కరకరలాడే "బ్రెడ్ మంచూరియన్" - పిల్లలకు ఫేవరెట్ స్నాక్ సింపుల్గా ఇలా చేయండి!
పకోడి స్టైల్ బ్రెడ్ మంచూరియన్ - ఇంట్లోనే ఇలా చేసి చూడండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 5:22 PM IST
Crispy Bread Manchuriyan : ఇంట్లో స్నాక్స్ కోసం చాలామంది జంతికలు, పకోడీలు, గారెలు, మిర్చిబజ్జీలు లాంటివి చేస్తుంటారు. రోజూ వీటిని తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. ఇంకా ఏదైనా కొత్తగా రుచి చూడాలని అనుకుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బ్రెడ్ మంచూరియన్. రొటీన్ స్నాక్ రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ను అందిస్తాయి. అలాగే ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! కమ్మగా కరకరలాడే ఈ పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
పైగా ఈ స్నాక్ రెసిపీని చాలా తక్కువ టైమ్లో ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు చేసి ఇంటిల్లిపాదీని సర్ప్రైజ్ చేయోచ్చు. అంతేకాక వారి ఫేవరెట్ స్నాక్గా మారడం ఖాయమని చెప్పొచ్చు! వీటిని టమోటో కెచప్లో ముంచుకొని తిన్నారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. మరి టేస్టీటేస్టీ క్రిస్పిక్రిస్పీ బ్రెడ్ మంచూరియన్ ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
మైదా లేకుండా "మైసూర్ బోండా" - అప్పటికప్పుడు ఇంట్లోనే ఈజీగా ఇలా చేసుకోవచ్చు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బ్రెడ్ -1
- అల్లం - 1
- వెల్లుల్లి -1
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- కారం - 2 టీ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
- గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయలు - మూడు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలను చిన్నముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు బ్రెడ్ తీసుకొని సైడ్స్ కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఇందులో కొద్దిగా అల్లం, వెల్లుల్లి ముక్కలు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, రెండు టీ స్పూన్ల కారం, సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి.
- ఇప్పుడు కాస్తా గరం మసాలా, కొంచెం కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ ముక్కలతో పాటు సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేయాలి. అనంతరం కొద్దిగా నీళ్లు పోసి వాటిని పిండి ముద్దలాగా చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత పిండిని చిన్నచిన్నలుగా ఉండలుగా చేసి వేయాలి.
- ఇవి రంగు మారేంత వరకు అటుఇటూ తిప్పుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే.
- ఇక అంతే వేడివేడి టేస్టీ బ్రెడ్ మంచూరియన్ తయారైనట్లే.
- దీనిని టమోటా కెచప్తో తిన్నారంటే టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది.
- ఇంట్లో సాయంత్రం స్నాక్స్లా ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
బియ్యప్పిండితో "క్రంచీ అండ్ టేస్టీ చిప్స్" - ఇంట్లోనే అప్పటికప్పుడు ఇలా చేసుకోవచ్చు!
మైదా లేకుండా "మైసూర్ బోండా" - అప్పటికప్పుడు ఇంట్లోనే ఈజీగా ఇలా చేసుకోవచ్చు!