క్రిస్పీ, టేస్టీ "కాకరకాయ స్నాక్స్" - కర్రీ నచ్చని వారికి ఇలా చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు!

కాకరకాయ ఇష్టం లేదా - ఇలా స్నాక్స్ ట్రై చేశారంటే అస్సలు వదలరు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 11:00 AM IST
Kakarakaya Fry : కాకరకాయలతో కర్రీ కామనే. లేదంటే చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి రోస్ట్ చేస్తుంటారు. కాకరకాయ అంటే అస్సలు ఇష్టం లేని వారికి ఓ సారి ఇలా స్నాక్స్ చేసి పెట్టండి! ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. బజ్జీ టేస్ట్ నోరూరిస్తుంది. గుత్తి వంకాయ మాదిరిగా కాకరకాయలను కట్ చేసుకుని మసాలా పట్టించి ఇలా చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- కాకరకాయలు - పావు కిలో
- శనగపిండి - 3 స్పూన్లు
- కార్న్ - 2 స్పూన్లు
- కారం - 1 స్పూన్లు
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - అర స్పూన్
- పసుపు - పావు స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- వాము - అర స్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
- చాట్ మసాలా పొడి - 1స్పూన్
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పావు కిలో కాకరకాయలను శుభ్రం చేసుకుని తొడిమ వైపు కాకుండా అడుగు భాగంలో కొద్దిగా కట్ చేసుకుని ఆరు లేదా 8 ముక్కలుగా (కాయ సైజును బట్టి) చీల్చుకోవాలి. గుత్తి వంకాయ మాదిరిగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇలా కట్ చేసుకున్న కాకరకాయలను ఒక గిన్నెలో నీళ్లు, ఉప్పు కలిపి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఈ లోగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని మసాలా పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి. ఈ మసాలా పేస్ట్ కోసం శనగపిండి, కార్న్ ఫ్లోర్తో పాటు కారం, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, పసుపు, గరం మసాలా వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి. అందులోనే జీలకర్ర, వాము, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్తో పాటు కసూరి మేతి, చాట్ మసాలా పొడి లేదంటే ఆమ్చూర్ కూడా వేసుకోవచ్చు.
- చివరగా అర చెక్క నిమ్మరసం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవడానికి కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ బజ్జీల పిండిలాగా కలుపుకోవాలి.
- ఇలా రెడీ చేసుకున్న పిండి మిశ్రమంలోకి కాకర కాయలు వేసుకుని పిండి బాగా పట్టించి పక్కకు పెట్టుకోవాలి. పిండి మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో కాకుండా కాకరకాయ పట్టేలా ఓ పెద్ద గ్లాసులోకి వేసుకుని కాకరకాయలు ముంచి తీస్తే పిండి బాగా పట్టుకుంటుంది.
- ఇపుడు స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె వేడిచేసి పిండి పట్టించిన కాకరకాయలను వేసుకుని వేయించాలి.
- ఒకే విడతలో రెండు, మూడు కాకరకాయలను వేయించి తీసుకోవచ్చు.
- ఇలాంటి కాకరకాయలు క్రిస్పీగా, క్రంచీగా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి.
