Cabbage Manchurian Recipe: చాలా మంది అంతగా తినడానికి ఇష్టపడని కూరగాయలలో క్యాబేజీ ఒకటి. ఇది ఆరోగ్యానికి మేలు చేసేదైనా సరే వద్దని చెబుతుంటారు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఈ కూర పేరు చెబితే చాలు ముఖం చిట్లిస్తుంటారు. ఉప్పు, కారం, మసాలాలు వేసి రుచికరంగా చేసినా తినరు. మరి మీ ఇంట్లో కూడా క్యాబేజీ అంటే నచ్చని వారు ఉన్నారా? అయితే వారికి ఓసారి ఇలా మంచూరియా చేసి పెట్టండి. టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. క్యాబేజీ వద్దన్న పిల్లలే ఈ రెసిపీకి ఫేవరెట్ అయిపోతారు. ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా వెరీ ఈజీ. పైగా ఈ మంచూరియా చేయడానికి ఎటువంటి సాస్లు అవసరం లేదు. మరి లేట్ చేయకుండా క్యాబేజీ మంచూరియా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- క్యాబేజీ - 1(చిన్నది)
- టమాటా - 1(మీడియం సైజ్)
- ఉప్పు - సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కారం - అర టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- మైదా పిండి - అర కప్పు
- కార్న్ఫ్లోర్ - 3 టీస్పూన్లు
టాసింగ్ కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కశ్మీరీ రెడ్ చిల్లి పౌడర్ - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా క్యాబేజీని సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలా తరిగిన మిశ్రమం ఒక కప్పు ఉండేలా చూసుకోవాలి. మిక్సీజార్లోకి బాగా పండిన టమాటాను ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి క్యాబేజీ తురుము, ఉప్పు, పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, మిరియాల పొడి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, మైదా పిండి, కార్న్ఫ్లోర్ వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోస్తూ పిండిని చపాతీ ముద్ద కంటే కాస్త లూజుగా కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ముందే కలిపి పెట్టుకున్న క్యాబేజీ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పునుగుల మాదిరి నూనెలో వేయాలి.
- ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి లైట్గా కలర్ మారే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన మిశ్రమాన్ని కూడా పునుగుల మాదిరి వేసుకుని డీప్ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- ఈ మంచూరియా బాల్స్ చల్లారిన తర్వాత ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటూ సగానికి తుంచుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు టాసింగ్కు కావాల్సిన పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఓ గిన్నెలోకి 1 టీస్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకుని కొన్ని వాటర్ పోసి మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి హై ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు లైట్గా కలర్ మారిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
- అల్లం కూడా మగ్గిన తర్వాత పసుపు, కశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, గరం మసాలా వేసి బాగా కలిపి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ముందే గ్రైండ్ చేసుకున్న టమాటా పేస్ట్, లైట్గా ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొన్ని వాటర్ పోసి కలిపి హై ఫ్లేమ్లోనే ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటా పేస్ట్ ఉడికి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత ముందే కలిపి పెట్టుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ పోసి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వేయించిన పెట్టుకున్న మంచూరియా బాల్స్ వేసి కలుపుతూనే వేయించుకోవాలి.
- టమాటా గ్రేవీ మొత్తం మంచూరియా బాల్స్కు పట్టి అవి డ్రైగా అయిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే క్యాబేజీ మంచూరియా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- క్యాబేజీని వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు అలా చేయడం రాకపోతే కాస్త పెద్ద ముక్కలుగా క్యాబేజీని కట్ చేసుకుని మిక్సీజార్లో వేసి ఓసారి పల్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది.
- కోటింగ్ కోసం మైదా పిండి బదులు గోధుమపిండి అయినా వాడుకోవచ్చు. కానీ గోధుమపిండితో పోలిస్తే మైదా పిండిని ఉపయోగించడం వల్ల మంచూరియా బాల్స్ పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటాయి.
- టాసింగ్ ప్రక్రియను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచే చేసుకోవాలి. అంటే నూనె పోసిన దగ్గర నుంచి కొత్తిమీర చల్లేవరకు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అలాగే టాసింగ్ కోసం ఇనుప కడాయి వాడితే టేస్ట్ బాగుంటుంది. మీ దగ్గర అది లేకపోతే నార్మల్ పాన్ వాడుకోవచ్చు.
