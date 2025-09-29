ETV Bharat / offbeat

క్యాటరింగ్ స్టైల్​లో నోరూరించే "దోసకాయ పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటే అద్భుతమే!

- దోసకాయ, పచ్చిమిర్చి కాంబోలో సూపర్ పచ్చడి - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Catering Style Dosakaya Pachadi
Catering Style Dosakaya Pachadi (ETV Bharat)
Catering Style Dosakaya Pachadi : కొంతమంది అన్నంలోకి కూరల కంటే రోటి పచ్చళ్లనే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, క్యాటరింగ్ స్టైల్ "దోసకాయ పచ్చడి". పచ్చిమిర్చి, పల్లీ నువ్వుల పొడితో రెడీ అయ్యే ఈ పచ్చడి రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటి కంటే భలే టేస్టీగా ఉంటుంది. ఫంక్షన్స్​లో వడ్డించే దానికి ఏమాత్రం తీసిపోదు. వేడివేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ సూపర్​. పిల్లలకూ ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది. పైగా దీన్ని ఎక్కువ పదార్థాలతో అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ ఘుమఘుమలాడే పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Catering Style Dosakaya Pachadi
పోపుదినుసులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • దోసకాయలు - 2(సుమారు 600గ్రాములు)
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • పల్లీలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • నువ్వులు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • టమాటాలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • పచ్చిమిర్చి - 20(రుచికి తగినన్ని)
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)

Catering Style Dosakaya Pachadi
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా దోసకాయలను పీలర్​తో చెక్కు తీసుకోవాలి. ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, టమాటాలను కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​ పెట్టుకుని పల్లీలను వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • పల్లీలు వేగిన తర్వాత తెల్ల నువ్వులు జత చేసి చిటపటమనేంత వరకు బాగా వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
Catering Style Dosakaya Pachadi
దోసకాయలు (Getty Images)
  • అనంతరం అదే పాన్​లో రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న దోసకాయ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, చింతపండు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో అన్నింటినీ ఐదారు నిమిషాల పాటు బాగా వేయించుకోవాలి.
  • దోసకాయ ముక్కలు మంచిగా వేగి, టమాటాలు సాఫ్ట్​గా మారాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమంలో నుంచి పచ్చిమిర్చి, చింతపండును వేరు చేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న పల్లీలు-నువ్వులు, వేరు చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి చింతపండును వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.

Catering Style Dosakaya Pachadi
పల్లీలు (Getty Images)
  • తర్వాత మిక్సీ పట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​లో వేయించి పెట్టుకున్న దోసకాయ ముక్కలు మిశ్రమం వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లు కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అంటే, దోసకాయలు మెత్తగా అవ్వకుండా తినేటప్పుడు పంటికి తగిలేలా చూసుకోవాలి. ఎక్కువగా గ్రైండ్ చేయకుండా రెండు మూడు పల్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది.
  • ఆవిధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక అందులో మీడియం సైజ్​లో కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని అవి మెత్తగా మెదిగిపోకుండా మరోసారి లైట్​గా రెండు మూడు పల్స్ ఇచ్చి వదిలేయాలి. ఇప్పుడు అందులోకి పోపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Catering Style Dosakaya Pachadi
నువ్వులు (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - మూడ్నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పోపుదినుసులు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
  • ఎండుమిర్చి - ఏడెనిమిది
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
Catering Style Dosakaya Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • పోపు కోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్​గా కాగాక పోపు దినుసులు వేసి ఆవాలు చిటపటమనేవరకు వేయించాలి.
  • అవి వేగాక కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించుకోవాలి.
  • వెల్లుల్లి కూడా వేగాక కరివేపాకు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ముందు చివర్లో పసుపు వేసి కలపాలి.
  • అనంతరం చక్కగా వేగిన తాలింపులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడిని వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, క్యాటరింగ్ స్టైల్​లో నోరూరించే "దోసకాయ పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
  • ఒకవేళ మీకు రోలు అందుబాటులో ఉంటే అందులో ఈ పచ్చడిని రుబ్బుకుంటే మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది.

