ETV Bharat / offbeat

గోధుమరవ్వ, ఆలుగడ్డలతో "బన్​ దోశలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్​ సూపర్​!

-బన్​ దోశలు ఎప్పుడూ ఒకేలా చేసుకుంటున్నారా? - ఓసారి ఇలా చేయండి, ఫ్యాన్​ అయిపోతారు!

Bun Dosa with Wheat Rava and Potato
Bun Dosa with Wheat Rava and Potato (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 3, 2025 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bun Dosa with Wheat Rava and Potato: చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే బ్రేక్​ఫాస్ట్​ ఐటమ్స్​లో బన్​ దోశలు ఒకటి. సాఫ్ట్​గా, ప్లఫ్ఫీగా ఉండే వీటి రుచి చాలా బాగుంటుంది. అయితే వీటిని కూడా చాలా మంది గోధుమపిండి, జొన్న పిండి, రాగి పిండి వంటివి ఉపయోగించి రకరకాలుగా చేస్తుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా గోధుమరవ్వతో అది కూడా ఆలుగడ్డలు ఉపయోగించి చేసే బన్​ దోశలు తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. టేస్ట్​ అద్దిరిపోతాయి. ప్రిపరేషన్​ కూడా ఈజీ. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని గోధుమరవ్వ, ఆలుగడ్డల కాంబినేషన్​లో బన్​ దోశలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Bun Dosa with Wheat Rava and Potato
గోధుమరవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • గోధుమరవ్వ - 1 కప్పు
  • ఆలుగడ్డలు - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • టమాటా - 1
  • క్యారెట్​ - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
Bun Dosa with Wheat Rava and Potato
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి గోధుమరవ్వ తీసుకోవాలి. అందులో అర కప్పు వాటర్​ పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని పావుగంట పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు ఆలుగడ్డలపై పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమాటా, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి వాటర్​తో క్లీన్​ చేసి తురుముకోవాలి.
Bun Dosa with Wheat Rava and Potato
టమాటా (Getty Images)
  • గోధుమరవ్వ నానిన తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేసుకుని ఓసారి గ్రైండ్​ చేయాలి. అనంతరం అందులోకి కట్​ చేసిన ఆలూ, అర కప్పు వాటర్​ పోసి వీలైనంత మెత్తగా దోశ పిండి మాదిరి గ్రైండ్​ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • రవ్వ మిశ్రమంలోకి ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్​, టమాటా, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, జీలకర్ర వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Bun Dosa with Wheat Rava and Potato
జీలకర్ర (Getty Images)
  • చివరగా బేకింగ్​ సోడా వేసి కలుపుకుని పిండిని పర్ఫెక్ట్​ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి బన్​ దోశలు వేసుకోవడానికి సరిపడే కడాయి పెట్టి కొద్దిగా నూనె పోసుకోవాలి.
  • ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత గరిటెడు పిండి వేసి మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి. బన్​ దోశ ఓ వైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకు ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
  • ఇలా కాల్చుకున్న తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే బన్​ దోశలుగా పోసుకుని ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
  • ఇక వీటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే అద్దిరిపోయే టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ బన్​ దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Bun Dosa with Wheat Rava and Potato
గోధుమరవ్వ బన్​ దోశలు (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • ఏ కప్పుతో అయితే గోధుమరవ్వ తీసుకుంటామో అదే కప్పుతో నీళ్లు తీసుకోవాలి.
  • కడాయిలో పిండి పోసిన దగ్గరనుంచి రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకునే వరకు ఫ్లేమ్​ను సిమ్​లోనే పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే పిండి లోపలి వరకు ఉడికి ప్లఫ్ఫీగా వస్తుంది. మంటను పెంచి చేసుకుంటే పైన కలర్​ మారుతుంది, కానీ పిండి ఉడకదు.
  • పైన చెప్పిన ఉల్లి, టమాటా మిశ్రమం మాత్రమే కాకుండా క్యాప్సికం వంటి ఇతర కూరగాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు.

రేషన్​ బియ్యంతో "స్పాంజ్​ దోశలు" - పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో తింటే సూపర్​ టేస్ట్​!

గోధుమపిండితో కరకరలాడే " పకోడీలు" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే కిర్రాక్​గా ఉంటాయి!

For All Latest Updates

TAGGED:

BUN DOSA WITH POTATOBUN DOSA WITH WHEAT RAVA AND POTATOWHEAT RAVA BUN DOSAగోధుమరవ్వ ఆలుగడ్డలతో బన్​ దోశలుBUN DOSA WITH WHEAT RAVA AND POTATO

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పండగొచ్చిందంటే ఎటు చూసినా పూల వ్యర్థాలే! - ఎరువుల తయారీతో సమస్యకు చెక్

మహిళ రూపంలో గణేశుడు- వాహనంగా గాడిద- 'చౌసట్ యోగినీ' గురించి తెలుసా?

Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode: 'ఫస్ట్​ లవ్​' గురించి తనూజ ఓపెన్​ - కెప్టెన్సీ కంటెండర్‌షిప్​ గెలుచుకున్న కల్యాణ్​!

ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు కావాలా? అయితే ఖమ్మం సేంద్రీయ మార్కెట్​కు వెళ్లండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.