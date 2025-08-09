Riceflour Rasgulla Recipe in Telugu : స్వీట్షాప్స్లో లభించే రసగుల్లా తియ్యగా, జ్యూసీగా ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ రసగుల్లా తయారీ ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఇందుకోసం ముందుగా చిక్కటి పాలను మరిగించి నిమ్మరసంతో విరిగిపోయేలా చేస్తారు. ఆ తర్వాత పనీర్తో చిన్న బాల్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. వీటిని షుగర్ సిరప్లో మరిగించి రసగుల్లా చేస్తుంటారు. ఇలా అందరికీ సేమ్ స్వీట్షాప్స్లో చేసినట్లు రసగుల్లా చేయడం రాకపోవచ్చు. అలాంటి వారు ఇలా బియ్యం పిండితో సింపుల్గా రసగుల్లా రెడీ చేసుకోండి. బియ్యం పిండి రసగుల్లా చేయడానికి ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలు సరిపోతాయి. ఇన్స్టంట్గా చేసే ఈ రసగుల్లా పిల్లలు, పెద్దలందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా రైస్ ఫ్లోర్ రసగుల్లా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దామా!
జ్యూసీ రసగుల్లా తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- బియ్యం పిండి - కప్పు
- చక్కెర - కప్పు
- పాలు - ఒక కప్పు
- అర టీ స్పూన్ - యాలకులపొడి
- పావు టీ స్పూన్ - వంటసోడా
- 2 టేబుల్స్పూన్లు - నెయ్యి
- కొద్దిగా కుంకుమ పువ్వు
రసగుల్లా తయారీ విధానం
- ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక కడాయి పెట్టి ఒక కప్పు చక్కెర వేయండి. ఇందులో కప్పు నీళ్లు పోసి షుగర్ కరిగించండి. చక్కెర పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి 5 నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి. ఈ రసగుల్లా కోసం షుగర్ సిరప్ కాస్త చిక్కగా ఉంటే సరిపోతుంది.
- ఇప్పుడు స్టవ్పై మరొక పాన్ పెట్టి కప్పు పాలు పోసి వేడి చేయండి. పాలు వేడయ్యాక 2 టేబుల్స్పూన్లు చక్కెర వేసి కలపండి.
- పాలు ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత ఇందులో అర టీ స్పూన్ యాలకులపొడి, పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి మిక్స్ చేయండి.
- ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా బియ్యం పిండి వేసి ఉండలు కట్టకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- బియ్యం పిండి దగ్గరగా అయ్యాక ఇందులో 2 టేబుల్స్పూన్లు నెయ్యి వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి బియ్యం పిండి మిశ్రమాన్ని 5 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి. పిండి కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని బాగా ప్రెస్ చేస్తూ వత్తుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా పిండిని చేతిలోకి తీసుకొని చిన్న బాల్స్గా రెడీ చేసుకోవాలి. ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న బాల్స్ని షుగర్ సిరప్లో వేయండి.
- అలాగే మంచి కలర్ కోసం షుగర్ సిరప్లో కొద్దిగా కుంకుమ పువ్వు వేయండి.
- అనంతరం షుగర్ సిరప్ కడాయి స్టవ్పై పెట్టండి. కడాయిపై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 4 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆపై స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కమ్మని బియ్యం పిండి రసగుల్లా మీ ముందుంటుంది.
ఈ రసగుల్లాలు చల్లారిన తర్వాత కూడా ఎంతో బాగుంటాయి. ఇలా చేసిన రసగుల్లా రెండు రోజుల వరకు తినొచ్చు. రసగుల్లా స్వీట్ తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ప్రయత్నించండి!
