Bigg Boss 9 Bharani Shankar: "అప్పులు తీర్చడానికి అమ్మ నగలు తాకట్టు" - బిగ్బాస్ భరణి బ్యాగ్రౌండ్ తెలుసా?
- "చి ల సౌ స్రవంతి" సీరియల్ విలన్ భరణి శంకర్ - సీరియళ్లు, సినిమాలతో విశేష గుర్తింపు!
Published : September 19, 2025 at 4:57 PM IST
Bigg Boss 9 Bharani Shankar: బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు సీరియల్ నటుడు భరణి శంకర్ గురించి పరిచయం అక్కర్లేదు. విలక్షణమైన నటనతో విశేష ప్రేక్షకాదరణ పొందారు. సీరియళ్లు, సినిమాలు అనే తేడా లేకుండా ఎందులో అవకాశం వస్తే అందులో నటించారు. మరీ ముఖ్యంగా విలనిజం పండించడంలో ఆయనకు సాటి ఎవరూ లేరు అనేది బుల్లితెర ప్రేక్షకుల మాట. ప్రస్తుతం భరణి శంకర్ బిగ్బాస్ సీజన్9లో కొనసాగుతున్నాడు. అయితే ఇదంతా నాణేనికి ఓవైపు, కానీ భరణి కూడా పలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాడు. అంతేకాకుండా చేసిన అప్పులు తీర్చడానికి వాళ్ల అమ్మ నగలు కూడా తాకట్టుపెట్టిందట. అసలు అంతగా అప్పులకు కారణం ఏంటి? ఆయన ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు సహా తదితర వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నంలో జన్మించారు భరణి శంకర్. ప్రస్తుతం వృత్తిరీత్యా హైదరబాద్లో సెటిల్ అయ్యారు. చిన్నప్పటి నుంచే భరిణికి నాటకాలలో పాల్గొనడం ఇష్టం. స్కూలింగ్ చేస్తూనే పలు డ్రామాలలో నటించేవాడు. అయితే ఇంజనీరింగ్ చేయాలని కుటుంబ సభ్యులు కోరడంతో బీటెక్ పూర్తి చేశాడు. కాలేజీ టైమ్లో కూడా ఆయనకు నటనపై ఆసక్తి పోలేదు. భరణి శంకర్కు భరణి, భరణి కుమార్, బాహుబలి భరణి అని ఇతర పేర్లు కూడా ఉన్నాయి.
ఆ సీరియల్తో గుర్తింపు: నటనపై ఆసక్తితో 2003లో బుల్లితెరపై అడుగుపెట్టాడు. ఈటీవీతో కెరీర్ ప్రారంభించిన భరణి.. తన సహజ నటనతో డైరెక్టర్స్ దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఈ క్రమంలోనే తన ఇంటి పేరునే తన పేరుగా మార్చుకున్నాడు. ఇక దాదాపు 30కి పైగా సీరియల్స్లో భరణి శంకర్ నటించారు. మరీ ముఖ్యంగా చి ల సౌ స్రవంతి సీరియల్లో నెగిటివ్ రోల్లో నటించినా ప్రేక్షకులకు మాత్రం దగ్గరయ్యారు. అలాగే సీతామహాలక్ష్మీ, తరంగాలు, కుంకుమ రేఖ, పున్నాగ, సావితి శివరంజని వంటి సీరియల్స్ మహిళా ప్రేక్షకుల్లో ఆయనకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చాయి.
సినిమా ఎంట్రీ ఇలా: బుల్లితెరపై తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్న భరణి శంకర్కు సినిమాల్లోనూ అవకాశాలు వెల్లువెత్తాయి. దాసరి నారాయణ రావు దర్శకత్వం వహించిన పరమ వీర చక్ర సినిమాతో మంచి గుర్తింపు లభించింది. ఆ తర్వాత ఆవిరి, పాండవులు పాండవులు తుమ్మెద, క్రేజీ అంకుల్స్, గీత సాక్షిగా, ధీర, సీడీ క్రిమినల్ ఆర్ డెవిల్లో భరణి శంకర్ నటించారు. అంతేకాకుండా దర్శకధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వచ్చిన బాహుబలి ది బిగినింగ్, బాహుబలి ది కన్క్లూజన్ సినిమాలలో కూడా నటించారు భరణి.
అమ్మ నగలు తాకట్టు: అయితే సీరియల్స్లో సక్సెస్ అయిన తర్వాత తాను చేసిన తప్పుల వల్ల అప్పులు అయ్యాయని, వాటిని తీర్చడానికి తన తల్లి నగలు తాకట్టు పెట్టాల్సి వచ్చిందని ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. " ఒక ఫ్రెష్ ఫేస్ కోసం బుల్లితెరవాళ్లు వెదుకుతున్న సమయంలో నేను రావడం నాకు కలిసొచ్చింది. 'చి.ల. సౌ. స్రవంతి' సీరియల్ నాకు మంచి గుర్తింపు ఇచ్చింది. వరుస అవకాశాలు, పేరు, డబ్బు అన్నీ వచ్చాయి. అప్పుడు కొన్ని వ్యసనాల కారణంగా వచ్చిన డబ్బును వచ్చినట్టుగా ఖర్చు చేశాను. నా ఆలోచనా విధానం సరిగ్గా లేకపోవడం వల్లనే నేను నష్టపోయాను. నిర్మాతగానూ చేసి దెబ్బతిన్నాను. ఎందుకంటే నటుడిగా ఎదగాలనే ప్రయత్నం చేయకుండా, నిర్మాణం వైపు వెళ్లడమే నేను చేసిన తప్పు. అందువలన అయిన అప్పులు తీర్చడానికి మా అమ్మ తన బంగారం కూడా తాకట్టు పెట్టింది. నా కారణంగా అమ్మ చాలా బాధ పడింది. ఇప్పుడు నేను మారిపోయాను" అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు.
మెగా సపోర్ట్: సీరియల్స్, సినిమాలతో ప్రేక్షకులను మెప్పించిన భరణి శంకర్కు మెగా కుటుంబంతో సన్నిహత సంబంధాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మెగా బ్రదర్ నాగబాబుకు ఆయన క్లోజ్ ఫ్రెండ్. ఆయనతో కలిసి జిమ్లో వర్కవుట్స్ చేయడంతో పాటు వీలున్నప్పుడల్లా కలుస్తూనే ఉంటారు. తన జీవితంలో కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు నాగబాబు ఎంతో సాయం చేశారని భరణి పలు సందర్భాల్లో వెల్లడించారు కూడా. అందుకే భరణి బిగ్బాస్లోకి వెళ్లగానే తనకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ పెట్టారు. ఇక ప్రస్తుతం భరణి సీజన్ 9లో టాప్ కంటెస్టెంట్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు. తన మాట తీరు, ఆట తీరుతో ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. కాగా రెండో వారం నామినేషన్స్లో భరణి కూడా ఉన్నారు. అయితే అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం తను సేఫ్ జోన్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
