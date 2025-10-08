పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "బ్రెడ్ పకోడీ" - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
- ఈవెనింగ్ స్నాక్గా సూపర్ రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
Published : October 8, 2025 at 5:31 PM IST
Bread Pakoda Recipe in Telugu : ఇంట్లో బ్రెడ్ ఉంటే పాలు లేదా ఛాయ్తో కలిపి తింటుంటారు. లేదంటే అప్పుడప్పుడు ఈవెనింగ్ స్నాక్గా ఎగ్స్తో బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ వేసుకుని ఆరగిస్తుంటాం. మరికొందరు మాత్రం హల్వా, బర్ఫీ వంటి స్వీట్ రెసిపీలు రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే మరో సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "బ్రెడ్ పకోడీ". లోపల ఆలూ స్టఫింగ్తో, పైన కరకరలాడుతూ కమ్మగా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. రెగ్యులర్ స్నాక్ రెసిపీలు తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్. నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్. మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ పకోడీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - శనగపిండి
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - బియ్యప్పిండి
- చిటికెడు - వంటసోడా
- మూడు - బంగాళదుంపలు
- నాలుగు - బ్రెడ్ స్లైసులు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- రెండు - పచ్చిమిర్చి
- అంగుళం ముక్క - అల్లం
- అరచెంచా - చాట్ మసాలా
- అరచెంచా - ఆమ్చూర్ పౌడర్
- కారం - తగినంత
- కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
- వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన అల్లం, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చిలను వీలైనంత సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళదుంపలను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు పిండిని సిద్ధం చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో శనగపిండిని తీసుకొని ఆపై అందులో బియ్యప్పిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, వంటసోడా, అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని ఉండలు లేకుండా సాఫ్ట్గా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అయితే, ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ మరీ గట్టిగా లేదా జారుగా ఉండకుండా మీడియంగా ఉండేలా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం ఉడికిన ఆలుగడ్డలను పొట్టు తీసుకొని ముక్కలుగా చేసుకొని మెత్తగా మాష్ చేసుకుని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కొత్తిమీర తరుగు, చాట్ మసాలా, ఆమ్చూర్ పౌడర్, కారం వేసుకుని అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. దాంతో 'ఆలూ స్టఫింగ్' రెడీ అవుతుంది!
- ఇప్పుడు బ్రెడ్ స్లైసులను తీసుకుని ఒక మూల నుంచి రెండో మూలకు త్రిభుజాల్లా కట్ చేయాలి.
- తర్వాత కట్ చేసిన ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకుని దానిపై ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఆలూ స్టఫింగ్ను రెండు చెంచాలు వేసుకుని సమానంగా సర్దాలి. ఆపై మరో స్లైస్తో కప్పి అంచులను అతికించినట్లు చేయాలి.
- ఇలా అన్నీ బ్రెడ్ స్లైసు ముక్కలను ఆలూ స్టఫింగ్తో చక్కగా స్టఫ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి స్టఫ్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ స్లైసులను ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న శనగపిండిలో ముంచి తీసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- అలా పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకూ వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్లోకి తీసుకుని అరనిమిషంపాటు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో నోరూరించే బ్రెడ్ పకోడీ రెడీ అవుతుంది!
- ఇక వీటిని టమాటా సాస్ లేదా గ్రీన్ చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ కాంబినేషన్ నెక్ట్ లెవల్లో ఉంటుంది.
