Bendakaya Fry Recipe with Kobbari Karam : మనలో చాలా మంది అంతగా తినడానికి ఇష్టపడని కూరగాయల్లో బెండకాయ కూడా ఒకటి. బంకగా, చప్పగా ఉండి తింటుంటే నోటికి రుచికరంగా ఉండదని పక్కన పెట్టేస్తుంటారు. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. కానీ, దీనిలో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎన్నో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అయితే, మీ ఇంట్లోనూ బెండకాయ అంటే 'నో' చెప్పే వారున్నారా? అలాంటి వారికి ఓసారి పచ్చికొబ్బరి కారంతో ఇలా "బెండకాయ వేపుడు" చేసి పెట్టండి. అస్సలు జిగురు లేకుండా వేడి వేడి అన్నంలోకి భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది. సాంబార్, ఏదైనా పప్పు కర్రీల్లోకి సైడ్ డిష్గానూ అద్దిరిపోతుంది. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, పచ్చికొబ్బరి కారంతో నోరూరించే ఈ బెండకాయ వేపుడుని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - కేజీన్నర
- నూనె - ఆరు టేబుల్స్పూన్లు(తగినంత)
- తాలింపు గింజలు - ఒకట్రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- పసుపు - ఒకటీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
పచ్చికొబ్బరి కారం కోసం :
- పచ్చికొబ్బరి చిప్పలు - రెండు
- పచ్చిమిర్చి - 18(తగినన్ని)
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15 నుంచి 20
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో కాస్త లేతగా ఉండే తాజా బెండకాయలను తీసుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై ఏదైనా శుభ్రమైన క్లాత్తో తడి లేకుండా తుడిచి కాసేపు ఆరబెట్టుకోవాలి.
- అవి తేమ లేకుండా ఆరిన తర్వాత తొడిమలు, చివర్లను కట్ చేసి ఆపై చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక కట్ చేసుకున్న బెండకాయ ముక్కలను వేసి ముందుగా ఆయిల్ లేకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా బెండకాయల్లో జిగురు లేకుండా ఫ్రై మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక బెండకాయ ముక్కలను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం అదే కడాయిలో వేపుడు కోసం తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాస్త కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు(జీలకర్ర, ఆవాలు, శనగపప్పు, మినపప్పు) వేసి ఆవాలు చిటపటమనే వరకు వేయించాలి.
- తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి పోపుని చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు మంచిగా వేగాక అందులో ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలను వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
- తర్వాత పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గనివ్వాలి.
- బెండకాయ ముక్కలు మగ్గేలోపు పచ్చికొబ్బరి కారాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం తాజా పచ్చికొబ్బరి చిప్పలను తీసుకొని వాటి నుంచి కొబ్బరిని వేరు చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద మగ్గించుకుంటున్న బెండకాయ ముక్కలు మంచిగా వేగాయనుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చికొబ్బరి కారాన్ని తగినంత వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై లో ఫ్లేమ్లో కేవలం రెండు మూడు నిమిషాల పాటు వేయించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, పచ్చికొబ్బరి కారంతో నోరూరించే కమ్మని "బెండకాయ వేపుడు" రెడీ అయిపోతుంది!
- ఒకవేళ మీరు ఈ కర్రీని తక్కువ మొత్తంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే బెండకాయలతో పాటు ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ని అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి ఇదే ప్రాసెస్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
