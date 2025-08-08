Cabbage Vada Recipe : వడలు అనగానే మినపప్పు, బియ్యం పిండితోనే చేస్తుంటారు చాలామంది. కానీ, పలు కూరగాయలతోనూ అద్దిరిపోయేలా వడలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాంటి వాటిల్లో క్యాబేజీ వడలు ముందు వరసలో ఉంటాయి. ఇవి చాలా సూపర్ గా ఉంటాయి. హెల్దీగా, టేస్టీగా అద్దిరిపోతాయి. మరి, ఈ వడలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- క్యాబేజీ 100 గ్రాములు
- కారానికి తగినన్ని పచ్చి మిర్చి
- 2 ఇంచుల అల్లం ముక్క
- 1 స్పూన్ జీలకర్ర
తయారీ విధానం :
- ముందుగా క్యాబేజీని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని, చక్కగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి
- గ్రైండ్ చేసుకున్న ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్ లో వేసుకోవాలి
- తర్వాత మరోసారి మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో కారానికి తగినన్ని పచ్చి మిర్చీ, 2 ఇంచుల అల్లం ముక్క, 1 స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఈ మిర్చీ పేస్టును క్యాబేజీ మిశ్రమంలో వేసుకోవాలి
- ఒక పెద్ద ఆనియన్ తీసుకొని సన్నటి ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని అందులోనే వేసుకోవాలి
- తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక కప్పు బియ్యం పిండి కూడా వేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఈ పదార్థాలన్నీ కలిసిపోయేలా చక్కగా చేత్తో గట్టిగా పిండుతూ మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఇందులో ప్రత్యేకంగా నీళ్లు యాడ్ చేయాల్సిన పనిలేదు. క్యాబేజీ మిశ్రమంలో ఉన్న తడితోనే సరిపోతుంది. ఒకవేళ అవసరం అనుకుంటే తగినన్ని నీళ్లు చిలకరించుకోవాలి
- మొత్తం పిండిని మిక్సే చేసిన అనంతరం పిండిని బాల్స్ మాదిరిగా తీసుకొని, వాటిని అర చేతిలోనే వడల షేప్ మాదిరిగా చేసుకొని మధ్యలో హోల్ పెట్టుకోవాలి
- అనంతరం స్టౌ పైన కడాయి పెట్టుకొని, అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసి, వేడెక్కిన తర్వాత వడలు వేసుకొని కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఈ వడలను అందరి ఫేవరెట్ అయిన పల్లీ చట్నీతో తింటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి
పల్లీ చట్నీకి కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పల్లీలు - అర కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 10
- నూనె - 2 టీస్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - సరిపడా
తయారీ విధానం:
- పాన్ లో పల్లీలను ఎర్రగా వేయించుకొని, పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- తర్వాత అదే పాన్లో ఆయిల్ వేసి ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, వెల్లుల్లి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు లైట్గా మగ్గినాక వాటిని కూడా చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో ఫ్రైచేసిన ఉల్లి మిశ్రమం, పచ్చి కొబ్బరి, జీలకర్ర, ఉప్పు, పల్లీలు, చింతపండు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- నీళ్లు వేసుకుంటూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని తాలింపు పెట్టుకుంటే సరి. అద్దిరిపోయే పల్లీ చట్నీ రెడీ అయిపోతుంది.
టిప్స్ :
- పల్లీ చట్నీ సూపర్ గా ఉండాలంటే గింజ లోపలి వరకు వేగేలా చూడాలి. అదే సమయంలో గింజ మాడకూడదు.
- పసుపు కావాలని అనుకునేవారు చిటికెడు పసుపు తాలింపులోనే వేసి ఫ్రై చేసి పచ్చడిలో కలుపుకోవచ్చు.
- కొబ్బరి ముక్కలు కలపడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది.
- ఈ చట్నీతో క్యాబేజీ వడలు తయారు చేసి పెడితే పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు
