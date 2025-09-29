క్యాటరింగ్ స్టైల్లో నోరూరించే "దోసకాయ పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటే అద్భుతమే!
- దోసకాయ, పచ్చిమిర్చి కాంబోలో సూపర్ పచ్చడి - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!
Published : September 29, 2025 at 5:31 PM IST
Catering Style Dosakaya Pachadi : కొంతమంది అన్నంలోకి కూరల కంటే రోటి పచ్చళ్లనే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, క్యాటరింగ్ స్టైల్ "దోసకాయ పచ్చడి". పచ్చిమిర్చి, పల్లీ నువ్వుల పొడితో రెడీ అయ్యే ఈ పచ్చడి రెగ్యులర్గా చేసుకునే వాటి కంటే భలే టేస్టీగా ఉంటుంది. ఫంక్షన్స్లో వడ్డించే దానికి ఏమాత్రం తీసిపోదు. వేడివేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ సూపర్. పిల్లలకూ ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది. పైగా దీన్ని ఎక్కువ పదార్థాలతో అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ ఘుమఘుమలాడే పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- దోసకాయలు - 2(సుమారు 600గ్రాములు)
- చింతపండు - కొద్దిగా
- పల్లీలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- నువ్వులు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- టమాటాలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- పచ్చిమిర్చి - 20(రుచికి తగినన్ని)
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా దోసకాయలను పీలర్తో చెక్కు తీసుకోవాలి. ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, టమాటాలను కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని పల్లీలను వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
- పల్లీలు వేగిన తర్వాత తెల్ల నువ్వులు జత చేసి చిటపటమనేంత వరకు బాగా వేయించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం అదే పాన్లో రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న దోసకాయ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, చింతపండు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో అన్నింటినీ ఐదారు నిమిషాల పాటు బాగా వేయించుకోవాలి.
- దోసకాయ ముక్కలు మంచిగా వేగి, టమాటాలు సాఫ్ట్గా మారాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమంలో నుంచి పచ్చిమిర్చి, చింతపండును వేరు చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న పల్లీలు-నువ్వులు, వేరు చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి చింతపండును వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత మిక్సీ పట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ట్లో వేయించి పెట్టుకున్న దోసకాయ ముక్కలు మిశ్రమం వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లు కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అంటే, దోసకాయలు మెత్తగా అవ్వకుండా తినేటప్పుడు పంటికి తగిలేలా చూసుకోవాలి. ఎక్కువగా గ్రైండ్ చేయకుండా రెండు మూడు పల్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది.
- ఆవిధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక అందులో మీడియం సైజ్లో కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని అవి మెత్తగా మెదిగిపోకుండా మరోసారి లైట్గా రెండు మూడు పల్స్ ఇచ్చి వదిలేయాలి. ఇప్పుడు అందులోకి పోపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- పోపుదినుసులు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
- ఎండుమిర్చి - ఏడెనిమిది
- పసుపు - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- పోపు కోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా కాగాక పోపు దినుసులు వేసి ఆవాలు చిటపటమనేవరకు వేయించాలి.
- అవి వేగాక కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించుకోవాలి.
- వెల్లుల్లి కూడా వేగాక కరివేపాకు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ముందు చివర్లో పసుపు వేసి కలపాలి.
- అనంతరం చక్కగా వేగిన తాలింపులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడిని వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, క్యాటరింగ్ స్టైల్లో నోరూరించే "దోసకాయ పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
- ఒకవేళ మీకు రోలు అందుబాటులో ఉంటే అందులో ఈ పచ్చడిని రుబ్బుకుంటే మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది.
