అమ్మమ్మల కాలం నాటి "బొమ్మిడాయిల పులుసు" - కొత్త వాళ్లైనా ఈజీగా ఇలా పెట్టేయండి!

చేపల పులుసు ఇలా పెట్టండి - అన్నంలోకి మిగలకుండా తినేస్తారు!

bommidala_pulusu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 4:55 PM IST

2 Min Read
Bommidala Pulusu : చేపల పులుసు అనగానే రవ్వ, బొచ్చె, పండుగప్ప కాకుండా ఎపుడైనా బొమ్మిడాయిల పులుసు తిన్నారా? ఇవి దొరకడం చాలా అరుదు. కానీ, వీటితో పులుసు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇవి వాగులు, నదులు, చెరువుల్లో ఎక్కడైనా సరే సహజసిద్ధంగా దొరకాల్సిందే. ఎందుకంటే వీటిని పెంచడం వీలు కాదు. రుచిలోనే కాదు వెన్ను ముల్లు ఒక్కటే ఉంటుంది కాబట్టి తినడం చాలా ఈజీ.

bommidala_pulusu (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బొమ్మిడాయలు - అర కిలో
  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మెంతులు - పావు స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ఉప్పు - అర స్పూన్
  • కొత్తి మీర - కొద్దిగా
bommidala_pulusu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • బొమ్మిడాయిలతో ఇగురు కాకుండాపులుసు పెడితేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది.
  • అలాగని పులుసు నీళ్ల మాదిరిగా కాకుండా చిక్కటి గ్రేవీలా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • పులుసు కోసం ముందుగా అర కిలో బొమ్మిడాయలు తెచ్చుకుని బాగా శుభ్రం చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • వాటిని ముక్కలుగా కాకుండా ఒకే ముక్కగా ఉంచితే చాలా బాగుంటుంది.
  • ఇపుడు పొయ్యి మీద పాత్ర పెట్టుకుని 4 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి పావు స్పూన్ మెంతులు వేయించాలి.
bommidala_pulusu (Getty images)
  • ఆ తర్వాత 2 ఉల్లిపాయలు వేయించకుండానే పచ్చివి మిక్సీలో మెత్తని పేస్ట్ చేసి వేసుకుని సన్నటి మంటపై ఎర్రగా వేయించాలి.
  • నూనె వదిలే వరకు వేయించిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని బాగా వేయించాలి.
  • గ్రేవీ చిక్కగా రావడానికి ఇలా ఉల్లిపాయలు బాగా వేయించాలి.
  • 3 నిమిషాల తర్వాత ఉల్లిపాయలు రంగు మారి నూనె వేరయ్యే టైంలో పసుపు, కరివేపాకు వేసి కలపాలి.
  • అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద కూడా వేసి కలిపి మూత పెట్టి మరో 2 నిమిషాలు వేయించి ఆ తర్వాత నానబెట్టుకున్న చింతపండు పులుసు వేసుకుని కలపాలి.
  • చింతపండు పులుసు 5 నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించడం వల్ల టేస్ట్ పెరుగుతుంది.
  • చాలా మంది ముక్కలు వేసిన తర్వాత చింతపండు మరిగిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల టైం ఎక్కువ తీసుకోవడమే గాకుండా ముక్కలు చిదిరిపోతాయి.
bommidala_pulusu (Getty images)
  • గ్రేవీ సగానికి పైగా మరిగించిన తర్వాత మాత్రమే చేప ముక్కలు వేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు మూత తీసుకుని 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, 2 స్పూన్ల కారం, అర స్పూన్ ఉప్పు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మరో సారి పొంగు వచ్చే వరకు ఉడికించాలి.
  • ఇపుడు కొత్తి మీర వేసుకుని ఆ తర్వాత బొమ్మిడాయి చేప ముక్కలు వేసుకుని మూతపెట్టుకోవాలి.
  • ముక్క వేశాక గ్రేవీలో గరిటె పెట్టి కలపకూడదని తెలిసిందే కదా!
  • ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత 8 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికిస్తే చాలు! చేపల పులుసు రెడీ అయినట్లే. చివరిగా మరో సారి ఉప్పు, కారం రుచి చూసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకుని కొత్తిమీర చల్లుకుంటే సరిపోతుంది.

