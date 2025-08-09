Essay Contest 2025

బియ్యం పిండితో "జ్యూసీ, జ్యూసీ రసగుల్లా" - ఇంట్లోనే, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు! - SIMPLE RICEFLOUR RASGULLA

బియ్యంపిండితో రసగుల్లా ఎప్పుడైనా చేశారా ? - ఇలా చేయండి ఒకటికి రెండు తింటారు!

Riceflour Rasgulla Recipe in Telugu
Riceflour Rasgulla Recipe in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 12:51 PM IST

Riceflour Rasgulla Recipe in Telugu : స్వీట్​షాప్స్​లో లభించే రసగుల్లా తియ్యగా, జ్యూసీగా ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ రసగుల్లా తయారీ ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఇందుకోసం ముందుగా చిక్కటి పాలను మరిగించి నిమ్మరసంతో విరిగిపోయేలా చేస్తారు. ఆ తర్వాత పనీర్​తో చిన్న బాల్స్​ ప్రిపేర్ చేస్తారు. వీటిని షుగర్​ సిరప్​లో మరిగించి రసగుల్లా చేస్తుంటారు. ఇలా అందరికీ సేమ్​ స్వీట్​షాప్స్​లో చేసినట్లు రసగుల్లా చేయడం రాకపోవచ్చు. అలాంటి వారు ఇలా బియ్యం పిండితో సింపుల్​గా రసగుల్లా రెడీ చేసుకోండి. బియ్యం పిండి రసగుల్లా చేయడానికి ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలు సరిపోతాయి. ఇన్​స్టంట్​గా చేసే ఈ రసగుల్లా పిల్లలు, పెద్దలందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా రైస్​ ఫ్లోర్​ రసగుల్లా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దామా!

Riceflour
Riceflour (getty images)

జ్యూసీ రసగుల్లా తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • బియ్యం పిండి - కప్పు
  • చక్కెర - కప్పు
  • పాలు - ఒక కప్పు
  • అర టీ స్పూన్ - యాలకులపొడి
  • పావు టీ స్పూన్ - వంటసోడా
  • 2 టేబుల్​స్పూన్లు - నెయ్యి
  • కొద్దిగా కుంకుమ పువ్వు
milk
milk (getty images)

రసగుల్లా తయారీ విధానం

  • ముందుగా స్టవ్​ వెలిగించి ఒక కడాయి పెట్టి ఒక కప్పు చక్కెర వేయండి. ఇందులో కప్పు నీళ్లు పోసి షుగర్ కరిగించండి. చక్కెర పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత స్టవ్ లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టి 5 నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి. ఈ రసగుల్లా కోసం షుగర్ సిరప్​ కాస్త చిక్కగా ఉంటే సరిపోతుంది.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​పై మరొక పాన్​ పెట్టి కప్పు పాలు పోసి వేడి చేయండి. పాలు వేడయ్యాక 2 టేబుల్​స్పూన్లు చక్కెర వేసి కలపండి.
  • పాలు ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత ఇందులో అర టీ స్పూన్ యాలకులపొడి, పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి మిక్స్ చేయండి.
కుంకుమ పువ్వు
కుంకుమ పువ్వు (getty images)
  • ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా బియ్యం పిండి వేసి ఉండలు కట్టకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • బియ్యం పిండి దగ్గరగా అయ్యాక ఇందులో 2 టేబుల్​స్పూన్లు నెయ్యి వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి బియ్యం పిండి మిశ్రమాన్ని 5 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి. పిండి కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని బాగా ప్రెస్​ చేస్తూ వత్తుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా పిండిని చేతిలోకి తీసుకొని చిన్న బాల్స్​గా రెడీ చేసుకోవాలి. ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న బాల్స్​ని షుగర్​ సిరప్​లో వేయండి.
sugar
sugar (getty images)
  • అలాగే మంచి కలర్ కోసం షుగర్ సిరప్​లో కొద్దిగా కుంకుమ పువ్వు వేయండి.
  • అనంతరం షుగర్ సిరప్ కడాయి స్టవ్​పై పెట్టండి. కడాయిపై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 4 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆపై స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కమ్మని బియ్యం పిండి రసగుల్లా మీ ముందుంటుంది.
ghee
ghee (getty images)

ఈ రసగుల్లాలు చల్లారిన తర్వాత కూడా ఎంతో బాగుంటాయి. ఇలా చేసిన రసగుల్లా రెండు రోజుల వరకు తినొచ్చు. రసగుల్లా స్వీట్ తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ప్రయత్నించండి!

