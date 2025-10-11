ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "క్యారెట్ సగ్గుబియ్యం పాయసం" - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

కొత్తగా ఈ స్వీట్ రెసిపీ చేసి చూడండి - భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Carrot Payasam
Carrot Payasam (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Carrot Payasam Making : పాయసం అంటే అందరికీ ఇష్టమే! దీనిని తింటుంటే జ్యూసీగా, ఇందులో వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్​ నోటికి మెత్తగా తగులుతూ మంచి రుచిని అందిస్తాయి. ఈ స్వీట్ రెసిపీని వివిధ రకాల పదార్థాలతో చేస్తారు. ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఈసారి క్యారెట్, సగ్గుబియ్యంతో పాయసాన్ని చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. అంతే కాకుండా దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఓసారి చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఇలా చేసి వారిని సర్​ప్రైజ్ చేయండి. మరి టేస్టీటేస్టీ క్యారెట్ సగ్గుబియ్యం పాయసాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఓ లుక్కేయండి.

Carrot Sabudana Kheer
క్యారెట్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సగ్గుబియ్యం - అర కప్పు
  • క్యారెట్ - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • పాలు - 1 లీటర్
  • బెల్లం - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • డ్రైఫ్రూట్స్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
Carrot Sabudana Kheer
సగ్గుబియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో అర కప్పు సగ్గుబియ్యాన్ని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి గంటసేపు నానబెట్టాలి.
  • మరోవైపు పావు కిలో క్యారెట్​ను శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని సన్నగా గ్రేటర్​తో తురుముకోవాలి.
Carrot Sabudana Kheer
బెల్లం (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని ఒక కప్పు బెల్లం, అర కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి.
  • ఇదే నెయ్యిలో క్యారెట్​ తురుము వేయాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత దీనిని ప్లేట్​లో వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Carrot Sabudana Kheer
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లోకి ఒక లీటర్ పాలు పోసి మరగించాలి. మిల్క్​ మరుగుతున్నప్పుడు నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ తురుము వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు 10 నిమిషాల పాటు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పాయసం చిక్కబడేంత వరకు ఉడికించాలి.
  • అనంతరం ఇందులో వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్, అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. పాయసం చల్లారేవరకు మూత పెట్టి ఉంచాలి.
Carrot Sabudana Kheer
నెయ్యి (Getty Images)
  • పాయసం చల్లారిన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బెల్లం పాకాన్ని వేసి బాగా కలపాలి.
  • ఇక అంతే రుచికరమైన క్యారెట్ సగ్గుబియ్యం పాయసం రెడీ అయినట్లే!

