కమ్మని "వంకాయ టమోటా కర్రీ" - ఇలా చేస్తే రైస్, చపాతీలోకి ఎంతో బాగుంటుంది! - BRINJAL TOMATO CURRY

వంకాయలతో ఇలా కర్రీ చేసి చూడండి - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Brinjal Tomato Curry
Brinjal Tomato Curry (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 10:21 AM IST

Brinjal Tomato Curry Making : వంకాయలతో వివిధ రకాల వంటలను చేస్తారు. వీటితో చేసిన కర్రీలు భోజనంలోకి మాత్రమే తినేలా ఉంటాయి. అవి టిఫిన్స్​లోకి తినేలా ఉండవు. కానీ ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో వంకాయ టమోటా కర్రీ చేశారంటే అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్​లోకి బాగుంటుంది. ఇది చపాతీ, నాన్, పూరీ, పరోటా, భోజనంలోకి సూపర్ కాంబినేషన్. మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే విధానాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Brinjal Tomato Curry
వంకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • వంకాయలు - ఆఫ్ కేజీ
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • టమోటాలు - నాలుగు
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదు
  • పొపుదినులు - ఒక టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
  • అల్లంవెల్లులి పేస్ట్ - ఆఫ్ టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - ఆఫ్ టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • కారం - ఒక టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - ఆఫ్ టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Brinjal Tomato Curry
టమోటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అరకిలో వంకాయలను తీసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అనంతరం వాటిని ఉప్పు నీళ్లలో వేయాలి.
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెటుకొని మూడు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పొపుదినుసులు (శనగపప్పు, మినపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర) వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • పొపుదినుసులు వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. కొద్దిగా ఉప్పు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లులి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి.
Brinjal Tomato Curry
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • తాలింపు మగ్గిన తర్వాత వంకాయ ముక్కలను వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా ఆఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేయాలి. కడాయిపై మూత పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కులు, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్​ ఉప్పు వేసి కలపాలి. మళ్లీ మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Brinjal Tomato Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అవి ఉడికిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ కారం వేసి కలపాలి. అలా రెండు నిమిషాలపాటు లో ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే యమ్మీ యమ్మీ, టేస్టీ టేస్టీ వంకాయ టమోటా కర్రీ రెడీ అయినట్లే.
Brinjal Tomato Curry
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఈ కర్రీ అన్నంలోనే కాక, చపాతీ, నాన్, పూరీ, పరోటాలోకి సూపర్​గా ఉంటుంది.
  • ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి!

