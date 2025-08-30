Bondalu Recipe with Minapappu : మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టమైన బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలలో ఒకటి 'మైసూర్ బోండా'. అయితే, నార్మల్గా వీటిని ఎక్కువ మంది మైదాపిండి, శనగపిండి వంటి వాటితో ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా ఎప్పుడైనా మినపప్పుతో బోండాలను ప్రిపేర్ చేసుకున్నారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి తప్పక ట్రై చేయాల్సిందే. ఈ బోండాలు తినేటప్పుడు ఉల్లిపాయ, పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు అలా పంటికి తగులుతూ చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి.
శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, వంటసోడా వంటివి లేకుండానే టిఫెన్ సెంటర్ స్టైల్లో కమ్మగా, కరకరలాడుతాయి! ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగానూ నచ్చుతాయి. ఇవి నూనెను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! ఈ బోండాలను బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్గానూ ప్రిపేర్ చేసుకొని హాయిగా ఆరగించవచ్చు. మరి, మినపప్పుతో రుచికరమైన బోండాలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - మినపప్పు
- ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
- మిరియాలు - ఒక టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి(పెద్దసైజ్ది)
- కొద్దిగా - పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు
- సన్నని అల్లం తురుము - కొద్దిగా
- రెండు రెమ్మలు - కరివేపాకు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా - నూనె
రుచికరమైన "కారం గవ్వలు"! - ఈ చిన్న టిప్తో గుల్లగా, కరకరలాడుతూ వస్తాయి!
తయారీ విధానం :
- రుచికరమైన మినపప్పు బోండాల తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో మినపప్పుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూడు గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- పప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలను సన్నగా తరుక్కొని పక్కనుంచాలి. అలాగే, సన్నని అల్లం తురుమని రెడీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మినపప్పు మంచిగా నానిన తర్వాత మరోసారి కడిగి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను(2 చెంచాల వరకు) కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని సాఫ్ట్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ పట్టుకున్న మినప పిండిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత అందులో జీలకర్ర, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన మిరియాల పొడి, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అల్లం తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, కొన్ని సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, కరివేపాకు తరుగు, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పిండిలో చక్కగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద బోండాల తయారీ కోసం కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ పోసుకోవాలి. నూనె హీట్ అయ్యాక స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని చేతితో కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బోండాల మాదిరిగా వేసుకోవాలి.
బీరకాయతో "కమ్మని వడలు" - నూనె పీల్చకుండానే సూపర్ టేస్టీగా!
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు ఆగి చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆపై వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకొని కాసేపు ఉంచి తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మినపప్పుతో కరకరలాడే రుచికరమైన "బోండాలు" రెడీ!
- ఈ మినప బోండాలను కొబ్బరి చట్నీ లేదా ఇంట్లో ఏదైనా నిల్వ పచ్చడితో తిన్నా చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి!
టిప్స్ :
- ఈ రెసిపీ కోసం పిండిని గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు ఎక్కువ నీళ్లు వేయవద్దు. చాలా తక్కువ వాటర్ వేసుకొని పిండిని కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా(వడల పిండి మాదిరిగా) సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ మీరు జీలకర్ర వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్లో వాముని అయినా వాడుకోవచ్చు.
ఒంగోలు ప్రత్యేకం "సాఫ్ట్ దోశలు" - పిండి కలపడంలోనే సీక్రెట్ అంతా!