పు పలుకులు - గుప్పెడు
- బెల్లం తురుము - ఒకటిన్నర కప్పులు
- నెయ్యి - తగినంత
- పాలు - రెండు కప్పులు
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి శనగపప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్ పోసుకుని సుమారు 1 గంట సేపు నానబెట్టాలి.
- పప్పు నానిన తర్వాత ప్రెషర్ కుక్కర్లోకి వేసుకుని అవి మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసి మూత పెట్టి విజిల్ సెట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి నీటిని ఓ గిన్నెలోకి వంపేసి శనగపప్పును జల్లి గిన్నెలో వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి ఓ పావు కప్పు నెయ్యి వేసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పులు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
- జీడిపప్పు వేగిన తర్వాత ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే నెయ్యిలో కిస్మిస్ వేసి దోరగా వేయించి తీసి పక్కన పెట్టాలి.
- ఇప్పుడు అదే నెయ్యిలో గోధుమ రవ్వ వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా, మంచి వాసన వచ్చే వరకు వేయించి పాన్ను దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదే స్టవ్ మీద అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి అర లీటర్ పాలు పోసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి శనగపప్పు ఉడికించిన నీటిని కొలిచి తీసుకోవాలి. ఇలా మొత్తంగా నాలుగు కప్పులు తీసుకోవాలి. అంటే రెండు కప్పుల పాలు, నాలుగు కప్పుల నీరు మొత్తంగా ఆరు కప్పులు తీసుకుని మరిగించుకోవాలి.
- పాలు మరుగుతున్నప్పుడు ఉడికించుకున్న శనగపప్పు వేసి ఓ 5 నిమిషాల పాటు సిమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి వేయించుకున్న గోధుమరవ్వ వేసి కుక్ చేసుకోవాలి. రవ్వ పూర్తిగా ఉడికిన తర్వాత బెల్లం తురుము వేసి లో ఫ్లేమ్లోనే కరిగించుకోవాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత యాలకుల పొడి, వేయించిన జీడిపప్పు, కిస్మిస్ వేసి కలిపి మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- చివరగా కొద్దిగా నెయ్యి వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను పక్కన పెట్టి కొద్దిసేపు అలానే వదిలేయాలి.
- ఓ 10 నిమిషాల తర్వాత పాయసాన్ని మరోసారి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే శనగపప్పు పాయసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- శనగపప్పు, గోధుమ రవ్వ కలిపి ఎంత తీసుకుంటే అంత మొత్తంలో బెల్లం తీసుకోవాలి. ఉదాహరణకు రెండు కప్పులు శనగపప్పు, 1 కప్పు గోధుమ రవ్వ అంటే మొత్తంగా మూడు కప్పులు. ఇదే లెక్కన బెల్లం తురుము కూడా మూడు కప్పులు తీసుకోవాలి.
- శనగపప్పు ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకుంటామో, బెల్లం, పాలు, నీళ్లు ఇవన్నీ అదే కప్పుతో తీసుకోవాలి.
- పాలు రెండు కప్పులు, నీళ్లు నాలుగు కప్పులు పోసుకోవాలి. అంటే మొత్తంగా ఆరు కప్పులు. అయితే శనగపప్పును ఉడికించిగా మిగిలిన నీటిని ముందుగా కొలిచి, ఆ తర్వాత దానికి సరిపడా వాటర్ పోసుకోవాలి. అంటే పప్పు కుక్ చేసిన వాటర్ రెండు కప్పులు ఉంటే, మిగితా రెండు కప్పులు నార్మల్ వాటర్ తీసుకోవాలి.
గణపతికి "మోతీచూర్ లడ్డూ" - శనగపిండి అవసరమే లేదు!
కరకరలాడే "పాలకూర సగ్గుబియ్యం వడలు" - తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ రుచి!