అద్దిరిపోయే రుచితో "క్యాప్సికం ఫ్రై" - ఇలా చేశారంటే మైమరచిపోవాల్సిందే!
క్యాప్సికం కర్రీ ఇలా చేయండి - పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 5:23 PM IST
Capsicum Fry Making : క్యాప్సికంను వివిధ రకాల వంటల్లో వినియోగిస్తారు. మాములుగా వీటిని ఫ్రైడ్ రైస్, రోల్స్, నూడూల్స్, సాండ్విచ్ తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. ఇవ్వంటే అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక వీటితో కర్రీలు చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఈ ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో కర్రీ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇది రసం, సాంబార్లోకి సైడ్ డిష్గా సూపర్ కాంబినేషన్! మరి సింపుల్గా క్యాప్సికం కర్రీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దామా!
ఓవెన్ అవసరం లేకుండా "బనానా కేక్" - పిల్లలకు బాగా నచ్చుతుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- క్యాప్సికం - పావు కేజీ (250 గ్రాములు)
- శనగపిండి - ముప్పావు కప్పు
- కస్తూరిమెంతి - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి - 4
- తాలింపు గింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయలు - 1 కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - కొంచెం
- గరంమసాలా పొడి - పావు టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పావు కేజీ క్యాప్సికం తీసుకొని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మరో గిన్నెలో ముప్పావు కప్పు శనగపిండి, ఒక టీ స్పూన్ కసూరి మేతి వేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ కలపాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు గింజలు, కొద్దిగా ఇంగువ వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత ఒక కప్పు సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయల తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేయాలి.
- ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాక క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసి మూతపెట్టాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని ఉడికించాలి.
- క్యాప్సికం మగ్గిన తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న శనగపిండి మిశ్రమాన్ని వేసి మూతపెట్టాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో మూడు నిమిషాల పాటు దీనిని ఉడికించాలి.
- అనంతరం మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి. చివరన పావు టీ స్పూన్ గరంమసాలా పొడి, సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఇక వేడివేడి క్యాప్సికం ఫ్రై రెడీ అయినట్లే! ఈ కర్రీని వేడివేడి అన్నంలో వేసుకొని తిన్నారంటే రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు.
కమ్మగా "బెండకాయ పల్లీ కారం" - కర్రీ బోర్ కొడితే ఇలా ట్రై చేయండి!
నవరాత్రుల స్పెషల్ "బెల్లం పరమాన్నం" - అమ్మవారికి ప్రసాదం ఇలా చేసి పెట్టండి!