కర్రీ పాయింట్ స్టైల్ "క్యారెట్ ఫ్రై" - చపాతీ, రైస్లోకి కమ్మగా ఉంటుంది!
నోరూరించే క్యారెట్ ఫ్రై - ఈ సారి ఇలా ట్రై చేయండి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 12:59 PM IST
Carrot Fry : ఇంట్లో చేసుకునే క్యారెట్ ఫ్రై నూనె ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ, క్యాటరింగ్, కర్రీ పాయింట్లలో క్యారెట్ ఫ్రై చూడగానే నోరూరిస్తుంది. చపాతీ, పుల్కాల్లోకి కాస్త తియ్యగా, కరకరలాడుతూ మరికాస్త టేస్టీగా ఉండే ఈ క్యారెట్ ఫ్రై మీరూ ఇంట్లో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఫ్రై అనగానే నూనెలో వేయించడం కాదు! ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేసి చూడండి. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. క్యారెట్ తియ్యదనం, కొబ్బరి కమ్మదనంతో ఎప్పటికంటే కాస్త ఎక్కువే తింటారు.
కరకరలాడే "సన్న కారప్పూస" - పిండి ఇలా కలిపితే క్రిస్పీగా, గుల్లగా వస్తాయి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరపప్పు - పావు కప్పు
- క్యారెట్ - పావుకిలో
- ఉల్లిపాయ - 1
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- పచ్చిశనగపప్పు - 1 స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 3
- పచ్చిమిర్చి - 6
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- పచ్చి కొబ్బరి తురుము - పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి పావు కప్పు పెసరపప్పు తీసుకుని శుభ్రం చేసుకుని మరో పావు కప్పు నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి. మీరు క్వాంటిటీని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. పైన ఇచ్చిన పదార్థాలను ఒకే కొలతల్లో తీసుకోవాలి.
- పావు కిలో క్యారెట్ పీల్ చేసి సన్నగా ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయ కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకుని పక్కనపెట్టుకుని స్టవ్పై నూనె పోసి ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిశనగపప్పు, ఎండు మిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని కాస్త మెత్తబడే వరకు వేయించాలి.
- సన్నటి మంటపై వేయిస్తూ మిక్సీ జార్లో పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని కచ్చా పచ్చగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి. ఇపుడు ఉల్లిపాయలు రంగు మారగానే పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కరివేపాకు, పసుపు వేసుకుని బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకుని 5 నిమిషాల పాటు లో ప్లేమ్లో మూతపెట్టి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు వేసుకుని కలపాలి.
- మూతపెట్టి లో ప్లేమ్లో ఉడికించుకుని 1 టీ గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- చివరగా పావు కప్పు పచ్చి కొబ్బరి తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఎండు కారం లేకుండా కేవలం పచ్చిమిర్చితో చేసే ఇలాంటి క్యారెట్ ఫ్రై అన్నం, చపాతీల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది.
కమ్మని "టమోటా కుర్మా" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఎవరైనా వావ్ అనాల్సిందే!
క్రిస్పీ, టేస్టీ " సొరకాయ పకోడీలు" - టీ టైమ్కు పర్ఫెక్ట్ స్నాక్!