దసరా సెలవుల్లో లాంగ్​ టూర్​ ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? - ఈ స్పాట్స్​పై ఓ లుక్కేయండి గురూ - పక్కా చిల్​ అయిపోతారు! - Tourist Places for Long Vacation

By ETV Bharat Telugu Team

Best Tourist Places ( ETV Bharat )

Best Tourist Places for Long Vacation in October: బిజీ బిజీ రోజుల నుంచి కాస్త రిలాక్సేషన్​ పొందేందుకు వెకేషన్​ ప్లాన్​ చేస్తుంటారు చాలా మంది. ముఖ్యంగా అక్టోబర్​ సమయంలో పిల్లలకు సెలవులు ఎక్కువగా వస్తుండటంతో ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్​తో ఎంజాయ్​ చేసేందుకు లాంగ్​ టూర్ వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతుంటారు. మరి, ఈ లిస్టులో మీరు కూడా ఉన్నారా? అయితే.. మీ కోసం కొన్ని బెస్ట్​ టూరిస్ట్​ స్పాట్లను తీసుకొచ్చాం. అక్కడికి వెళితే ప్రకృతి అందాల మధ్య మీరు చిల్​ అయిపోవడం గ్యారెంటీ. మరి, ఆ ప్లేసు​లు ఏంటి? ఎలా చేరుకోవాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం..

మౌంట్ అబూ: రాజస్థాన్​లోని ఈ పర్యాటక ప్రదేశం ఎంతో మందికి ఇష్టం​. ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్​ చేయాలనుకునే వారు ఇక్కడికి వెళ్లొచ్చు. అర్బుద దేవి ఆలయం, నక్కి లేక్, టోడ్ రాక్, అచల్‌గఢ్ కోట.. ఇలా ఒక్కటేమిటి అక్కడి ప్రకృతి అందాలు, రాజస్థాన్​ రాజసం చూపు తిప్పుకోకుండా చేస్తుంది.

వయనాడ్: పచ్చని కొండలు, ప్రకృతి అందాలకు కేరాఫ్​ అడ్రెస్​ వయనాడ్​. లాంగ్​ టూర్​ ప్లాన్​ చేసే వాళ్లు ఇక్కడికి వెళ్లి ఫుల్​ ఎంజాయ్​ చేయవచ్చు. ప్రకృతి అందాలతో రమణీయంగా కనిపించే ట్రీ హౌజ్​, వత్తిరి, చెంబ్రా శిఖరం, కురువా ద్వీపం, తిరునెల్లి ఆలయం వంటి ప్రసిద్ధ ప్రదేశాలను వయనాడ్‌లో చూడవచ్చు.

