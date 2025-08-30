ETV Bharat / offbeat

అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "చామగడ్డ గోంగూర పులుసు" - పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా భలే ఉంటుంది! - CHAMAGADDA GONGURA PULUSU RECIPE

చామగడ్డ, గోంగూర కాంబినేషన్​లో నోరూరించే కర్రీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Chamagadda Gongura Pulusu Recipe
Chamagadda Gongura Pulusu Recipe (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 30, 2025 at 7:22 PM IST

Chamagadda Gongura Pulusu Recipe : మనలో చాలా మంది బంగాళదుంప మాదిరిగా చామగడ్డను అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా చేసినా చామగడ్డకు ఉండే జిగురు స్వభావం వల్ల కర్రీ అనేది మంచి రుచికరంగా కుదరదు. అలాంటి వారు లొట్టలేసుకుంటూ తినేలా ఒక కమ్మని రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, అమ్మమ్మల నాటి "చామగడ్డ గోంగూర పులుసు". ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే జిగురు లేకుండా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఇలా చేశారంటే అదంటే నచ్చనివాళ్లూ ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు. గోంగూర కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఈ కర్రీ పుల్ల పుల్లగా, కారం కారంగా ఉండి వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది! పిల్లలకు కూడా ఈ రెసిపీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, వండుతుంటేనే నోరూరిపోయే ఈ చామగడ్డ గోంగూర పులుసుని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chamagadda Gongura Pulusu Recipe
గోంగూర (Getty Images)

అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ :

  • గోంగూర - మూడ్నాలుగు కట్టలు(చిన్న సైజ్​వి)
  • ఉడికించిన చామగడ్డలు - ఒక కప్పు
  • నూనె - తగినంత
  • ఆవాలు - అరటీస్పూన్
  • జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10 నుంచి 12
  • పచ్చిమిర్చి - ఆరేడు
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • జీలక్రర మెంతుల పొడి - రెండు చెంచాలు
  • బెల్లం తురుము - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం

Chamagadda Gongura Pulusu Recipe
చామగడ్డ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • పాతకాలం నాటి ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండుని తీసుకొని కడిగి తగినన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో చామగడ్డలను తీసుకొని తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని ఉడికించుకోవాలి.
  • చామగడ్డలు ఉడికేలోపు తాజా గోంగూరను తీసుకొని కాడల నుంచి ఆకులను తుంచి ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఇవి ఒక పెద్ద కప్పు పరిమాణంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి. తర్వాత గోంగూర ఆకులను ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా వడకట్టి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు చక్కగా చామగడ్డలను పొట్టు తీసుకొని మరో గిన్నెలో వేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ చామగడ్డలు పెద్దగా ఉంటే మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, నానిన చింతపండు నుంచి ఒక కప్పు పరిమాణంలో పల్చని చింతపండు రసాన్ని సిద్ధం చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.

Chamagadda Gongura Pulusu Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కర్రీ తయారీ కోసం కడాయి పెట్టుకొని తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని పచ్చివాసన పోయి కాస్త కలర్ మారేంత వరకు బాగా వేయించుకోవాలి.
  • వెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా తుంపి వేసుకున్నాక కరివేపాకుని కూడా వేసి కాసేపు వేయించాలి.
Chamagadda Gongura Pulusu Recipe
చింతపండు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగుని జత చేసి ఒకసారి బాగా కలిపాక రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త మెత్తబడే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆపై కొద్దిగా పసుపు వేసి కలిపి శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న గోంగూర వేసుకొని అది కాస్త మగ్గి దగ్గర పడేంత వరకు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
Chamagadda Gongura Pulusu Recipe
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులో ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న చామగడ్డలు, ముందుగా తీసిపెట్టుకున్న పల్చని చింతపండు రసాన్ని జత చేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గోంగూర చింతపండుని పులుపుని బట్టి తగినంత కారం, వేయించిన జీలకర్ర మెంతుల పొడి, బెల్లం తురుము వేసుకొని ఒకసారి అన్నీ చక్కగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
Chamagadda Gongura Pulusu Recipe
చామగడ్డ గోంగూర పులుసు (ETV Abhiruchi)
  • అనంతరం ఒకసారి ఉప్పు, కారాలను చెక్ చేసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్​లో చింతపండు రసం కొద్దిగా ఇగిరి మిశ్రమం కాస్త దగ్గర పడేంత వరకు 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకొని దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఘుఘముమలాడే అమ్మమ్మల నాటి "చామగడ్డ గోంగూర పులుసు" రెడీ అవుతుంది!
Chamagadda Gongura Pulusu Recipe
చామగడ్డ గోంగూర పులుసు (ETV Abhiruchi)

చిట్కాలు :

  • ఎప్పుడైనా సరే పులుసు వంటకాలలో నూనె కాస్త ఎక్కువగానే పడుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి. అప్పుడే, కర్రీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
  • ఒకవేళ మీరు కాస్త పులుపు తక్కువ తినేవారు అయితే గోంగూర పులుపుని బట్టి చింతపండు రసాన్ని తగినంత చూసి యాడ్ చేసుకోవాలి.
  • చామగడ్డలను ముందుగా ఉడికించేటప్పుడు మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం గట్టిగానే ఉడికించాలి. ఎందుకంటే, పులుసులో మళ్లీ ఎలాగో చామగడ్డ ఉడుకుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.

