ఘుమఘుమలాడే "కాలీఫ్లవర్ మసాలా కర్రీ" - ఇలా ట్రై చేస్తే అన్నం, చపాతీల్లోకి బాగుంటుంది!

కాలీ ఫ్లవర్ ఫ్రై కాకుండా కర్రీ ఇలా చేయండి - టేస్ట్ అదుర్స్!

cauliflower_curry_in_telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 11:04 AM IST

2 Min Read

CAULIFLOWER MASALA CURRY IN TELUGU : కాలీ ఫ్లవర్ సీజన్ వచ్చేసింది. మార్కెట్​లో ఎక్కడ చూసినా కాలీఫ్లవర్ కనిపిస్తోంది. ఈ టైంలో చాలా మంది గోబీ ఫ్రై, గోబీ మంచూరియా లాంటివి ట్రై చేస్తుంటారు. కాలీ ఫ్లవర్​ టేస్ట్ కాస్త పిండిలాగా, కోడి గుడ్డు మాదిరిగా అనిపిస్తుంది. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పెద్దలు కూడా అడిగి మరీ వేయించుకుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ సైడ్ డిష్ కోసం ఫ్రై చేయడం కాకుండా ఓ సారి ఇలా కమ్మని గ్రేవీ మసాలా కర్రీ ట్రై చేయండి. అన్నంతో పాటు చపాతీ, పుల్కా, రోటీల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.

cauliflower_curry_in_telugu (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • కాలీ ఫ్లవర్ - 250 గ్రాములు
  • ఉల్లిపాయలు - 2 చిన్నవి
  • టమోటాలు - 2 చిన్నవి
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • సోంపు పొడి - అర స్పూన్
  • పెరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - అర స్పూన్
cauliflower_curry_in_telugu (Getty images)

ఇలా చేయండి :

  1. కాలీ ఫ్లవర్ ముక్కలను కాస్త వేడి నీటిలో 2 నిమిషాలు మరిగించి తీసుకోండి
  2. కాలీ ఫ్లవర్ ముక్కలు నూనెలో వేగిన తర్వాత మాత్రమే గ్రేవికి సరిపడా నీళ్లు పోసుకోవాలి.
cauliflower_curry_in_telugu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • నూనె వేడెక్కగానే సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసుకుని అవి రంగు మారే వరకు 3 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, సోంపు వేసి కలిపి 2 నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి.
cauliflower_curry_in_telugu (Getty images)
  • ఆ తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు వేసి కలిపి మరో 2 నిమిషాల పాటు వేయించిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాలి ఫ్లవర్ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
  • క్యాలీ ఫ్లవర్ ముక్కలు కూ డా 3 నిమిషాల పాటు వేగిన తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మూతపెట్టి 7నుంచి 8 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
cauliflower_curry_in_telugu (Getty images)
  • ఆ తర్వాత మూత తీస్తే నీళ్లు ఇగిరి పోయి ఉంటాయి.
  • ఈ సమయంలో అర స్పూన్ మిరియా పొడి, కొత్తిమీర తరుగు, అర స్పూన్ నిమ్మరసం పోసి కలిపి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో 3 నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే చాలు.

