ఘుమఘుమలాడే "కాలీఫ్లవర్ మసాలా కర్రీ" - ఇలా ట్రై చేస్తే అన్నం, చపాతీల్లోకి బాగుంటుంది!
కాలీ ఫ్లవర్ ఫ్రై కాకుండా కర్రీ ఇలా చేయండి - టేస్ట్ అదుర్స్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 11:04 AM IST
CAULIFLOWER MASALA CURRY IN TELUGU : కాలీ ఫ్లవర్ సీజన్ వచ్చేసింది. మార్కెట్లో ఎక్కడ చూసినా కాలీఫ్లవర్ కనిపిస్తోంది. ఈ టైంలో చాలా మంది గోబీ ఫ్రై, గోబీ మంచూరియా లాంటివి ట్రై చేస్తుంటారు. కాలీ ఫ్లవర్ టేస్ట్ కాస్త పిండిలాగా, కోడి గుడ్డు మాదిరిగా అనిపిస్తుంది. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పెద్దలు కూడా అడిగి మరీ వేయించుకుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ సైడ్ డిష్ కోసం ఫ్రై చేయడం కాకుండా ఓ సారి ఇలా కమ్మని గ్రేవీ మసాలా కర్రీ ట్రై చేయండి. అన్నంతో పాటు చపాతీ, పుల్కా, రోటీల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
"స్పెషల్ పల్లీ చట్నీ" రెసిపీ సీక్రెట్ ఇదే - ఈ ఒక్క చట్నీతో టిఫిన్ ఏదైనా టేస్టీగా ఉంటుంది!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- కాలీ ఫ్లవర్ - 250 గ్రాములు
- ఉల్లిపాయలు - 2 చిన్నవి
- టమోటాలు - 2 చిన్నవి
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- సోంపు పొడి - అర స్పూన్
- పెరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నిమ్మరసం - అర స్పూన్
ఇలా చేయండి :
తయారీ విధానం :
- నూనె వేడెక్కగానే సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసుకుని అవి రంగు మారే వరకు 3 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, సోంపు వేసి కలిపి 2 నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు వేసి కలిపి మరో 2 నిమిషాల పాటు వేయించిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాలి ఫ్లవర్ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- క్యాలీ ఫ్లవర్ ముక్కలు కూ డా 3 నిమిషాల పాటు వేగిన తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మూతపెట్టి 7నుంచి 8 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత మూత తీస్తే నీళ్లు ఇగిరి పోయి ఉంటాయి.
- ఈ సమయంలో అర స్పూన్ మిరియా పొడి, కొత్తిమీర తరుగు, అర స్పూన్ నిమ్మరసం పోసి కలిపి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో 3 నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే చాలు.
ఇన్స్టంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ "అప్పం" - ఇలా చేస్తే ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే!
"దాబా స్టైల్ పనీర్ కర్రీ" - ఇన్స్టెంట్గా, ఈజీగా ఇలా చేస్తే టేస్టీగా ఉంటుంది!