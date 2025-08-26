ETV Bharat / offbeat

సరికొత్తగా "చామదుంపల పులుసు" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే జిగురు ఉండదు! - CHAMAGADDA PULUSU MAKING

కమ్మటి రుచితో మసాలా చామదుంపల పులుసు - ఇంట్లో వాళ్లు మళ్లీ మళ్లీ కావాలని అడుగుతారు

Chamagadda Pulusu With Masala in Telugu
Chamagadda Pulusu With Masala in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 10:37 AM IST

3 Min Read

Chamagadda Pulusu With Masala in Telugu: ఇంట్లో పిల్లలు, పెద్దలు చామదుంప కూరను తినేందుకు అంతగా ఆసక్తిని చూపించరు. అదే ఆకర్షణీయంగా పులుసు, వేపుళ్లుగా చేసినట్లయితే లొట్టలేసుకుని మరీ తింటారంటే ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. చామగడ్డ పులుసును ఎప్పుడూ చేసే విధంగా కాకుండా కాస్త కొత్తగా మంచి మసాలాతో చేస్తే "ఆహా ఏమి రుచి! తినరా మైమరిచి" అని అందరూ రుచిని ఆస్వాదిస్తూ పాటలు పాడాల్సిందే! మరి ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Chamagadda Pulusu With Masala in Telugu
Chamagadda Pulusu With Masala in Telugu (gettyimages)

చామదుంపల పులుసు కావాల్సిన పదార్ధాలు:

  • చామదుంపలు - 500 గ్రాములు
  • ఉప్పు - కావాల్సినంత
  • పసుపు - సరిపడినంత
  • చింతపండు - కావాల్సినంత
  • లవంగాలు - 4
  • ఇలాచి - 5
  • దాల్చిం చెక్క - కొద్దిగా
  • మెంతులు - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - కొంచెం
  • మిరియాలు - 10
  • ఆవాలు - ఆఫ్ టీ స్పూన్
  • నువ్వులు - రెండు టేబుల్ స్పూన్​లు
  • ధనియాలు -రెండు టేబుల్ స్పూన్​లు
  • ఉల్లిపాయలు - 3 (చిన్నవి)
  • టమాటాలు - 3
  • కారం - తగినంత
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Chamagadda Pulusu With Masala in Telugu
Chamagadda Pulusu With Masala in Telugu (gettyimages)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా చామగడ్డలను వాటర్ పోసి వాటిని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. ఇలా కడిగిన చామగడ్డలను ఒక గిన్నెలో వేసుకుని వాటిని స్టవ్​పై పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి. ఇందులో ఒక స్పూన్ ఉప్పు, ఒక స్పూన్​ పసుపును వేసి ఉడించుకోవాలి. ఇలా చేయడం వలన చామదుంపలు బాగా ఉడుకుతాయి.
  • ఇలా స్టవ్​పై పెట్టుకున్న చామగడ్డలను బాగా మెత్తగా ఉడికే వరకూ ఉంచాలి. తరువాత చామగడ్డ ఉడికేటప్పుడు బాగా ఉడికిందో లేదో చిన్న గరిటెతో తీసి చూడండి. ఇలా ఉడికిన చామగడ్డలను చల్లని నీటిలో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చామగడ్డల పొట్టును శుభ్రంగా తీసి వాటిని బౌల్​లో పెట్టుకోవాలి. చామగడ్డలు పెద్దగా ఉంటే వీటిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • చామగడ్డలను కట్ చేసుకున్న తర్వాత పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు ఉన్న చింతపండును తీసుకుని దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి చింతపండు మునిగేంత వరకూ అందులో వాటర్ పోసుకుని బౌల్​పై మూత పెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తరువాత స్టవ్​ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని నాలుగు లవంగాలు. ఐదు ఇలాచి, ఆరు నుంచి పది వరకూ మిరియాలు, ఒక ఇంచి దాల్చిం చెక్కను ముక్కలుగా తుంచి వేయాలి.
Chamagadda Pulusu With Masala in Telugu
Chamagadda Pulusu With Masala in Telugu (gettyimages)
  • అలాగే ఒక స్పూన్ మెంతులు, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు టేబుల్ స్పూన్​ల నువ్వులు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలను వేసి స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ధనియాలు గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకూ ఉంచి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి. ధనియాలు చక్కగా ఫ్రై అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మసాలాలు పూర్తిగా చల్లారేంత వరకూ పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మసాలాలు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్​లో ఈ మసాలాను మెత్తని పౌడర్​లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్​ వెలిగించుకుని దీనిపై బౌల్​ పెట్టుకుని మూడు టేబులు స్పూన్​ల ఆయిల్​ను వేయాలి. నూనె కాసేపు వేడెక్కిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసిన రెండు మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు, చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసిన మిపరకాయలు, టమాటాలు, మూడు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి.
Chamagadda Pulusu With Masala in Telugu
Chamagadda Pulusu With Masala in Telugu (gettyimages)
  • టమాటాలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి అల్లం పచ్చి వాసన పోయేంత వరకూ బాగా కలుపుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ముందుగా తీసుకున్న చామగడ్డ ముక్కలను ఉప్పుతో అందులో వేసుకుని పోపు బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత బౌల్​పై మూతని పెట్టి స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాలపాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • చామదుంపలు చక్కగా ఉడికిన తరువాత అందులో తగినంత కారం వేసి కలుపుకోవాలి. స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచుకుని కర్రీని మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. కారం చక్కగా ఫ్రై అయి కూరపై నూనె పైకి తేలగానే ముందుగా నానబెట్టిన చింతపండును గింజలు, రెమ్మలు లేకుండా రసాన్ని మాత్రమే తీసుకుని అందులో యాడ్ చేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ముందుగానే గ్రైండ్ చేసి పెట్టిన మసాలా, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కొబ్బరి తురుమును అందులో వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బౌల్​పై మూతను పెట్టుకుని కాసేపు ఉడికించి కర్రీపై నూనె తేలేంతవరకూ ఉడికించాలి. ఇప్పుడు సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీరను దానిలో యాడ్ చేస్తే సరి. అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చామదుంపల పులుసు రెడీ! మీరు కూడా ఈ విధంగా మీ ఇంట్లో దీన్ని ట్రై చేసి చూడండి.

