ETV Bharat / offbeat

ఎగ్, ఓవెన్ లేకుండానే - నోరూరించే "బ్లాక్‌ ఫారెస్ట్‌ కేక్‌" - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా! - BLACK FOREST CAKE RECIPE

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Black Forest Cake at Home : బర్త్​ డే, మ్యారేజ్ డే ఇలా అకేషన్ ఏదైనా కేక్ కంపల్సరీ. ఇవేకాకుండా క్రిస్మస్ అండ్ న్యూ ఇయర్ ఈ రెండు అకేషన్లకు చాలా మంది కేక్ కట్ చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఎక్కువ మంది కేక్ కావాలంటే బేకరీకి వెళ్తుంటారు. అయితే, ఈసారి కొనుగోలు చేయడం ఆపేయండి. ఇంట్లోనే ఈజీగా ఇలా "బ్లాక్ ఫారెస్ట్ కేక్" ప్రిపేర్ చేసుకోండి. టేస్ట్​ కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది! పైగా దీని తయారీకి ఓవెన్ కూడా అవసరం లేదు! మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారుచేయాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :