పప్పు రుబ్బకుండా 5 నిమిషాల్లో నోరూరించే 'బ్రెడ్ ఊతప్పం' చేసుకోండిలా! - దోశను మించిన టేస్ట్!!

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Bread Uttapam in Telugu : ఉదయం బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి చాలా మంది ఇంట్లో ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా, పూరీ, చపాతీ వంటివి ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, వీటిని ఎంత మార్చిమార్చి తిన్నా వారానికోసారైనా వాటి వంతొస్తుంది కనుక మళ్లీ వాటిని తినాలంటే కొంచం విసుగ్గానే అనిపిస్తుంది. అందుకే ఎప్పుడూ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి రొటిన్ రెసిపీలే కాకుండా ఓసారి బ్రెడ్ ఊతప్పం ట్రై చేయండి. ఇందుకోసం పిండి రుబ్బాల్సిన పనిలేదు! చాలా ఈజీగా 5 నుంచి 10 నిమిషాల్లో ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. రోజూ తినే దోశ కంటే ఈ ఊతప్పం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలైతే వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు! మరి, ఆలస్యమెందుకు ఈ సూపర్ టేస్టీ ఇన్​స్టంట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :