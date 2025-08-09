Gobi 65 Recipe in Telugu : రెస్టారెంట్స్కి వెళ్లినప్పుడు ఎక్కువ మంది గోబి 65 ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. పెండ్లి భోజనాలు, ఫంక్షన్లలో ఈ రెసిపీ పెడితే మరొక గరిటె అడిగి మరీ వేయించుకుంటారు. గోబి 65 కరకరలాడుతూ స్పైసీగా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఈ రెసిపీ మంచి సైడ్ డిష్. పప్పుచారు, సాంబార్, పెరుగన్నంతో క్రిస్పీగా తింటుంటే ఎంతో బాగుంటుంది. అయితే, ఈ స్టోరీ చదివితే రెసిపీ మీరు కూడా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసేయచ్చు. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా క్యాలీఫ్లవర్ 65 ప్రిపేరేషన్ ఎలానో చూద్దాం!
గోబి 65 తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- క్యాలీఫ్లవర్ - 2 చిన్నవి
- అర కప్పు -మైదా
- 3 టేబుల్స్పూన్లు - కార్న్ ఫ్లోర్
- టేబుల్స్పూన్ - నూనె
- అర టీ స్పూన్- అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్
- అర టీ స్పూన్- మిరియాల పొడి
- టీ స్పూన్ - కారం
- టీ స్పూన్ - ధనియాల పొడి
- పావు టీ స్పూన్ - గరం మసాలా
- రుచికి సరిపడా ఉప్పు
- చిటికెడు - వంటసోడా
- రెడ్ ఫుడ్ కలర్ - కాస్త
- సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు కొద్దిగా
- కొద్దిగా వాటర్
తయారీ విధానం
- ముందుగా క్యాలీఫ్లవర్ మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్పై కడాయి పెట్టి 2 గ్లాసులు నీళ్లు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి వాటర్ మరిగించండి.
- అనంతరం ఇందులో క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు వేసి మూడు నిమిషాలు ఉడికించాలి. క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు మరీ మెత్తగా ఉడికిస్తే డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు విరిగిపోతాయి.
- ఇలా ఉడికించిన క్యాలీ ఫ్లవర్ ముక్కలను వడకట్టి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి అర కప్పు మైదా, 3 టేబుల్స్పూన్లు కార్న్ ఫ్లోర్, టేబుల్స్పూన్ నూనె వేసి చేతితో కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత ఇందులో అర టీ స్పూన్ చొప్పున అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్, మిరియాల పొడి, టీ స్పూన్ చొప్పున కారం, ధనియాల పొడి, పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, చిటికెడు వంటసోడా, రెడ్ ఫుడ్ కలర్, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేయండి. అలాగే పుదీనా తరుగు కొద్దిగా వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి.
- తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ చిక్కగా కలుపుకోవాలి. (ఇక్కడ ఫుడ్ కలర్ వేయడం పూర్తిగా ఆప్షనల్.)
- ఇప్పుడు పిండిలో మధ్యలోకి చీరుకున్న పచ్చిమిర్చిలు, ముందుగా ఉడికించుకున్న క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు వేసి కలపండి. పిండి క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలకు బాగా పట్టేలా కోట్ చేయండి.
- ఇప్పుడు స్టవ్పై కాస్త లోతుగా ఉండే కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె బాగా వేడయ్యాక క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు విడివిడిగా వేసుకోవాలి. సరిపడా క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు వేసిన తర్వాత నిదానంగా కలుపుతూ మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
- క్రిస్పీగా ఫ్రై అయిన క్యాలీఫ్లవర్ వేడివేడిగా ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి.
