గోధుమరవ్వ, ఆలుగడ్డలతో "బన్ దోశలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్ సూపర్!
-బన్ దోశలు ఎప్పుడూ ఒకేలా చేసుకుంటున్నారా? - ఓసారి ఇలా చేయండి, ఫ్యాన్ అయిపోతారు!
Published : October 3, 2025 at 2:53 PM IST
Bun Dosa with Wheat Rava and Potato: చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐటమ్స్లో బన్ దోశలు ఒకటి. సాఫ్ట్గా, ప్లఫ్ఫీగా ఉండే వీటి రుచి చాలా బాగుంటుంది. అయితే వీటిని కూడా చాలా మంది గోధుమపిండి, జొన్న పిండి, రాగి పిండి వంటివి ఉపయోగించి రకరకాలుగా చేస్తుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా గోధుమరవ్వతో అది కూడా ఆలుగడ్డలు ఉపయోగించి చేసే బన్ దోశలు తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి. ప్రిపరేషన్ కూడా ఈజీ. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని గోధుమరవ్వ, ఆలుగడ్డల కాంబినేషన్లో బన్ దోశలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- గోధుమరవ్వ - 1 కప్పు
- ఆలుగడ్డలు - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- టమాటా - 1
- క్యారెట్ - 1
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి గోధుమరవ్వ తీసుకోవాలి. అందులో అర కప్పు వాటర్ పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని పావుగంట పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఈలోపు ఆలుగడ్డలపై పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమాటా, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి వాటర్తో క్లీన్ చేసి తురుముకోవాలి.
- గోధుమరవ్వ నానిన తర్వాత మిక్సీజార్లోకి వేసుకుని ఓసారి గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం అందులోకి కట్ చేసిన ఆలూ, అర కప్పు వాటర్ పోసి వీలైనంత మెత్తగా దోశ పిండి మాదిరి గ్రైండ్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- రవ్వ మిశ్రమంలోకి ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్, టమాటా, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, జీలకర్ర వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా బేకింగ్ సోడా వేసి కలుపుకుని పిండిని పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి బన్ దోశలు వేసుకోవడానికి సరిపడే కడాయి పెట్టి కొద్దిగా నూనె పోసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత గరిటెడు పిండి వేసి మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. బన్ దోశ ఓ వైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకు ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా కాల్చుకున్న తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే బన్ దోశలుగా పోసుకుని ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
- ఇక వీటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే అద్దిరిపోయే టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బన్ దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఏ కప్పుతో అయితే గోధుమరవ్వ తీసుకుంటామో అదే కప్పుతో నీళ్లు తీసుకోవాలి.
- కడాయిలో పిండి పోసిన దగ్గరనుంచి రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకునే వరకు ఫ్లేమ్ను సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే పిండి లోపలి వరకు ఉడికి ప్లఫ్ఫీగా వస్తుంది. మంటను పెంచి చేసుకుంటే పైన కలర్ మారుతుంది, కానీ పిండి ఉడకదు.
- పైన చెప్పిన ఉల్లి, టమాటా మిశ్రమం మాత్రమే కాకుండా క్యాప్సికం వంటి ఇతర కూరగాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
