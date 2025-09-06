ETV Bharat / offbeat

క్రిస్పీ, టేస్టీ "కాకరకాయ స్నాక్స్" - కర్రీ నచ్చని వారికి ఇలా చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు!

కాకరకాయ ఇష్టం లేదా - ఇలా స్నాక్స్ ట్రై చేశారంటే అస్సలు వదలరు!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 11:00 AM IST

Kakarakaya Fry : కాకరకాయలతో కర్రీ కామనే. లేదంటే చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి రోస్ట్ చేస్తుంటారు. కాకరకాయ అంటే అస్సలు ఇష్టం లేని వారికి ఓ సారి ఇలా స్నాక్స్ చేసి పెట్టండి! ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. బజ్జీ టేస్ట్ నోరూరిస్తుంది. గుత్తి వంకాయ మాదిరిగా కాకరకాయలను కట్ చేసుకుని మసాలా పట్టించి ఇలా చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • కాకరకాయలు - పావు కిలో
  • శనగపిండి - 3 స్పూన్లు
  • కార్న్ - 2 స్పూన్లు
  • కారం - 1 స్పూన్లు
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - అర స్పూన్
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • వాము - అర స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
  • చాట్ మసాలా పొడి - 1స్పూన్
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పావు కిలో కాకరకాయలను శుభ్రం చేసుకుని తొడిమ వైపు కాకుండా అడుగు భాగంలో కొద్దిగా కట్ చేసుకుని ఆరు లేదా 8 ముక్కలుగా (కాయ సైజును బట్టి) చీల్చుకోవాలి. గుత్తి వంకాయ మాదిరిగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇలా కట్ చేసుకున్న కాకరకాయలను ఒక గిన్నెలో నీళ్లు, ఉప్పు కలిపి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఈ లోగా ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్​ తీసుకుని మసాలా పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి. ఈ మసాలా పేస్ట్ కోసం శనగపిండి, కార్న్ ఫ్లోర్​తో పాటు కారం, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, పసుపు, గరం మసాలా వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి. అందులోనే జీలకర్ర, వాము, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​తో పాటు కసూరి మేతి, చాట్ మసాలా పొడి లేదంటే ఆమ్​చూర్ కూడా వేసుకోవచ్చు.
  • చివరగా అర చెక్క నిమ్మరసం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవడానికి కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ బజ్జీల పిండిలాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా రెడీ చేసుకున్న పిండి మిశ్రమంలోకి కాకర కాయలు వేసుకుని పిండి బాగా పట్టించి పక్కకు పెట్టుకోవాలి. పిండి మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో కాకుండా కాకరకాయ పట్టేలా ఓ పెద్ద గ్లాసులోకి వేసుకుని కాకరకాయలు ముంచి తీస్తే పిండి బాగా పట్టుకుంటుంది.
  • ఇపుడు స్టవ్​పై కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె వేడిచేసి పిండి పట్టించిన కాకరకాయలను వేసుకుని వేయించాలి.
  • ఒకే విడతలో రెండు, మూడు కాకరకాయలను వేయించి తీసుకోవచ్చు.
  • ఇలాంటి కాకరకాయలు క్రిస్పీగా, క్రంచీగా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి.

