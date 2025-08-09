Essay Contest 2025

"క్యాటరింగ్ స్టైల్​ గోబి 65" - క్రిస్పీగా, కరకరలాడాలంటే ఇలా ఇంట్లో ట్రై చేయండి! - SIMPLE GOBI 65 RECIPE

పప్పు, సాంబార్​తో ఎంతో బాగుండే క్రిస్పీ "గోబి 65" - బయటకంటే ఇలా రుచిగా చేసేయచ్చు!

Gobi 65 Recipe in Telugu
Gobi 65 Recipe in Telugu (ETV Bharat)
Published : August 9, 2025 at 3:47 PM IST

Gobi 65 Recipe in Telugu : రెస్టారెంట్స్​కి వెళ్లినప్పుడు ఎక్కువ మంది గోబి 65 ఆర్డర్​ చేస్తుంటారు. పెండ్లి భోజనాలు, ఫంక్షన్లలో ఈ రెసిపీ పెడితే మరొక గరిటె అడిగి మరీ వేయించుకుంటారు. గోబి 65 కరకరలాడుతూ స్పైసీగా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఈ రెసిపీ మంచి సైడ్ డిష్​. పప్పుచారు, సాంబార్, పెరుగన్నంతో క్రిస్పీగా తింటుంటే ఎంతో బాగుంటుంది. అయితే, ఈ స్టోరీ చదివితే రెసిపీ మీరు కూడా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసేయచ్చు. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా క్యాలీఫ్లవర్​ 65 ప్రిపేరేషన్ ఎలానో చూద్దాం!

Gobi
Gobi (getty images)

గోబి 65 తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • క్యాలీఫ్లవర్​ - 2 చిన్నవి
  • అర కప్పు -మైదా
  • 3 టేబుల్​స్పూన్లు - కార్న్ ఫ్లోర్
  • టేబుల్​స్పూన్ - నూనె
  • అర టీ స్పూన్- అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్
  • అర టీ స్పూన్- మిరియాల పొడి
  • టీ స్పూన్ - కారం
  • టీ స్పూన్ - ధనియాల పొడి
  • పావు టీ స్పూన్ - గరం మసాలా
  • రుచికి సరిపడా ఉప్పు
  • చిటికెడు - వంటసోడా
  • రెడ్​ ఫుడ్​ కలర్​ - కాస్త
  • సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు కొద్దిగా
  • ​ కొద్దిగా వాటర్
pepper powder
pepper powder (getty images)

తయారీ విధానం

  • ముందుగా క్యాలీఫ్లవర్​ మీడియం సైజ్​ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్​పై కడాయి పెట్టి 2 గ్లాసులు నీళ్లు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి వాటర్​ మరిగించండి.
  • అనంతరం ఇందులో క్యాలీఫ్లవర్​ ముక్కలు వేసి మూడు నిమిషాలు ఉడికించాలి. క్యాలీఫ్లవర్​ ముక్కలు మరీ మెత్తగా ఉడికిస్తే డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు విరిగిపోతాయి.
  • ఇలా ఉడికించిన క్యాలీ ఫ్లవర్​ ముక్కలను వడకట్టి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
maida
maida (getty images)
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్లోకి అర కప్పు మైదా, 3 టేబుల్​స్పూన్లు కార్న్ ఫ్లోర్, టేబుల్​స్పూన్ నూనె ​వేసి చేతితో కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత ఇందులో అర టీ స్పూన్ చొప్పున అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్, మిరియాల పొడి, టీ స్పూన్ చొప్పున కారం, ధనియాల పొడి, పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, చిటికెడు వంటసోడా, రెడ్​ ఫుడ్​ కలర్​, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేయండి. అలాగే పుదీనా తరుగు కొద్దిగా వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి.
corn flour
corn flour (getty images)
  • తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ చిక్కగా కలుపుకోవాలి. (ఇక్కడ ఫుడ్​ కలర్​ వేయడం పూర్తిగా ఆప్షనల్​.)
  • ఇప్పుడు పిండిలో మధ్యలోకి చీరుకున్న పచ్చిమిర్చిలు, ముందుగా ఉడికించుకున్న క్యాలీఫ్లవర్​ ముక్కలు వేసి కలపండి. పిండి క్యాలీఫ్లవర్​ ముక్కలకు బాగా పట్టేలా కోట్ చేయండి.
chilli powder
chilli powder (getty images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్​పై కాస్త లోతుగా ఉండే కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె బాగా వేడయ్యాక క్యాలీఫ్లవర్​ ముక్కలు విడివిడిగా వేసుకోవాలి. సరిపడా క్యాలీఫ్లవర్​ ముక్కలు వేసిన తర్వాత నిదానంగా కలుపుతూ మంచి గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • క్రిస్పీగా ఫ్రై అయిన క్యాలీఫ్లవర్​ వేడివేడిగా ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి.

