నోరూరించే "క్యారెట్ సగ్గుబియ్యం పాయసం" - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
కొత్తగా ఈ స్వీట్ రెసిపీ చేసి చూడండి - భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 5:23 PM IST
Carrot Payasam Making : పాయసం అంటే అందరికీ ఇష్టమే! దీనిని తింటుంటే జ్యూసీగా, ఇందులో వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నోటికి మెత్తగా తగులుతూ మంచి రుచిని అందిస్తాయి. ఈ స్వీట్ రెసిపీని వివిధ రకాల పదార్థాలతో చేస్తారు. ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఈసారి క్యారెట్, సగ్గుబియ్యంతో పాయసాన్ని చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. అంతే కాకుండా దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఓసారి చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఇలా చేసి వారిని సర్ప్రైజ్ చేయండి. మరి టేస్టీటేస్టీ క్యారెట్ సగ్గుబియ్యం పాయసాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఓ లుక్కేయండి.
"చికెన్ లాంటి చేప ముక్క" - నీచు వాసన లేకుండా చాలా బాగుంటుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సగ్గుబియ్యం - అర కప్పు
- క్యారెట్ - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- పాలు - 1 లీటర్
- బెల్లం - 1 కప్పు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- డ్రైఫ్రూట్స్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో అర కప్పు సగ్గుబియ్యాన్ని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి గంటసేపు నానబెట్టాలి.
- మరోవైపు పావు కిలో క్యారెట్ను శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని సన్నగా గ్రేటర్తో తురుముకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని ఒక కప్పు బెల్లం, అర కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇదే నెయ్యిలో క్యారెట్ తురుము వేయాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత దీనిని ప్లేట్లో వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లోకి ఒక లీటర్ పాలు పోసి మరగించాలి. మిల్క్ మరుగుతున్నప్పుడు నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ తురుము వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు 10 నిమిషాల పాటు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పాయసం చిక్కబడేంత వరకు ఉడికించాలి.
- అనంతరం ఇందులో వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్, అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. పాయసం చల్లారేవరకు మూత పెట్టి ఉంచాలి.
- పాయసం చల్లారిన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బెల్లం పాకాన్ని వేసి బాగా కలపాలి.
- ఇక అంతే రుచికరమైన క్యారెట్ సగ్గుబియ్యం పాయసం రెడీ అయినట్లే!
"సండే సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ" - స్పైసీ, క్రంచీ "సోయా పకోడీలు"
సండే స్పెషల్ "కరివేపాకు చికెన్ ఫ్రై" - ఈ సారి ఇలా ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి!