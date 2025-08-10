Bun Dosa with Coconut: బన్ దోశలు చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐటమ్స్లో ఒకటి. సాఫ్ట్గా, ప్లఫ్ఫీగా ఉండే వీటి రుచి చాలా బాగుంటుంది. అయితే వీటిని కూడా చాలా మంది అనేక రకాలుగా అంటే గోధుమపిండి, జొన్న పిండి, రాగి పిండి ఉపయోగించి రకరకాలుగా చేస్తుంటారు. మరి మీరు ఎప్పుడైనా పచ్చి కొబ్బరితో చేసే బన్ దోశలు తిన్నారా? లేకుంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. గోధుమరవ్వ, పచ్చి కొబ్బరి ఉపయోగించి వీటిని చేయడం చాలా ఈజీ. బ్రేక్ఫాస్ట్ లేదా స్నాక్స్ ఎలా అయినా వీటిని తినొచ్చు. ఎక్కువ ప్రాసెస్ లేకుండా చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ బన్ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- గోధుమరవ్వ - 2 కప్పులు
- పెరుగు - 1 కప్పు
- నీళ్లు - 2 కప్పులు
- గోధుమపిండి - 3 టీస్పూన్లు
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- ఉప్పు - సరిపడా
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- వంట సోడా - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి గోధుమరవ్వ, నీళ్లు, వాటర్, గోధుమపిండి వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకుని మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
- ఈలోపు కొబ్బరి చిప్పల నుంచి కొబ్బరిని తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని పైన చెప్పిన కొలత అంటే కప్పున్నర ముక్కలు తీసుకోవాలి.
- అలాగే బన్ దోశలకు అవసరమైన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- గోధుమరవ్వ నానిన తర్వాత అందులోకి కొబ్బరి ముక్కలు యాడ్ చేసుకుని ఓసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి గోధుమరవ్వ కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని వేసి మరో పావు కప్పు వాటర్ పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా రుబ్బుకున్న పిండిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా వంట సోడా వేసి మరోసారి కలిపి పక్కనుంచాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి 1 టీస్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత గరిటెడు పిండి వేసి మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. బన్ దోశ ఓ వైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకు ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా కాల్చుకున్న తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే బన్ దోశలుగా పోసుకుని ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
- ఇక వీటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే అద్దిరిపోయే టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బన్ దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఏ కప్పుతో అయితే గోధుమరవ్వ తీసుకుంటామో అదే కప్పుతో పెరుగు, నీళ్లు, కొబ్బరి ముక్కలు వంటివన్నీ తీసుకోవాలి. ఇకపోతే ఒక కప్పు రవ్వకు అర కప్పు పెరుగు, ముప్పావు కప్పు కొబ్బరి ముక్కలు, కప్పు వాటర్ తీసుకోవాలి. కాబట్టి మీరు చేసుకునే బన్ దోశలను పట్టి పరిమాణం పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు.
- బన్ దోశలలో గోధుమపిండి అనేది ఆప్షనల్. వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు.
- ఉల్లిపాయ మాత్రమే కాకుండా క్యారెట్ తురుము సహా ఇతర కూరగాయలు వేసుకోవచ్చు.
- కడాయిలో పిండి పోసిన దగ్గరనుంచి రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకునే వరకు ఫ్లేమ్ను సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే పిండి లోపలి వరకు ఉడికి ప్లఫ్ఫీగా వస్తుంది. మంటను పెంచి చేసుకుంటే పైన కలర్ మారుతుంది, కానీ పిండి ఉడకదు.
