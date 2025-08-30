ETV Bharat / offbeat

సింపుల్​గా చేసుకునే "క్యాప్సికం కర్రీ" - ఇలా చేశారంటే అన్నం, చపాతీలోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది! - CAPSICUM CURRY MAKING

అందరూ ఇష్టపడే క్యాప్సికం కర్రీ - నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Capsicum Curry Making
Capsicum Curry Making (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 10:43 AM IST

2 Min Read

Capsicum Curry Recipe : చాలా మంది అంతగా తినేందుకు ఇష్టపడని కూరగాయల్లో క్యాప్సికం ఒకటి. మరి కొందరైతే ఇది పెద్ద సైజ్ మిరపకాయను పోలి ఉండడంతో కారం ఉంటుందేమోనని తినకుండా అలాగే ఉండిపోతారు. కానీ ఇందులో కారమే ఉండదు. నార్మల్​గా వీటిని నూడూల్స్, ఫ్రైడ్​ రైస్, రోల్స్​, సాండ్​విచ్ తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగిస్తారు. ఈ రెసిపీల్లో అయితే పిల్లలు, పెద్దలందరూ తినడానికి ఎంతో ఇష్టపడతారు. కానీ ఇంట్లో క్యాప్సికం కూర చేస్తే మాత్రం కొందరు తినడానికి నిరాకరిస్తారు. అలాంటి వారికి ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో కర్రీ చేయండి. ఇది చపాతీలు, అన్నంలోకి సూపర్ కాంబినేషన్! మరి సింపుల్​గా క్యాప్సికం కర్రీ ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

Capsicum Curry Making
క్యాప్సికం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాప్సికం - ఆఫ్ కేజీ
  • ఆయిల్ - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - తగినంతా
  • పెద్ద సైజ్ ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • అల్లం వెల్లులి పేస్ట్ - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • పెద్ద సైజ్ టమోటాలు - రెండు
  • కారం - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - ఒక టీ స్పూన్
  • జీలకర్రపొడి - ఒక టీ స్పూన్
  • పసుపు - ఒక టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • పెరుగు - 100 గ్రాములు
  • కొత్తిమీర - తగినంత
Capsicum Curry Making
ఉల్లిగడ్డలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్​ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకోవాలి. ఇందులో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు రెబ్బల కరివేపాకు, సన్నగా తరిగిన పెద్ద సైజ్​ ఉల్లిపాయ ముక్కలను యాడ్ చేయాలి. ఉల్లిపాయలు ముక్కలు రంగు మారేంత వరకూ ఫ్రై చేయాలి.
Capsicum Curry Making
టమోటాలు (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయలు రంగు మారిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. అల్లంవెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత ఇందులో సన్నగా కట్​ చేసిన పెద్ద సైజ్ రెండు టమోటా ముక్కలను యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలపొడి, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్రపొడి, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఇందులో 100 ఎంఎల్​ నీళ్లు పోసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ టమోటాలను ఉడికించాలి.
Capsicum Curry Making
కారం (Getty Images)
  • టమోటాలు మెత్తబడిన తర్వాత ఇప్పుడు 100 గ్రాముల పెరుగు వేసి కలపాలి. స్టవ్​ని మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి అలా మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఆ తర్వాత మనం కట్​ చేసి పెట్టుకున్న అరకిలో క్యాప్సికం ముక్కలను వేయాలి. స్టవ్​ని లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి.
Capsicum Curry Making
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అంతే ఇక టేస్టీ టేస్టీ క్యాప్సికం కర్రీ రెడీ అయినట్లే.
  • ఇది అన్నంలో కానీ చపాతీలోకి సూపర్​గా ఉంటుంది. ఇంకెందుకూ ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.

