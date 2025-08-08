Essay Contest 2025

క్యాబేజీతో సూపర్ టేస్టీ "వడలు" - కోరుకున్న వెంటనే రెడీ! - CABBAGE VADA

- అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవచ్చు - పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

Cabbage Vada Recipe
Cabbage Vada Recipe (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2025 at 8:57 PM IST

Cabbage Vada Recipe : వడలు అనగానే మినపప్పు, బియ్యం పిండితోనే చేస్తుంటారు చాలామంది. కానీ, పలు కూరగాయలతోనూ అద్దిరిపోయేలా వడలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాంటి వాటిల్లో క్యాబేజీ వడలు ముందు వరసలో ఉంటాయి. ఇవి చాలా సూపర్ గా ఉంటాయి. హెల్దీగా, టేస్టీగా అద్దిరిపోతాయి. మరి, ఈ వడలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాబేజీ 100 గ్రాములు
  • కారానికి తగినన్ని పచ్చి మిర్చి
  • 2 ఇంచుల అల్లం ముక్క
  • 1 స్పూన్ జీలకర్ర

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా క్యాబేజీని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని, చక్కగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి
  • గ్రైండ్ చేసుకున్న ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్ లో వేసుకోవాలి
  • తర్వాత మరోసారి మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో కారానికి తగినన్ని పచ్చి మిర్చీ, 2 ఇంచుల అల్లం ముక్క, 1 స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఈ మిర్చీ పేస్టును క్యాబేజీ మిశ్రమంలో వేసుకోవాలి
  • ఒక పెద్ద ఆనియన్ తీసుకొని సన్నటి ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని అందులోనే వేసుకోవాలి
  • తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక కప్పు బియ్యం పిండి కూడా వేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు ఈ పదార్థాలన్నీ కలిసిపోయేలా చక్కగా చేత్తో గట్టిగా పిండుతూ మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • ఇందులో ప్రత్యేకంగా నీళ్లు యాడ్ చేయాల్సిన పనిలేదు. క్యాబేజీ మిశ్రమంలో ఉన్న తడితోనే సరిపోతుంది. ఒకవేళ అవసరం అనుకుంటే తగినన్ని నీళ్లు చిలకరించుకోవాలి
  • మొత్తం పిండిని మిక్సే చేసిన అనంతరం పిండిని బాల్స్ మాదిరిగా తీసుకొని, వాటిని అర చేతిలోనే వడల షేప్ మాదిరిగా చేసుకొని మధ్యలో హోల్ పెట్టుకోవాలి
  • అనంతరం స్టౌ పైన కడాయి పెట్టుకొని, అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసి, వేడెక్కిన తర్వాత వడలు వేసుకొని కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఈ వడలను అందరి ఫేవరెట్ అయిన పల్లీ చట్నీతో తింటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి

పల్లీ చట్నీకి కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • నూనె - 2 టీస్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - సరిపడా

తయారీ విధానం:

  • పాన్ లో​ పల్లీలను ఎర్రగా వేయించుకొని, పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • తర్వాత అదే పాన్​లో ఆయిల్ వేసి ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, వెల్లుల్లి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయలు లైట్​గా మగ్గినాక వాటిని కూడా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో ఫ్రైచేసిన ఉల్లి మిశ్రమం, పచ్చి కొబ్బరి, జీలకర్ర, ఉప్పు, పల్లీలు, చింతపండు వేసి గ్రైండ్​ చేయాలి.
  • నీళ్లు వేసుకుంటూ మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకొని తాలింపు పెట్టుకుంటే సరి. అద్దిరిపోయే పల్లీ చట్నీ రెడీ అయిపోతుంది.

టిప్స్ :

  • పల్లీ చట్నీ సూపర్ గా ఉండాలంటే గింజ లోపలి వరకు వేగేలా చూడాలి. అదే సమయంలో గింజ మాడకూడదు.
  • పసుపు కావాలని అనుకునేవారు చిటికెడు పసుపు తాలింపులోనే వేసి ఫ్రై చేసి పచ్చడిలో కలుపుకోవచ్చు.
  • కొబ్బరి ముక్కలు కలపడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది.
  • ఈ చట్నీతో క్యాబేజీ వడలు తయారు చేసి పెడితే పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు

