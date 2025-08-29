Bigg Boss 9 Telugu: టెలివిజన్ బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో బిగ్బాస్ త్వరలోనే ప్రారంభంకానుంది. తెలుగులో సక్సెస్ ఫుల్గా ఎనిమిది సీజన్స్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ షో, అతి త్వరలోనే సీజన్ 9తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ప్రారంభం గురించిన ఊహాగానాలన్నింటికీ ఫుల్స్టాప్ పెడుతూ బిగ్బాస్ టీం అఫీషియల్గా డేట్ ఎనౌన్స్ చేసింది. అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించిన ప్రోమో కూడా రిలీజ్ చేసింది. మరి ఆ డేట్ ఎప్పుడో ఇప్పుడు చూద్దాం.
సాధారణంగా బిగ్బాస్ కొత్త సీజన్ ప్రారంభం అవుతుందంటే నెల రోజుల ముందు నుంచే పార్టిసిపెంట్ల గురించి ప్రేక్షకుల్లో డిస్కషన్ నడుస్తుంది. కానీ ఈ సీజన్ లో అది మరింత ముందుగానే మొదలైంది. సెలబ్రెటీలతోపాటు కామన్ పీపుల్కూ అవకాశం కల్పించడంతో రెండు నెలల ముందు నుంచే హడావుడి స్టార్ అయ్యింది. ఇప్పటికే కామనర్స్ని హౌజ్లోకి పంపించేందుకు కసరత్తు జరుగుతోంది. ఇందుకోసం అగ్నిపరీక్ష పేరుతో అభిజిత్, బింధు మాధవి, నవదీప్లని జ్యూరీగా పెట్టి సూపర్ హోస్ట్గా శ్రీముఖిని బరిలోకి దింపారు. ఇప్పటికే ఈ అగ్నిపరీక్షకు సంబంధించిన ఎపిసోడ్లు ఆగస్టు 22 నుంచి జియో హాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే షో ప్రారంభమయ్యేది ఎప్పుడో చెబుతూ ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు.
ప్రోమోలో ఏముంది: బిగ్బాస్ సీజన్9కి సంబంధించి ప్రోమో రిలీజ్ అయ్యింది. నిజానికి ఈ ప్రోమో ఎప్పుడో రిలీజ్ అయినా మళ్లీ దానికే కాస్త మెరుగులు అద్ది, షో స్టార్ట్ అయ్యే డేట్ను ప్రకటించారు మేకర్స్. బిగ్బాస్ టీమ్ రిలీజ్ చేసిన ప్రోమోలో వెన్నెల కిషోర్, కింగ్ నాగార్జున మధ్య జరిగే కన్వర్జేషన్తో సీజన్ 9పై ప్రేక్షకులకు ఆసక్తి పెంచేశారు.
ఈసారి డబుల్ హౌజ్: సాధారణంగా బిగ్బాస్ హౌజ్ అంటే ఒకటే ఉంటుంది. కానీ ఈసారి సరికొత్తగా రెండు హౌజ్లు ఉండనున్నాయి. ఈ విషయాన్ని ప్రోమోలోనే హైలెట్ చేశారు. అంటే సెలబ్రెటీలకు ఒకటి, కామనర్స్కు మరోటి. ఉండటానికి విడివిడిగా అయినా టాస్క్లు మాత్రం కలిసే ఆడతారని సమాచారం.
మారిన బిగ్బాస్: గత ఎనిమిది సీజన్ల నుంచి బిగ్బాస్ ఒక్కరే. కానీ ఈ సీజన్లో బిగ్బాస్ కూడా మారినట్లు హోస్ట్ నాగార్జున ప్రోమోలో స్పష్టం చేశారు. అంటే కొత్త సీజన్కు కొత్త బిగ్బాస్ అన్నమాట. ఇక ప్రోమో చివరిలో "అందరి సరదాలు తీరిపోతాయి. ఈసారి చదరంగం కాదు రణరంగమే" అంటూ నాగార్జున చెప్పిన డైలాగ్స్తో సీజన్ 9పై ప్రేక్షకులకు ఇంట్రస్ట్ పెంచేశారు.
ఇంట్లోకి వెళ్లేదెవరు: ఈసారి సీజన్ కామనర్స్ వర్సెస్ సెలబ్రిటీలుగా ఉండనుంది. అంటే అగ్నిపరీక్షలో పాల్గొన్న టాప్ 15 కంటెస్టెంట్లలో ఐదుగురు కామన్ మ్యాన్ కోటాలో, మరో ఐదుగురు సెలబ్రిటీలుగా హౌజ్లోకి వెళ్లనున్నట్లు సమాచారం. అంటే మొత్తంగా 10మందితో సీజన్ 9 గ్రాండ్గా మొదలువుతుందని తెలుస్తోంది. కొన్ని వారాల తర్వాత వైల్డ్కార్డ్ పేరిట మరికొంతమందిని హౌజ్లోకి పంపనున్నారని సమాచారం.
షో ఎప్పుడు స్టార్ట్? : నార్మల్గా అందరూ భావించినట్లే సెప్టెంబర్లోనే ఈ షో మొదలుకానుంది. తాజాగా దీనిపై మేకర్స్ కూడా అధికారికంగా ప్రకటించారు. సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన ఆదివారం రాత్రి 7 గంటలకు బిగ్బాస్ సీజన్ 9 ప్రారంభంకానున్నట్లు తెలిపారు. మరి, మీరూ ఓసారి ప్రోమో చూసేయండి.
బిగ్బాస్ "అగ్నిపరీక్ష" - ఆగస్టు 22 నుంచి స్ట్రీమింగ్ - ఎక్కడ చూడాలో తెలుసా?
'ది రాజాసాబ్' రిలీజ్ ఎప్పుడంటే? క్లారిటీ ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్