గోధుమరవ్వ, కొబ్బరితో "బన్​ దోశలు" - సూపర్​ టేస్ట్​తో పావుగంటలో రెడీ!​ - BUN DOSA WITH RAVA AND COCONUT

-బన్​ దోశలు ఎప్పుడూ ఒకేలా చేసుకుంటున్నారా? - ఓసారి ఇలా చేయండి, ఫ్యాన్​ అయిపోతారు!

Soft Bun Dosa with Wheat Rava and Coconut
Soft Bun Dosa with Wheat Rava and Coconut (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2025 at 10:54 AM IST

Bun Dosa with Coconut: బన్​ దోశలు చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే బ్రేక్​ఫాస్ట్​ ఐటమ్స్​లో ఒకటి. సాఫ్ట్​గా, ప్లఫ్ఫీగా ఉండే వీటి రుచి చాలా బాగుంటుంది. అయితే వీటిని కూడా చాలా మంది అనేక రకాలుగా అంటే గోధుమపిండి, జొన్న పిండి, రాగి పిండి ఉపయోగించి రకరకాలుగా చేస్తుంటారు. మరి మీరు ఎప్పుడైనా పచ్చి కొబ్బరితో చేసే బన్​ దోశలు తిన్నారా? లేకుంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. గోధుమరవ్వ, పచ్చి కొబ్బరి ఉపయోగించి వీటిని చేయడం చాలా ఈజీ. బ్రేక్​ఫాస్ట్​ లేదా స్నాక్స్​ ఎలా అయినా వీటిని తినొచ్చు. ఎక్కువ ప్రాసెస్​ లేకుండా చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ బన్​ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Wheat Rava
గోధుమరవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • గోధుమరవ్వ - 2 కప్పులు
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • నీళ్లు - 2 కప్పులు
  • గోధుమపిండి - 3 టీస్పూన్లు
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • వంట సోడా - పావు టీస్పూన్​
Curd
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి గోధుమరవ్వ, నీళ్లు, వాటర్, గోధుమపిండి వేసి​ ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్​ చేసుకుని మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఈలోపు కొబ్బరి చిప్పల నుంచి కొబ్బరిని తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని పైన చెప్పిన కొలత అంటే కప్పున్నర ముక్కలు తీసుకోవాలి.
  • అలాగే బన్​ దోశలకు అవసరమైన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
Coconut
పచ్చి కొబ్బరి (Getty Images)
  • గోధుమరవ్వ నానిన తర్వాత అందులోకి కొబ్బరి ముక్కలు యాడ్​ చేసుకుని ఓసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి గోధుమరవ్వ కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని వేసి మరో పావు కప్పు వాటర్​ పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా రుబ్బుకున్న పిండిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, సన్నగా కట్​ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • చివరగా వంట సోడా వేసి మరోసారి కలిపి పక్కనుంచాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి 1 టీస్పూన్​ ఆయిల్​ వేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత గరిటెడు పిండి వేసి మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి. బన్​ దోశ ఓ వైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకు ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
  • ఇలా కాల్చుకున్న తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే బన్​ దోశలుగా పోసుకుని ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
  • ఇక వీటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే అద్దిరిపోయే టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ బన్​ దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Bun Dosa with Coconut
కొబ్బరి బన్​ దోశలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఏ కప్పుతో అయితే గోధుమరవ్వ తీసుకుంటామో అదే కప్పుతో పెరుగు, నీళ్లు, కొబ్బరి ముక్కలు వంటివన్నీ తీసుకోవాలి. ఇకపోతే ఒక కప్పు రవ్వకు అర కప్పు పెరుగు, ముప్పావు కప్పు కొబ్బరి ముక్కలు, కప్పు వాటర్​ తీసుకోవాలి. కాబట్టి మీరు చేసుకునే బన్​ దోశలను పట్టి పరిమాణం పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు.
  • బన్​ దోశలలో గోధుమపిండి అనేది ఆప్షనల్​. వద్దనుకుంటే స్కిప్​ చేసుకోవచ్చు.
  • ఉల్లిపాయ మాత్రమే కాకుండా క్యారెట్​ తురుము సహా ఇతర కూరగాయలు వేసుకోవచ్చు.
  • కడాయిలో పిండి పోసిన దగ్గరనుంచి రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకునే వరకు ఫ్లేమ్​ను సిమ్​లోనే పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే పిండి లోపలి వరకు ఉడికి ప్లఫ్ఫీగా వస్తుంది. మంటను పెంచి చేసుకుంటే పైన కలర్​ మారుతుంది, కానీ పిండి ఉడకదు.

