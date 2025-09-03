Brinjal Tomato Curry Making : వంకాయలతో వివిధ రకాల వంటలను చేస్తారు. వీటితో చేసిన కర్రీలు భోజనంలోకి మాత్రమే తినేలా ఉంటాయి. అవి టిఫిన్స్లోకి తినేలా ఉండవు. కానీ ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో వంకాయ టమోటా కర్రీ చేశారంటే అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్లోకి బాగుంటుంది. ఇది చపాతీ, నాన్, పూరీ, పరోటా, భోజనంలోకి సూపర్ కాంబినేషన్. మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే విధానాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- వంకాయలు - ఆఫ్ కేజీ
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- టమోటాలు - నాలుగు
- పచ్చిమిర్చి - ఐదు
- పొపుదినులు - ఒక టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
- అల్లంవెల్లులి పేస్ట్ - ఆఫ్ టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - ఆఫ్ టీ స్పూన్
- ఉప్పు - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- కారం - ఒక టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - ఆఫ్ టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అరకిలో వంకాయలను తీసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అనంతరం వాటిని ఉప్పు నీళ్లలో వేయాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెటుకొని మూడు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పొపుదినుసులు (శనగపప్పు, మినపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర) వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- పొపుదినుసులు వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. కొద్దిగా ఉప్పు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లులి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి.
- తాలింపు మగ్గిన తర్వాత వంకాయ ముక్కలను వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా ఆఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేయాలి. కడాయిపై మూత పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కులు, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి కలపాలి. మళ్లీ మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- అవి ఉడికిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ కారం వేసి కలపాలి. అలా రెండు నిమిషాలపాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే యమ్మీ యమ్మీ, టేస్టీ టేస్టీ వంకాయ టమోటా కర్రీ రెడీ అయినట్లే.
- ఈ కర్రీ అన్నంలోనే కాక, చపాతీ, నాన్, పూరీ, పరోటాలోకి సూపర్గా ఉంటుంది.
- ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి!
