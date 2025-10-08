పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "బ్రెడ్ పకోడీ" - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

ETV Bharat / offbeat

Bread Pakoda Recipe (ETV Bharat)
Bread Pakoda Recipe in Telugu : ఇంట్లో బ్రెడ్ ఉంటే పాలు లేదా ఛాయ్​తో కలిపి తింటుంటారు. లేదంటే అప్పుడప్పుడు ఈవెనింగ్ స్నాక్​గా ఎగ్స్​తో బ్రెడ్​ ఆమ్లెట్ వేసుకుని ఆరగిస్తుంటాం. మరికొందరు మాత్రం హల్వా, బర్ఫీ వంటి స్వీట్ రెసిపీలు రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే మరో సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "బ్రెడ్ పకోడీ". లోపల ఆలూ స్టఫింగ్​తో, పైన కరకరలాడుతూ కమ్మగా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. రెగ్యులర్ స్నాక్ రెసిపీలు తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్. నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్​. మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ పకోడీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Bread Pakoda Recipe
బ్రెడ్ స్లైసులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - శనగపిండి
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - బియ్యప్పిండి
  • చిటికెడు - వంటసోడా
  • మూడు - బంగాళదుంపలు
  • నాలుగు - బ్రెడ్ స్లైసులు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • రెండు - పచ్చిమిర్చి
  • అంగుళం ముక్క - అల్లం
  • అరచెంచా - చాట్ మసాలా
  • అరచెంచా - ఆమ్​చూర్ పౌడర్
  • కారం - తగినంత
  • కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
  • వేయించడానికి సరిపడా - నూనె

Bread Pakoda Recipe
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన అల్లం, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చిలను వీలైనంత సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళదుంపలను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు పిండిని సిద్ధం చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లో శనగపిండిని తీసుకొని ఆపై అందులో బియ్యప్పిండి, రుచి​కి తగినంత ఉప్పు, వంటసోడా, అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని ఉండలు లేకుండా సాఫ్ట్​గా కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • అయితే, ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ మరీ గట్టిగా లేదా జారుగా ఉండకుండా మీడియంగా ఉండేలా కలుపుకోవాలి.
Bread Pakoda Recipe
శనగపిండి (Getty Images)
  • అనంతరం ఉడికిన ఆలుగడ్డలను పొట్టు తీసుకొని ముక్కలుగా చేసుకొని మెత్తగా మాష్ చేసుకుని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కొత్తిమీర తరుగు, చాట్ మసాలా, ఆమ్​చూర్ పౌడర్, కారం వేసుకుని అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. దాంతో 'ఆలూ స్టఫింగ్' రెడీ అవుతుంది!
  • ఇప్పుడు బ్రెడ్ స్లైసులను తీసుకుని ఒక మూల నుంచి రెండో మూలకు త్రిభుజాల్లా కట్ చేయాలి.
  • తర్వాత కట్ చేసిన ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకుని దానిపై ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఆలూ స్టఫింగ్​ను రెండు చెంచాలు వేసుకుని సమానంగా సర్దాలి. ఆపై మరో స్లైస్​తో కప్పి అంచులను అతికించినట్లు చేయాలి.
  • ఇలా అన్నీ బ్రెడ్ స్లైసు ముక్కలను ఆలూ స్టఫింగ్​తో చక్కగా స్టఫ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Bread Pakoda Recipe
కారం (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి స్టఫ్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ స్లైసులను ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న శనగపిండిలో ముంచి తీసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • అలా పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకూ వేయించుకోవాలి.
Bread Pakoda Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్​లోకి తీసుకుని అరనిమిషంపాటు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో నోరూరించే బ్రెడ్ పకోడీ రెడీ అవుతుంది!
  • ఇక వీటిని టమాటా సాస్ లేదా గ్రీన్ చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ కాంబినేషన్ నెక్ట్​ లెవల్​లో ఉంటుంది.

