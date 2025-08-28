ETV Bharat / offbeat

"రెస్టారెంట్ స్టైల్ కాజు టమోటా కర్రీ" - రోటీ, పుల్కా, చపాతీల్లోకి కమ్మగా ఉంటుంది! - KAJU TOMATO CURRY

కాజు, టమోటా గ్రేవీ కర్రీ - ఈజీగా, ఇంట్లోనే చేసుకోండిలా!

kaju_tomato_curry
kaju_tomato_curry (ETV Bharat)
Cashew Tomato Curry Recipe Restaurant Style : హోటళ్లు, దాబాలు, రెస్టారెంట్లలో కమ్మగా, నోరూరించే కాజు, టమోటా కర్రీ రుచి మాటల్లో చెప్పలేం. చపాతీ, పుల్కా, రోటీల్లోకి ఈ కర్రీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. చపాతీ ముక్కల్లోకి కర్రీ నంజుకుని తింటుంటే ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది. మాట్లాడడం మానేసి తినడంపైనే దృష్టి పెడుతుంటారు. దాదాపు అన్ని రెస్టారెంట్లలోనూ దొరికే ఈ కాజు టమోటా కర్రీ తయారీ చాలా ఈజీ. ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా ట్రై చేసి ఓ సారి టేస్ట్ చేయండి.

kaju_tomato_curry
kaju_tomato_curry (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • టమోటాలు - 7
  • ఉల్లిపాయలు - 8
  • కాజు - 30 గ్రాములు
  • దోసపప్పు - 30 గ్రాములు
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • మీడియం సైజు టమోటాలు - 5
  • జీడిపప్పు - అర కప్పు
kaju_tomato_curry
kaju_tomato_curry (Getty images)
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పంచదార - చిటికెడు
  • టమోటా సాస్ - కొద్దిగా
  • బటర్ లేదా నెయ్యి - 1 స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
kaju_tomato_curry
kaju_tomato_curry (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక కడాయిలోకి 2 టమోటాలు, 4 పెద్జ ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి వేసుకోవాలి. అందులోనే 30 గ్రాముల కాజు పలుకులు, 30 గ్రాముల దోసపప్పు కూడా వేసి మునిగిపోయే వరకు నీళ్లు పోసుకుని కొద్దిగా పసుపు వేసుకుని మూత పెట్టుకుని మరిగించుకోవాలి. సుమారు 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది.
kaju_tomato_curry
kaju_tomato_curry (Getty images)
  • ఇపుడు కప్పు జీడిపప్పు నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసి తీసుకోవాలి. రంగు మారిన వెంటనే పక్కకు తీసుకోవాలి. అదే విధంగా 5 మీడియం సైజు టమోటాలు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. టమోటా పైన తొక్కు విడిపోయిన వెటనే వేరే ప్లేట్​ లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ముందుగా ఉడికించుకున్న టమోటా, కాజు, దోసపప్పు మిశ్రమంలో నీళ్లు లేకుండా వడగట్టుకోవాలి. పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత పేస్ట్ చేసుకుని మరో కడాయిలో అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 2 ఉల్లిపాయలు, పచ్చి మిర్చి ముక్కలు వేసుకుని 2 నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ఉల్లిపాయ మంచి రంగు మారే వరకు వేయించుకుని మిక్సీ పట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం లేదా మీ టేస్ట్​కు తగ్గట్లుగా వేసి కలుపుకోవాలి. ఈ సమయంలోనే కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ వేసుకోవాలి. బాగా కలుపుతూ మసాలా ఫ్రై చేసుకుని మిక్సీ జార్​లోనే కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని కర్రీలో కలపాలి.
kaju_tomato_curry
kaju_tomato_curry (Getty images)
  • మూత పెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి. ఆ తర్వాత మసాలా పచ్చి వాసనపోయి నూనె పైకి తేలుతుంది. ఈ సమయంలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కసూరి మేతి వేసుకుని టేస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి.ఉప్పు అవసరమైతే కలుపుకోవడంతో పాటు పంచదార వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత టమోటా సాస్ వేసుకోవాలి. ఇపుడు అంతా చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ టైంలో ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న కాజు, టమోటా వేసుకుని కలపాలి. బటర్ లేదా నెయ్యి వేసుకుని కలిపి చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలుపుకుంటే దాబా స్టైల్ కాజు టమోటా కర్రీ రెడీ.

