ఇంట్లోనే మహత్తరమైన "బూందీ మిఠాయి" - ఇలా చేశారంటే స్వీట్ షాప్ టేస్ట్ పక్కా! - BOONDI MITHAI RECIPE

Boondi Mithai at Home ( ETV Bharat )

Published : May 26, 2025 at 4:23 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Boondi Mithai at Home : మనకు తిరునాళ్లు, జాతర్ల టైమ్​లో లడ్డూలు, ఇతర ఐటమ్స్​తో పాటు బూందీ మిఠాయి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది. అలాగే, స్వీట్ షాప్స్​లోను ఈ మిఠాయిని చూస్తుంటాం. కరకరలాడుతూ చాలా రుచికరంగా ఉండే దీన్ని ఇష్టపడే వారి సంఖ్య కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఆ జాబితాలో మీరూ ఉన్నారా? అయితే, ఇకపై దాన్ని తినాలనిపించినప్పుడు ఎక్కడికో వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఈ టిప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా "బూందీ మిఠాయిని" ప్రిపేర్ చేసుకోండి. టేస్ట్ స్వీట్ షాప్స్​లో లభించే దానికి ఏమాత్రం తీసిపోదు! అలాగే, దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు కూడా తక్కువే. మరి, లేట్ చేయకుండా ఇంట్లోనే కరకరలాడే కమ్మని బూందీ మిఠాయిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Boondi Making (ETV Bharat)

తీసుకోవాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :