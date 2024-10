ETV Bharat / offbeat

రెస్టారెంట్ స్టైల్ "బటర్ నాన్​" - ఇంట్లోనే సులువుగా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా! - టేస్ట్ అదుర్స్! - Butter Naan Recipe

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Restaurant Style Butter Naan at Home : చాలా మంది బటర్​ నాన్​ను ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ముఖ్యంగా రెస్టారెంట్స్, హోటల్స్​కి వెళ్లినప్పుడు ఎక్కువ మంది దీన్ని ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. అయితే, అదే.. ఇంట్లో చేసుకోవాలంటే బటర్ నాన్​ని కాల్చడానికి తందూర్ కావాలి. అదంతా చాలా ప్రాసెస్​తో కూడుకున్నదిగా భావిస్తారు చాలా మంది. అలాకాకుండా.. పెనం మీద కూడా ఈజీగా రెస్టారెంట్(Restaurant) స్టైల్​లో బటర్ నాన్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అదెలాగో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :