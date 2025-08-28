Cashew Tomato Curry Recipe Restaurant Style : హోటళ్లు, దాబాలు, రెస్టారెంట్లలో కమ్మగా, నోరూరించే కాజు, టమోటా కర్రీ రుచి మాటల్లో చెప్పలేం. చపాతీ, పుల్కా, రోటీల్లోకి ఈ కర్రీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. చపాతీ ముక్కల్లోకి కర్రీ నంజుకుని తింటుంటే ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది. మాట్లాడడం మానేసి తినడంపైనే దృష్టి పెడుతుంటారు. దాదాపు అన్ని రెస్టారెంట్లలోనూ దొరికే ఈ కాజు టమోటా కర్రీ తయారీ చాలా ఈజీ. ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా ట్రై చేసి ఓ సారి టేస్ట్ చేయండి.
చల్లని వాతావరణంలో వేడి వేడిగా "టమోటా రసం" - సింపుల్ స్టెప్స్లో టేస్టీగా ఇలా చేసుకోండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- టమోటాలు - 7
- ఉల్లిపాయలు - 8
- కాజు - 30 గ్రాములు
- దోసపప్పు - 30 గ్రాములు
- పసుపు - అర స్పూన్
- మీడియం సైజు టమోటాలు - 5
- జీడిపప్పు - అర కప్పు
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 6
- ఉల్లిపాయ - 1
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పంచదార - చిటికెడు
- టమోటా సాస్ - కొద్దిగా
- బటర్ లేదా నెయ్యి - 1 స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక కడాయిలోకి 2 టమోటాలు, 4 పెద్జ ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి వేసుకోవాలి. అందులోనే 30 గ్రాముల కాజు పలుకులు, 30 గ్రాముల దోసపప్పు కూడా వేసి మునిగిపోయే వరకు నీళ్లు పోసుకుని కొద్దిగా పసుపు వేసుకుని మూత పెట్టుకుని మరిగించుకోవాలి. సుమారు 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఇపుడు కప్పు జీడిపప్పు నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసి తీసుకోవాలి. రంగు మారిన వెంటనే పక్కకు తీసుకోవాలి. అదే విధంగా 5 మీడియం సైజు టమోటాలు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. టమోటా పైన తొక్కు విడిపోయిన వెటనే వేరే ప్లేట్ లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ముందుగా ఉడికించుకున్న టమోటా, కాజు, దోసపప్పు మిశ్రమంలో నీళ్లు లేకుండా వడగట్టుకోవాలి. పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత పేస్ట్ చేసుకుని మరో కడాయిలో అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 2 ఉల్లిపాయలు, పచ్చి మిర్చి ముక్కలు వేసుకుని 2 నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ఉల్లిపాయ మంచి రంగు మారే వరకు వేయించుకుని మిక్సీ పట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం లేదా మీ టేస్ట్కు తగ్గట్లుగా వేసి కలుపుకోవాలి. ఈ సమయంలోనే కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ వేసుకోవాలి. బాగా కలుపుతూ మసాలా ఫ్రై చేసుకుని మిక్సీ జార్లోనే కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని కర్రీలో కలపాలి.
- మూత పెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి. ఆ తర్వాత మసాలా పచ్చి వాసనపోయి నూనె పైకి తేలుతుంది. ఈ సమయంలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కసూరి మేతి వేసుకుని టేస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి.ఉప్పు అవసరమైతే కలుపుకోవడంతో పాటు పంచదార వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత టమోటా సాస్ వేసుకోవాలి. ఇపుడు అంతా చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ టైంలో ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న కాజు, టమోటా వేసుకుని కలపాలి. బటర్ లేదా నెయ్యి వేసుకుని కలిపి చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలుపుకుంటే దాబా స్టైల్ కాజు టమోటా కర్రీ రెడీ.
సాయంత్రం వేడి వేడిగా తినాలంటే "సింపుల్ స్నాక్స్ రెసిపీ" - పిల్లలు అడిగితే ఇలా చేసి పెట్టండి!
పండుగ వేళ పసందైన "పాల బూరెలు" - ఇలా చేస్తే ఒక్కటి కూడా మిగలదు!