Carrot Fry : ఇంట్లో చేసుకునే క్యారెట్ ఫ్రై నూనె ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ, క్యాటరింగ్, కర్రీ పాయింట్లలో క్యారెట్ ఫ్రై చూడగానే నోరూరిస్తుంది. చపాతీ, పుల్కాల్లోకి కాస్త తియ్యగా, కరకరలాడుతూ మరికాస్త టేస్టీగా ఉండే ఈ క్యారెట్ ఫ్రై మీరూ ఇంట్లో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఫ్రై అనగానే నూనెలో వేయించడం కాదు! ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేసి చూడండి. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. క్యారెట్ తియ్యదనం, కొబ్బరి కమ్మదనంతో ఎప్పటికంటే కాస్త ఎక్కువే తింటారు.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరపప్పు - పావు కప్పు
  • క్యారెట్ - పావుకిలో
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పచ్చిశనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 3
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి పావు కప్పు పెసరపప్పు తీసుకుని శుభ్రం చేసుకుని మరో పావు కప్పు నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి. మీరు క్వాంటిటీని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. పైన ఇచ్చిన పదార్థాలను ఒకే కొలతల్లో తీసుకోవాలి.
  • పావు కిలో క్యారెట్ పీల్ చేసి సన్నగా ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయ కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకుని పక్కనపెట్టుకుని స్టవ్​పై నూనె పోసి ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిశనగపప్పు, ఎండు మిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని కాస్త మెత్తబడే వరకు వేయించాలి.
  • సన్నటి మంటపై వేయిస్తూ మిక్సీ జార్​లో పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని కచ్చా పచ్చగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి. ఇపుడు ఉల్లిపాయలు రంగు మారగానే పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కరివేపాకు, పసుపు వేసుకుని బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకుని 5 నిమిషాల పాటు లో ప్లేమ్​లో మూతపెట్టి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు వేసుకుని కలపాలి.
  • మూతపెట్టి లో ప్లేమ్​లో ఉడికించుకుని 1 టీ గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
  • చివరగా పావు కప్పు పచ్చి కొబ్బరి తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఎండు కారం లేకుండా కేవలం పచ్చిమిర్చితో చేసే ఇలాంటి క్యారెట్ ఫ్రై అన్నం, చపాతీల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది.

