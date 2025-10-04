ETV Bharat / offbeat

స్పెషల్ పొడితో "వంకాయ ఫ్రై" - ఇలా చేశారంటే కమ్మగా, రుచిగా ఉంటుంది!

రుచికరమైన వంకాయ వేపుడు - అన్నం, చపాతీల్లోకి చాలా బాగుంటుంది!

vankaya_fry
vankaya_fry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

vankaya fry : వంకాయ కర్రీ రుచి ఎంత బాగుంటుందో సినిమా పాటల్లో మాత్రమే కాదు! స్వయంగా తిని చూస్తే ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది. గుత్తి వంకాయ కూర, వంకాయ ఫ్రై, వంకాయ మజ్జిగ పులుసు ఇలా ఎన్నో రకాలుగా వంకాయను వండుకొని టేస్టీగా తినేయొచ్చు. అయితే, సింపుల్​గా అప్పటికప్పుడు ఇలా చేసే వంకాయ ఫ్రై ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఓ స్పెషల్ పొడి తయారు చేసుకుని కలిపి తింటుంటే అద్భుతం. ఇలా మీరూ ఓ సారి ట్రై చేయండి.

vankaya_fry
vankaya_fry (Getty image)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • వంకాయలు - అర కిలో
  • పల్లీలు - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండు కొబ్బరి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 5
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ధనియాలు - అరటేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - ఐదారు
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
vankaya_fry
vankaya_fry (Getty image)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక గిన్నెలోకి నీళ్లు పోసుకుని ఉప్పు కలిపి పెట్టుకోవాలి.
  • వంకాయలను మీడియం సైజు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఉప్పు కలిపిన నీటిలో వేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు కర్రీ కోసం స్పెషల్ పొడి రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ముందుగా స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని అందులో 1.5 టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • వేగిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ ఎండు కొబ్బరి 5 ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు వేసుకోవాలి.
vankaya_fry
vankaya_fry (Getty image)
  • అరటేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేసుకుని స్టవ్ ఆర్పేసి వేడిపైనే వేయించి మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి.
  • మిక్సీ జార్​లో ఐదారు వెల్లుల్లి కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని పొడి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు కర్రీ కోసం స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి.
vankaya_fry
vankaya_fry (Getty image)
  • నూనె వేడెక్కగానే అర స్పూన్ ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • తాలింపు వేగిన తర్వాత అర కిలో వంకాయలు కట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి.
  • రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత అర టీ స్పూన్ పసుపుతో పాటు గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడి కూడా వేసి వంకాయ ముక్కలకు బాగా పట్టేలా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
vankaya_fry
vankaya_fry (Getty image)
  • ఆ తర్వాత మరో 3 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
  • చివరగా మూత తీసిన తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లుకుని తీసుకోవాలి.
  • ఇలాంటి వంకాయప్రై చపాతీలు, రైస్ లోకి చాలా బాగుంటుంది.

