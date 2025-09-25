అమ్మవారికి నైవేద్యం, పిల్లలకు ప్రసాదం - "బూందీ లడ్డూ" పర్ఫెక్ట్గా ఇలా చేసుకోండి!
బూందీ లడ్డూ
Laddu Recipe : ఓ వైపు దేవీ నవరాత్రులు, మరో వైపు స్కూళ్లకు దసరా సెలవులు ఈ నేపథ్యంలో అమ్మవారికి నైవేద్యంతో పాటు పిల్లలు ఏదైనా స్వీట్ అడిగితే ఇలా బూందీ లడ్డూలు తయారు చేసి పెట్టండి. ఇక్కడ ఇచ్చిన కొలతల ప్రకారం తయారు చేస్తే స్వీట్ షాపుల్లో లడ్డూలకంటే మంచి రుచి, మృదువుగా, జ్యూసీగా వస్తాయి. ఆరినా సరే గట్టిపడకుండా జ్యూసీగా ఉంటాయి.
బూందీ లడ్డూ తయారీకి కావల్సిన పదార్థాలు :
- శనగ పిండి - నాలుగు గ్లాసులు
- వంట సోడా - కొద్దిగా
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- జీడీపప్పు పలుకులు - 25
- కిస్మిస్ - 35
- పంచదార - 4 గ్లాసులు
- పచ్చ కర్పూరం - కొద్దిగా
- యాలకుల పొడి - పావు స్పూన్
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా శనగ పిండి జల్లించి కొద్దిగా వంట సోడా వేసుకుని కలపాలి.
- కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ ఉండలు కట్టకుండా కలుపుకోవాలి.
- నీళ్లు మొత్తం ఒకేసారి కాకుండా కొద్దికొద్దిగా కలపడం వల్ల ఉండలు కట్టకుండా కలుపుకోవచ్చు.
- ఇపుడు సరిపడా నీళ్లు పోసి ఎలాంటి ఉండలు లేకుండా బూందీ వేసుకోవడానికి వీలుగా జారుడుగా పిండి కలపాలి.
- ఇపుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకుని బాగా వేడెక్కిన తర్వాత మాత్రమే బూందీ వేసుకోవాలి.
- జల్లెడ తీసుకుని పిండి వేసుకుని పైన గరిటె రుద్దుతుంటే నూనెలో పడే ప్రతి పిండి చుక్క వెంటనే పొంగి పైకి తేలుతుంది.
- బూందీ పైన క్రిస్పీగా వేయించుకున్న తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. ఇపుడు రెడీ చేసుకున్న బూందీలో కొద్దిగా పక్కన పెట్టుకుని మిక్సీ జార్లో మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై ఒక చిన్నకడాయి పెట్టుకుని నెయ్యి వేసి జీడిపప్పు పలుకులు, కిస్మిస్ వేయించుకుని తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు శనగపిండి తీసుకున్నట్లే 4 గ్లాసుల శనగపిండిలోకి 4 గ్లాసుల పంచదార ఒక కడాయిలోకి తీసుకోవాలి.
- పంచదార మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకుని స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కరిగించాలి.
- గరిటెతో కలుపుతూ మధ్యలో చెక్ చేసుకుంటూ తీగ పాకం వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- పాకం వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి బూందీ వేసుకుని కలపాలి.
- బూందీ మంచి ఫ్లేవర్ రావడానికి పచ్చ కర్పూరం, కొద్దిగా యాలకుల పొడి, నెయ్యిలో దోరగా వేయించిన జీడిపప్పు పలుకులు కూడా వేసుకుని కలపాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న బూందీ పొడి కూడా వేసి గరిటెతో బాగా కలుపుకోవాలి.
- 5 నిమిషాల్లో పాకం మొత్తాన్ని బూందీ పీల్చుకుని గట్టి పడుతుంది.
- ఇపుడు 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకుని చల్లారిన తర్వాత చేతికి కొద్దిగా నెయ్య రాసుకుని లడ్డూలను చుట్టుకోవాలి.
