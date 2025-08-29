ETV Bharat / offbeat

"అందరి సరదాలు తీరిపోతాయి" - బిగ్​బాస్​ 9 అప్పుడే మొదలు! - ప్రోమో రిలీజ్​!

సీజన్​ 9కి సంబంధించి కీలక అప్​డేట్​ రిలీజ్​ చేసిన మేకర్స్​!

Bigg Boss 9 Telugu
Bigg Boss 9 Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2025 at 5:05 PM IST

Bigg Boss 9 Telugu: టెలివిజన్​ బిగ్గెస్ట్​ రియాలిటీ షో బిగ్​బాస్ త్వరలోనే ప్రారంభంకానుంది. తెలుగులో స‌క్సెస్ ఫుల్‌గా ఎనిమిది సీజ‌న్స్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ షో, అతి త్వరలోనే సీజన్​ 9తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ప్రారంభం గురించిన ఊహాగానాలన్నింటికీ ఫుల్​స్టాప్​ పెడుతూ బిగ్​బాస్​ టీం అఫీషియల్​గా డేట్​ ఎనౌన్స్​ చేసింది. అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించిన ప్రోమో కూడా రిలీజ్​ చేసింది. మరి ఆ డేట్​ ఎప్పుడో ఇప్పుడు చూద్దాం.

సాధారణంగా బిగ్‌బాస్‌ కొత్త సీజన్ ప్రారంభం అవుతుందంటే నెల రోజుల ముందు నుంచే​ పార్టిసిపెంట్ల గురించి​ ప్రేక్షకుల్లో డిస్కషన్​ నడుస్తుంది. కానీ ఈ సీజన్​ లో అది మరింత ముందుగానే మొదలైంది. సెలబ్రెటీలతోపాటు కామన్ పీపుల్​కూ అవకాశం కల్పించడంతో రెండు నెలల ముందు నుంచే హడావుడి స్టార్ అయ్యింది. ఇప్పటికే కామనర్స్‌ని హౌజ్​లోకి పంపించేందుకు కసరత్తు జరుగుతోంది. ఇందుకోసం అగ్నిపరీక్ష పేరుతో అభిజిత్, బింధు మాధవి, నవదీప్‌లని జ్యూరీగా పెట్టి సూపర్ హోస్ట్‌గా శ్రీముఖిని బరిలోకి దింపారు. ఇప్పటికే ఈ అగ్నిపరీక్షకు సంబంధించిన ఎపిసోడ్లు ఆగస్టు 22 నుంచి జియో హాట్​స్టార్​లో స్ట్రీమింగ్​ అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే షో ప్రారంభమయ్యేది ఎప్పుడో చెబుతూ ప్రోమో రిలీజ్​ చేశారు.

ప్రోమోలో ఏముంది​: బిగ్​బాస్​ సీజన్​9కి సంబంధించి ప్రోమో రిలీజ్​ అయ్యింది. నిజానికి ఈ ప్రోమో ఎప్పుడో రిలీజ్​ అయినా మళ్లీ దానికే కాస్త మెరుగులు అద్ది, షో స్టార్ట్​ అయ్యే డేట్​ను ప్రకటించారు మేకర్స్​. బిగ్​బాస్​ టీమ్​ రిలీజ్​ చేసిన ప్రోమోలో వెన్నెల కిషోర్​, కింగ్​ నాగార్జున మధ్య జరిగే కన్వర్జేషన్​తో సీజన్​ 9పై ప్రేక్షకులకు ఆసక్తి పెంచేశారు.

ఈసారి డబుల్​ హౌజ్​: సాధారణంగా బిగ్​బాస్​ హౌజ్​ అంటే ఒకటే ఉంటుంది. కానీ ఈసారి సరికొత్తగా రెండు హౌజ్​లు ఉండనున్నాయి. ఈ విషయాన్ని ప్రోమోలోనే హైలెట్​ చేశారు. అంటే సెలబ్రెటీలకు ఒకటి, కామనర్స్​కు మరోటి. ఉండటానికి విడివిడిగా అయినా టాస్క్​లు మాత్రం కలిసే ఆడతారని సమాచారం.

మారిన బిగ్​బాస్​: గత ఎనిమిది సీజన్ల నుంచి బిగ్​బాస్​ ఒక్కరే. కానీ ఈ సీజన్​లో బిగ్​బాస్​ కూడా మారినట్లు హోస్ట్​ నాగార్జున ప్రోమోలో స్పష్టం చేశారు. అంటే కొత్త సీజన్​కు కొత్త బిగ్​బాస్​ అన్నమాట. ఇక ప్రోమో చివరిలో "అందరి సరదాలు తీరిపోతాయి. ఈసారి చదరంగం కాదు రణరంగమే" అంటూ నాగార్జున చెప్పిన డైలాగ్స్​తో సీజన్​ 9పై ప్రేక్షకులకు ఇంట్రస్ట్​ పెంచేశారు.

ఇంట్లోకి వెళ్లేదెవరు: ఈసారి సీజన్​ కామనర్స్​ వర్సెస్​ సెలబ్రిటీలుగా ఉండనుంది. అంటే అగ్నిపరీక్షలో పాల్గొన్న టాప్​ 15 కంటెస్టెంట్లలో ఐదుగురు కామన్​ మ్యాన్​ కోటాలో, మరో ఐదుగురు సెలబ్రిటీలుగా హౌజ్​లోకి వెళ్లనున్నట్లు సమాచారం. అంటే మొత్తంగా 10మందితో సీజన్​ 9 గ్రాండ్​గా మొదలువుతుందని తెలుస్తోంది. కొన్ని వారాల తర్వాత వైల్డ్​కార్డ్​ పేరిట మరికొంతమందిని హౌజ్​లోకి పంపనున్నారని సమాచారం.

షో ఎప్పుడు స్టార్ట్? ​: నార్మల్​గా అందరూ భావించినట్లే సెప్టెంబర్​లోనే ఈ షో మొదలుకానుంది. తాజాగా దీనిపై మేకర్స్​ కూడా అధికారికంగా ప్రకటించారు. సెప్టెంబర్​ 7వ తేదీన ఆదివారం రాత్రి 7 గంటలకు బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 ప్రారంభంకానున్నట్లు తెలిపారు. మరి, మీరూ ఓసారి ప్రోమో చూసేయండి.

TAGGED:

BIGG BOSS 9 TELUGU

