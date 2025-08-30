ETV Bharat / offbeat

అచ్చం టిఫెన్ సెంటర్ రుచితో "బోండాలు" - మైదా, వంటసోడా లేకుండానే! - BONDALU RECIPE WITH MINAPAPPU

- రుచికరమైన 'మినపప్పు బోండాలు' - తక్కువ నూనెతో భలే కమ్మగా!

Bondalu Recipe with Minapappu
Bondalu Recipe with Minapappu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 30, 2025 at 5:31 PM IST

3 Min Read

Bondalu Recipe with Minapappu : మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టమైన బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీలలో ఒకటి 'మైసూర్ బోండా'. అయితే,​ నార్మల్​గా వీటిని ఎక్కువ మంది మైదాపిండి, శనగపిండి వంటి వాటితో ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా ఎప్పుడైనా మినపప్పుతో బోండాలను ప్రిపేర్ చేసుకున్నారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి తప్పక ట్రై చేయాల్సిందే. ఈ బోండాలు తినేటప్పుడు ఉల్లిపాయ, పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు అలా పంటికి తగులుతూ చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి.

శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, వంటసోడా వంటివి లేకుండానే టిఫెన్ సెంటర్ స్టైల్​లో కమ్మగా, కరకరలాడుతాయి! ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగానూ నచ్చుతాయి. ఇవి నూనెను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! ఈ బోండాలను బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్​గానూ ప్రిపేర్ చేసుకొని హాయిగా ఆరగించవచ్చు. మరి, మినపప్పుతో రుచికరమైన బోండాలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

Bondalu Recipe with Minapappu
మినపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు​ :

  • ఒక కప్పు - మినపప్పు
  • ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • మిరియాలు - ఒక టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి(పెద్దసైజ్​ది)
  • కొద్దిగా - పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు
  • సన్నని అల్లం తురుము - కొద్దిగా
  • రెండు రెమ్మలు - కరివేపాకు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా - నూనె

Bondalu Recipe with Minapappu
ఉల్లిపాయ తరుగు (ETV Abhiruchi)

తయారీ విధానం :

  • రుచికరమైన మినపప్పు బోండాల తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో మినపప్పుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూడు గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • పప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలను సన్నగా తరుక్కొని పక్కనుంచాలి. అలాగే, సన్నని అల్లం తురుమని రెడీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మినపప్పు మంచిగా నానిన తర్వాత మరోసారి కడిగి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకొని అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను(2 చెంచాల వరకు) కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని సాఫ్ట్​గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Bondalu Recipe with Minapappu
పచ్చిమిర్చి తరుగు (ETV Abhiruchi)
  • అనంతరం మిక్సీ పట్టుకున్న మినప పిండిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత అందులో జీలకర్ర, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన మిరియాల పొడి, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అల్లం తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, కొన్ని సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, కరివేపాకు తరుగు, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పిండిలో చక్కగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద బోండాల తయారీ కోసం కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ పోసుకోవాలి. నూనె హీట్ అయ్యాక స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని చేతితో కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బోండాల మాదిరిగా వేసుకోవాలి.

Bondalu Recipe with Minapappu
మిరియాలు (Getty Images)
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు ఆగి చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆపై వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకొని కాసేపు ఉంచి తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మినపప్పుతో కరకరలాడే రుచికరమైన "బోండాలు" రెడీ!
  • ఈ మినప బోండాలను కొబ్బరి చట్నీ లేదా ఇంట్లో ఏదైనా నిల్వ పచ్చడితో తిన్నా చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి!
Bondalu Recipe with Minapappu
బోండాలు (ETV Abhiruchi)

టిప్స్ :

  • ఈ రెసిపీ కోసం పిండిని గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు ఎక్కువ నీళ్లు వేయవద్దు. చాలా తక్కువ వాటర్ వేసుకొని పిండిని కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా(వడల పిండి మాదిరిగా) సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ మీరు జీలకర్ర వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్​లో వాముని అయినా వాడుకోవచ్చు.
Bondalu Recipe with Minapappu
Bondalu Recipe with Minapappu (Getty Images)

