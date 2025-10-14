నోరూరించే "సొరకాయ చపాతీలు" - ఇలా చేస్తే ఎన్ని గంటలైనా మెత్తగా ఉంటాయి!
ఎప్పుడు ఒకేలా కాకుండా చపాతీలను ఇలా ట్రై చేయండి - అద్దిరిపోయే రుచితో సూపర్గా వస్తాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 3:53 PM IST
Bottle Gourd Chapati Recipe : చాలా మంది చపాతీలు చేస్తుంటారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఉదయం, రాత్రి వేళల్లో దీనిని ఆహారంగా తీసుకుంటున్నారు. అయితే వీటిని తినాలంటే కర్రీ లేదా పచ్చడి ఉంటేనే బాగుంటుంది. అందుకే ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. సొరకాయతో ఇలా చపాతీలు చేశారంటే ఎంతో మెత్తగా బాగుంటాయి. ఇందులోకి కొద్దిగా పెరుగు వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే. అంతే కాకుండా తినే కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టి పిల్లలు, పెద్దలను సర్ప్రైజ్ చేయండి. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
రుచికరమైన "బియ్యప్పిండి పూరీలు" - ఇలా చేస్తే ఆయిల్ పీల్చకుండా, పొంగుతాయి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - రెండున్నర కప్పులు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- మిరియాల పొడి - ముప్పావు టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - 1 కట్ట
- సొరకాయ - 2 కప్పులు
- నూనె - 2 టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా సొరకాయను శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసుకోవాలి. ఆపై గ్రేటర్తో సన్నగా తురుముకోవాలి.
- అదేవిధంగా పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు గిన్నెలో రెండున్నర కప్పుల గోధుమపిండి, కొద్దిగా ఉప్పు వేయాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి. ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ముప్పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఇందులో రెండు కప్పుల సొరకాయ తురుము వేసి గట్టిగా పిండి కలపాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా కరివేపాకు, సరిపడా నీళ్లు, రెండు టీ స్పూన్ల నూనె పోసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పిండిపై మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- 15 నిమిషాల తర్వాత పిండిని ముద్దలుగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చపాతీ పీటపై ఒక్కో పిండి ముద్దను తీసుకొని కర్రతో చపాతీ షేప్లో చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి చపాతీ పెనం పెట్టుకోవాలి. దీనిపై రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చపాతీలను ఒక్కోటి వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే ఉంచాలి.
- చపాతీ ఓసైడ్ కాలిన తర్వాత టర్న్ చేసి దానిపై ఆయిల్ రాయాలి. మరోవైపు కూడా అదేవిధంగా చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. అనంతరం వాటిని ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి సోరకాయ చపాతీలు తయారైనట్లే!
- వేడివేడి చపాతీల్లోకి పెరుగు వేసి తిన్నారంటే సూపర్గా అనాల్సిందే!
- ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోటి కావాలంటారు.
రోడ్సైడ్ బండ్లపై "టమోటా, కొబ్బరి చట్నీ" ఇలాగే చేస్తారు! - మీరూ ఓసారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి!
గుమ్మడి గింజలతో "కారం పొడి" - ఇలాంటి పొడులతో అద్భుతమైన రుచి!