Capsicum Curry Recipe : చాలా మంది అంతగా తినేందుకు ఇష్టపడని కూరగాయల్లో క్యాప్సికం ఒకటి. మరి కొందరైతే ఇది పెద్ద సైజ్ మిరపకాయను పోలి ఉండడంతో కారం ఉంటుందేమోనని తినకుండా అలాగే ఉండిపోతారు. కానీ ఇందులో కారమే ఉండదు. నార్మల్గా వీటిని నూడూల్స్, ఫ్రైడ్ రైస్, రోల్స్, సాండ్విచ్ తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగిస్తారు. ఈ రెసిపీల్లో అయితే పిల్లలు, పెద్దలందరూ తినడానికి ఎంతో ఇష్టపడతారు. కానీ ఇంట్లో క్యాప్సికం కూర చేస్తే మాత్రం కొందరు తినడానికి నిరాకరిస్తారు. అలాంటి వారికి ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో కర్రీ చేయండి. ఇది చపాతీలు, అన్నంలోకి సూపర్ కాంబినేషన్! మరి సింపుల్గా క్యాప్సికం కర్రీ ఎలా చేయాలో చూద్దామా!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- క్యాప్సికం - ఆఫ్ కేజీ
- ఆయిల్ - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - తగినంతా
- పెద్ద సైజ్ ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- అల్లం వెల్లులి పేస్ట్ - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- పెద్ద సైజ్ టమోటాలు - రెండు
- కారం - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - ఒక టీ స్పూన్
- జీలకర్రపొడి - ఒక టీ స్పూన్
- పసుపు - ఒక టీ స్పూన్
- ఉప్పు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- పెరుగు - 100 గ్రాములు
- కొత్తిమీర - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకోవాలి. ఇందులో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు రెబ్బల కరివేపాకు, సన్నగా తరిగిన పెద్ద సైజ్ ఉల్లిపాయ ముక్కలను యాడ్ చేయాలి. ఉల్లిపాయలు ముక్కలు రంగు మారేంత వరకూ ఫ్రై చేయాలి.
- ఉల్లిపాయలు రంగు మారిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. అల్లంవెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత ఇందులో సన్నగా కట్ చేసిన పెద్ద సైజ్ రెండు టమోటా ముక్కలను యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలపొడి, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్రపొడి, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఇందులో 100 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ టమోటాలను ఉడికించాలి.
- టమోటాలు మెత్తబడిన తర్వాత ఇప్పుడు 100 గ్రాముల పెరుగు వేసి కలపాలి. స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి అలా మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న అరకిలో క్యాప్సికం ముక్కలను వేయాలి. స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి.
- అంతే ఇక టేస్టీ టేస్టీ క్యాప్సికం కర్రీ రెడీ అయినట్లే.
- ఇది అన్నంలో కానీ చపాతీలోకి సూపర్గా ఉంటుంది. ఇంకెందుకూ ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
