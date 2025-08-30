Cabbage Dosa : దోశ అనగానే అందరికీ రెగ్యులర్ గా తినే మసాలా దోశనే గుర్తొస్తుంది. మెజారిటీ జనం ఈ దోశలనే ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. కానీ, దీన్ని తయారు చేయడానికి బ్యాకెండ్ లో ఎంతో వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ముందు రోజే గంటల తరబడి పిండి నానబెట్టడం, రుబ్బడం చేయాల్సి ఉంటుంది. రాత్రంతా ఫర్మెంట్ చేసిన తర్వాత పొద్దునకు గానీ దోశ పిండి సిద్ధం కాదు!
అందుకే మీ కోసం ఓ సూపర్ దోశ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే క్యాబేజీ గ్రీన్ దోశ! దీన్ని తయారు చేయడానికి కేవలం 10 నిమిషాల సమయం మాత్రమే సరిపోతుంది. ఎంతో కలర్ ఫుల్ గా ఉండే ఈ దోశను పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. రుచి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. క్యాబేజీ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది కూడా. నటుడు నాగార్జున డైట్లో ప్రతిరోజూ ఈ క్యాబేజీ ఉంటుందట. ఈ విషయాన్ని ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు. ఇటీవల "కూలీ" సినిమా విడుదల సందర్భంగా ఆయన తన డైట్ గురించి వెల్లడించారు. ఉడికించిన లేదా పులియబెట్టిన క్యాబేజీని తింటారట. మరి, అలాంటి క్యాబేజీతో నోరూరించే దోశ ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
క్యాబేజీ తురుము 2 కప్పులు
గోధమ రవ్వ 2 కప్పులు (లావుగా ఉండేది)
పెరుగు 1 కప్పు
కొత్తిమీర గుప్పెడు
2 - 3 పచ్చి మిర్చీ
కాస్త అల్లం ముక్క
కాస్త జీలకర్ర
తయారీ విధానం :
ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో గోధుమ రవ్వ వేసుకోవాలి. అందులోనే పెరుగు, ఒకటిన్నర కప్పుల వాటర్ వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా స్పూన్ తో మిక్స్ చేసుకోవాలి
ఆ తర్వాత బౌల్ పైన మూత పెట్టి కనీసం పది నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. అవకాశం ఉన్నవారు ఎక్కువ సేపు నానబెడితే మంచిది
పది నిమిషాల తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ఈ రవ్వ మిశ్రమం వేసుకోవాలి.
అందులోనే 2 కప్పుల క్యాబేజీ తురుము, కాస్త కొత్తిమీర, 2 పచ్చి మిర్చీ కూడా వేసుకోవాలి
ఇంకా.. కాస్త అల్లం ముక్క, జీలకర్ర వేసుకొని తగినన్ని వాటర్ వేసుకుంటూ ఫైన్ పేస్టు మాదిరిగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి
వాటర్ వేసుకునే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువైతే పిండి పల్చగా అవుతుంది. దాంతో దోశ వేస్తున్నప్పుడు ఇబ్బంది వస్తుంది. అందుకే రెగ్యులర్ దోశ కన్సిస్టెన్సీలోనే ఈ పిండిని కూడా రెడీ చేసుకోవాలని గుర్తు పెట్టుకోండి
నిజానికి ఇది ఇన్స్టంట్గా అప్పటికప్పుడు తయారు చేస్తున్న దోశ. ఇలాంటి రెసిపీల్లో వంట సోడా, ఈనో వంటివి వాడాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఈ క్యాబేజీ దోశకు అలాంటివి వెయ్యాల్సిన అవసరం లేదు
రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని, పిండి మొత్తాన్ని ఓసారి కలిపుకోవాలి
ఆ తర్వాత స్టౌమీద పెనం పెట్టి వేడెక్కిన తర్వాత నీళ్లు చల్లి క్లాత్తో తుడుచుకొని, ఆ తర్వాత దోశలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
అద్దిరిపోయే క్యాబేజీ దోశలు సిద్ధమవుతాయి. ఎంతో టేస్టీగా, హెల్దీగా ఉండే దోశలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంజాయ్ చేస్తారు
టిప్స్ :
నాన్ స్టిక్ పాన్ అయితే ఇబ్బంది లేకుండానే దోశలు వస్తాయి
ఐరన్ పాన్ వాడుతుంటే గనక, దానిపై ఇంతకు ముందు చపాతీలు కాల్చి ఉంటే దోశలు సరిగా రావు.
చపాతీలు కాల్చిన పాన్ పై దోశలు వేసుకుంటే, కనీసం రెండు మూడు దోశలు పాడైపోతాయి. పిండి మొత్తం పాన్కు అంటుకుపోతుంది. దోశలకు, చపాతీకి వేర్వేరు పాన్స్ వినియోగిస్తే ఇబ్బంది ఉండదు.
ఒంగోలు ప్రత్యేకం "సాఫ్ట్ దోశలు" - పిండి కలపడంలోనే సీక్రెట్ అంతా!