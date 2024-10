ETV Bharat / offbeat

ఈ పండక్కి మీ ఇంట్లో నేతి బొబ్బట్లు చేస్తారా? - మేం చెప్పినట్టు చేస్తే రుచి అమృతమే!

By ETV Bharat Lifestyle Team

How to Make Nethi Bobbatlu in Telugu : బొబ్బట్లు.. ఈ పేరు చెబితేనే చాలు చాలా మందికి నోరూరిపోతుంది. కానీ, కొందరు టైమ్ ఎక్కువ పడుతుందని, మరికొందరు వీటిని ఎలా తయారుచేసుకోవాలో తెలియక ఆగిపోతారు. మీరూ ఆ జాబితాలో ఉన్నారా? అయితే, ఈ దసరా పండక్కి ఇంటి వద్ద నేతి బొబ్బట్లను ఇలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. చాలా రుచికరంగా రావడమే కాదు.. నోట్లో వేసుకుంటే వెన్నలా కరిగిపోతాయి! ఇంతకీ.. వీటిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :