రక్త పరీక్షలకు రూ.వేలు ఖర్చు చేయకండి - అక్కడ పూర్తి ఉచితం! - MEDICAL TESTS AT FREE OF COST

- దాదాపు 40 రకాల వైద్య పరీక్షలు ఫ్రీగా! - ఆరోగ్య కేంద్రాలను విస్మరిస్తున్న జనం

Medical Tests
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2025 at 2:49 PM IST

3 Min Read

Medical Tests : దాదాపుగా ఏ వైద్యుడి వద్దకు వెళ్లినా డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ ఫీజు నాలుగైదు వందల రూపాయలు మాత్రమే ఉంటుంది. చాలా కేసుల్లో రోగులు కొనుగోలు చేయాల్సిన మందుల ఖర్చు కూడా వందల్లోనే ఉంటుంది. కానీ, మధ్యలో మెడికల్ టెస్టుల బిల్లు మాత్రం వాచిపోతుంది. డాక్టరు ఫీజు, మందులకు కలిపి వెయ్యి రూపాయలు వెచ్చిస్తే, వైద్య పరీక్షలకు మాత్రం వేలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది! ఈ వ్యయం ఆసుపత్రి పేరును బట్టి, రేంజ్​ను బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది!! అయితే, మీకు తెలుసా? మెడికల్ టెస్టులు ఉచితంగానే చేయించుకోవచ్చు. అది ఎక్కడ? ఏమేం పరీక్షలు చేస్తారు? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఆ కేంద్రాల్లో :

పట్టణాలు, నగరాల్లో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, బస్తీ దవాఖానాలు ఉంటాయి. వీటి ముఖం చూడడం చాలా మంది జనాలు ఎప్పుడో మానేశారు. కానీ, ఇప్పుడు చాలా ప్రాంతాల్లోని ఆసుపత్రులు మెరుగైన సేవలే అందిస్తున్నాయి. ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు వెళ్లి వేల రూపాయలు ఖర్చు చేసుకోవడానికి బదులు, ఇక్కడికి వెళ్తే ఉచితంగా పరీక్షలు చేస్తారు. ఇంకా డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ ఫీజు కూడా ఉండదు. చాలా వరకు మందులు కూడా ఇస్తారు.

40 రకాల పరీక్షలు :

గతంలో ఒకటీ అరా టెస్టులు మాత్రమే చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు చాలా ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో ఈ సంఖ్య పెరిగింది. హైదరాబాద్​లోని పలు కేంద్రాల్లో సుమారు 40 రకాల పరీక్షలు చేస్తున్నారు. పొద్దున 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు రక్త, మూత్ర నమూనాలు తీసుకుంటారు. ఆ తర్వాత వాటిని సర్కారు డయాగ్నస్టిక్‌ సెంటర్ కు తరలిస్తారు. పరీక్ష పూర్తయిన తర్వాత రిపోర్టులు మీ ఫోన్‌ నంబరుకే పంపిస్తారు. టెస్టును బట్టి కొన్ని ఒక పూట, ఒక రోజు సమయం తీసుకుంటాయి. మరికొన్ని ఫలితాలు రావడానికి 2 రోజుల వరకూ సమయం పడుతుంది.

చేసే పరీక్షలు ఇవే :

సీబీపీ : దీని ఫుల్ ఫామ్ Complete Blood Picture (CBP). రక్తంలో ఉండే ఎర్ర రక్త కణాలు, తెల్ల రక్త కణాలు, ఇంకా ప్లేట్‌లెట్స్ సంఖ్యను, స్థాయిలను ఈ పరీక్ష ద్వారా పరిశీలిస్తారు. రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్లు, వాపు, రక్తహీనత వంటి సమస్యలను గుర్తించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.

సీఆర్‌పీ దీని ఫుల్ ఫామ్ C-Reactive Protein (CRP). ఈ పరీక్ష ద్వార శరీరంలో ఉన్న వాపును గుర్తిస్తారు. ఇన్ఫెక్షన్స్, పలు రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నిర్ధారించడానికి ఇది ఉపయోపడుతుంది.

ఎల్‌ఎఫ్‌టీ : ఇది Liver Function Test (LFT). కాలేయం ఎలా పనిచేస్తోందో తెలుసుకోవడానికి ఈ పరీక్ష చేస్తారు. పలు రకాల లివర్ సమస్యలను ఈ పరీక్ష ద్వారా నిర్ధారిస్తారు.

ఆర్‌ఎఫ్‌టీ : ఇది Renal Function Test (RFT). కిడ్నీలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయో తెలుసుకునేందుకు ఈ టెస్ట్ చేస్తారు. మూత్రపిండాల వ్యాధులను నిర్ధారించడానికి ఇదొక ముఖ్యమైన పరీక్ష.

హెచ్‌బీఏ1సీ : ఈ పరీక్షను మధుమేహం (డయాబెటిస్) స్థాయిలు గుర్తించడానికి చేస్తారు. తినక ముందు, తిన్న తర్వాత గ్లూకోజ్ స్థాయిలను చెక్ చేసేందుకు రెగ్యులర్ గా​ చేసే పరీక్ష కాదు ఇది. అంతకు మించిన టెస్ట్ ఇది. ఈ పరీక్ష ద్వారా గడిచిన రెండు మూడు నెలల కాలపు సగటు షుగర్ స్థాయిలు తెలుస్తాయి.

లిపిడ్‌ ప్రొఫైల్‌ : రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు ఎలా ఉన్నాయి? మంచి, చెడు కొవ్వుల శాతం ఎంత ఉంది? ట్రైగ్లిజరైడ్స్ స్థాయిలు ఎలా ఉన్నాయి అనే వివరాల కోసం ఈ పరీక్ష చేస్తారు.

కంప్లీట్‌ యూరిన్‌ కల్చర్‌ : మూత్రంలో బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్‌ వంటివి ఉన్నాయా? అనేది పరీక్షించడానికి, ఇంకా ఇతరత్రా కారణాలను గుర్తించడానికి ఈ టెస్ట్ చేస్తారు.

జ్వరం టెస్టులు : పలురకాల జ్వరాల నిర్ధారణ పరీక్షలు కూడా చేస్తారు. ఇందులో డెంగీ, చికెన్ గన్యా, మలేరియా, టైఫాయిడ్ ఉన్నాయి. వీటితోపాటు థైరాయిడ్ టెస్ట్, బీపీ చెకింగ్ వంటి పరీక్షలు ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో చేస్తారు.

